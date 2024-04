Funcionario italiano afirma que el Alfa Romeo Milano EV fabricado en Polonia está ‘prohibido por la ley italiana’

Funcionario Italiano molesto por Alfa Romeo fabricado en Polonia

El primer vehículo eléctrico de Alfa Romeo no ha sido recibido como parte de la familia, y no es por su tecnología alimentada por batería, tampoco. En cambio, el desdén por el nuevo modelo radica en su nombre, con un funcionario italiano detestando la producción polaca de un vehículo conocido como Alfa Romeo Milano.

Con su nombre en honor a la capital moral de Italia y la ciudad de origen de Alfa Romeo, Milán, el crossover subcompacto comparte plataforma con el Jeep Avenger y el Fiat 600e. Compartir plataformas con modelos de Stellantis es ciertamente un ahorro de costos, pero significa que el Milano se fabricará en Tychy, Polonia. Con una herencia nacional cada vez más fuerte, el ministro de Industria de Italia, Adolfo Urso, considera que esta decisión de Stellantis es inaceptable.

“Un coche llamado Milano no puede ser producido en Polonia. Esto está prohibido por la ley italiana”, dijo Urso en Turín el jueves. “Esta ley estipula que no se pueden dar indicaciones que confundan a los consumidores. Entonces, un coche llamado Milano debe ser producido en Italia. De lo contrario, da una indicación engañosa que no está permitida según la ley italiana”.

La ley a la que hace referencia Urso se remonta a 2003, y establece que es ilegal comercializar productos de sonido italiano producidos en otro lugar como italianos en nombre de la seguridad del consumidor. Otro ejemplo de la relevancia de esta ley incluye el uso restringido del nombre del producto italiano Parmigiano Reggiano para describir el queso parmesano hecho en Estados Unidos.

Independientemente de las estipulaciones retóricas, el CEO de Stellantis, Carlos Tavares, le dijo a Automotive News Europe que producir el Milano EV en Polonia será un mejor trato tanto para la compañía como para los consumidores. Tavares llegó tan lejos como para decir que la producción polaca del Milano resultará en una reducción de 10,000 euros en el precio, con el modelo listo para comenzar por debajo de los 30,000 euros. Eso es alrededor de $32,136 para el modelo base, versión híbrida, según Automotive News Europe.

Cabe destacar que el Milano será el único Alfa Romeo producido fuera de Italia, alejándose del SUV mediano Stelvio y el sedán mediano Giulia producidos en la Planta de Cassino.

