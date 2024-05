La próxima gran comedia de Apple TV Plus del co-creador de Ted Lasso suena absolutamente salvaje – ¡y se estrena en agosto!

¿Estás buscando llenar el vacío en forma de Ted Lasso y/o Shrinking en tu vida en Apple TV Plus? Hay una nueva comedia de misterio y asesinato que llegará al servicio y despertará tu interés si es así.

Bad Monkey, una nueva comedia de misterio de Bill Lawrence, quien creó las mencionadas series de Apple TV Plus y la exitosa comedia médica de los años 2000 Scrubs, es esa serie. No es una de las ideas originales de Lawrence para un nuevo programa de televisión; está basada en la exitosa novela del mismo nombre de Carl Hiaasen. Pero de todas formas suena como un programa cautivador que atraerá a los fans del humor incómodo, que Ted Lasso y Shrinking tienen en abundancia.

¡Vale, ¿de qué se trata? Antes de sumergirme en eso, aquí hay algunas imágenes de primera vista para el próximo show, que cuenta con Vince Vaughn y se estrenará en uno de los mejores servicios de streaming del mundo el 14 de agosto:

Para aquellos de ustedes que no han leído el libro de Hiaasen, supongo que serán la mayoría, aquí tienen un breve resumen del argumento, cortesía de un comunicado de prensa de Apple: “Bad Monkey cuenta la historia de Andrew Yancy (Vaughn) quien ha sido expulsado del departamento de policía de Miami y ahora es inspector de salud en los Cayos.

“Pero, después de tropezar con un caso que comienza con un brazo humano pescado por turistas, se da cuenta de que si puede demostrar un asesinato, estará de vuelta. Solo necesita pasar por una serie de personajes excéntricos de Florida y un mono malo.”

¿Suena bastante convincente y humorístico, verdad? Solo esperemos que logre mantenerse hasta el final y no se convierta en la última serie del género de misterio que no logra ofrecer un final impactante, satisfactorio o incluso divertido a una narrativa llena de enigmas.

Uniéndose a Vaughn en el elenco de Bad Monkey están nombres familiares como Rob Delaney (Deadpool 2, Misión Imposible 7), Michelle Monaghan (Kiss Kiss Bang Bang, Desapareció), L. Scott Caldwell (Lost), Jodie Turner-Smith (Star Wars: The Acolyte, Queen & Slim), John Ortiz (Rápido y Furioso) y Zach Braff (Scrubs). La hija de Lawrence, Charlotte, también hará su debut actoral en el programa.

Lawrence y Vaughn se encuentran entre el equipo de productores ejecutivos de la serie, que también incluye a Matt Tarses, Jeff Ingold, Marcos Siega y Liza Latzer. Bad Monkey se estrenará con un estreno de dos episodios el 14 de agosto, con nuevos episodios lanzándose semanalmente hasta el final el 9 de octubre.

¿Lawrence y la máquina (de streaming)?

Después de su premiada etapa de casi una década trabajando en Scrubs, parecía que los mejores días de Lawrence en la industria habían quedado atrás. De hecho, aparte de su período de seis años al frente de Cougar Town, protagonizada por Courteney Cox, que se emitió de 2009 a 2015, los proyectos posteriores de Lawrence después de Scrubs lucharon por igualar el éxito de su primer gran éxito en televisión.

Ted Lasso cambió todo eso. La conmovedora comedia de fútbol puso a Apple TV Plus en el mapa del streaming, arrasó en muchas ceremonias de premios y convirtió en estrellas de renombre a su elenco de reparto, que han pasado a aparecer en todo, desde películas de Marvel, éxitos de taquilla de verano, y especiales de televisión navideños aclamados.

Impulsado por ese éxito sin precedentes, la estrella de Lawrence también está finalmente en ascenso en los círculos de Hollywood. No solo es el co-creador de Shrinking, otra comedia dramática de éxito de Apple que regresará para una segunda temporada, y el único showrunner de Bad Monkey, también está desarrollando una nueva comedia de HBO para Max que contará con Steve Carell. Según The Hollywood Reporter, Lawrence desarrollará la comedia de cámara única sin nombre junto a Tarses, que ha recibido una orden directa de 10 episodios después de una aparentemente intensa guerra de ofertas entre numerosas plataformas de streaming.

