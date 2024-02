Fuego Atrevido: Deportes de Apple

Miércoles 21 de febrero de 2024

Sala de prensa de Apple:

“Creamos Apple Sports para dar a los aficionados al deporte lo que quieren: una aplicación que ofrece un acceso increíblemente rápido a puntajes y estadísticas”, dijo Eddy Cue, vicepresidente senior de Servicios de Apple. “Apple Sports está disponible de forma gratuita en la App Store y hace que sea fácil para los usuarios mantenerse actualizados con sus equipos y ligas favoritas.”

Observaciones:

Apple Sports es increíblemente rápido para cargar y actualizar. Casi instantáneo. Podrías pensar que “¿Y qué?, solo está cargando puntajes y estadísticas, por supuesto que es rápido”, pero la verdad es que la tecnología publicitaria, combinada con una programación deficiente, ha hecho que la mayoría de las aplicaciones deportivas sean lentas para cargar. La mayoría, en general. Simplemente ser muy rápido para cargar no debería ser un factor muy diferenciador en 2024, pero lo es. (Por ejemplo, la aplicación de ESPN es increíblemente lenta para mostrar algo útil después de su lanzamiento).

Apple no está listando varias ligas deportivas importantes, incluidas la MLB, WNBA y la liga de todas las ligas, la NFL, pero eso es simplemente porque no están en temporada. Solo están listando ligas que actualmente están jugando. MLB, WNBA y NFL se incluirán una vez que comiencen a jugar.

Apple está incluyendo probabilidades de apuestas en las listas de juegos de manera predeterminada, con datos de DraftKings. Si no desea ver las probabilidades de apuestas, debe desactivarlas en Configuración → Deportes. Me gusta DraftKings y tengo una cuenta allí, pero generalmente encuentro que sus probabilidades son atípicas y fluctúan más que las probabilidades del consenso. FanDuel y BetMGM están más alineados con el consenso, al menos para la NFL. (No tengo idea si FanDuel o BetMGM ofrecen probabilidades como un servicio API para una aplicación como Sports, sin embargo.) De todos modos, me alegra que las probabilidades estén ahí.

Las actividades en vivo para su pantalla de bloqueo están disponibles, pero Sports todavía no ofrece ningún widget de pantalla de inicio.

Al igual que la nueva aplicación Journal de Apple, Sports es solo para iPhone. No hay una versión compatible para Mac, Vision, TV o Watch. La diferencia de Journal es que Journal está integrado en iOS 17 (17.2 y posteriores), pero Sports es una descarga desde la App Store, no incorporada en el SO, y se puede instalar en un iPad. Pero en iPad, simplemente se ejecuta en un diseño de iPhone. ¿Apple realmente piensa que esta aplicación de deportes solo es relevante en iPhone (y tal vez, eventualmente, Apple Watch), o es simplemente la plataforma que apuntaron primero y estará disponible como una aplicación iPad y Vision adecuada eventualmente? (Creo que nunca será una aplicación para Mac. Una vez que Sports ofrezca widgets de pantalla de inicio, podrá obtener esos widgets en su escritorio de Mac a través de la función que le permite colocar widgets de aplicaciones de iPhone en su Mac).

Por lo general, tengo una buena idea de por qué Apple hace las cosas de la forma en que lo hace, pero no está claro para mí en absoluto por qué Journal, por ejemplo, ahora está integrado en iOS 17 pero Sports solo está disponible en la App Store. Creo que Sports se incluirá de forma predeterminada en iOS 18, pero quizás me esté perdiendo algo aquí.

Deportes sincroniza sus equipos favoritos (¿y ligas?) entre las aplicaciones de Apple TV y Apple News, por lo que si ya ha configurado equipos favoritos en cualquiera de esas aplicaciones, Sports ya los conoce. Sports también se integra con el TV para “ver ahora”, no solo para deportes que Apple transmite (como el fútbol MLS y el béisbol de los viernes por la noche), sino también para cualquier evento deportivo en vivo disponible a través de cualquier aplicación de transmisión disponible. Esa es una característica asesina. (ESPN, como era de esperar, solo tiene enlaces de “dónde ver” para juegos transmitidos en ESPN o ABC).

La aplicación que más imita para mí es Sports Alerts. He sido un gran fanático de Sports Alerts durante años y han sido geniales para adoptar nuevas características como las Actividades en vivo de la pantalla de bloqueo muy rápidamente. Pero Apple Sports se ve mucho mejor y ofrece mucha más claridad; Sports Alerts parece lo que es: una aplicación multiplataforma con una apariencia simil

El lenguaje de diseño de Apple Sports es nuevo. No diría que Sports se parece mucho a Journal, pero son similares en la medida en que ambos están utilizando un lenguaje de diseño de interfaz de usuario nuevo, muy simple y muy centrado. Sports es estéticamente más parecido, quizás, a Apple Weather. Pero Sports comparte con Journal un tipo de gestalt fundamental de “Aquí hay un feed de eventos desplazable, y hay un menú en la esquina superior derecha de la lista”. El diseño simple de Sports es tal que no necesitas profundizar o buscar lo que quieres. Obtienes tres pestañas principales completamente autoexplicativas en la parte superior: Ayer, Hoy, Próximamente, y dentro de cada pestaña hay una lista de eventos deportivos. Toca cualquier evento para abrir una tarjeta para ese evento con todos los detalles, y desde esa vista de tarjeta, puedes deslizar hacia los lados para cambiar entre eventos diferentes, o deslizar hacia abajo para descartar la tarjeta y volver a la lista principal. Es tan simple e intuitivo que no parece estar diseñado en absoluto, pero ese es el tipo de diseño que requiere más trabajo y más iteración.

Una pregunta que ya he visto hacer es ¿por qué hacer esto una aplicación independiente? ¿Por qué no incluirla en la aplicación de TV o la aplicación de Noticias? La respuesta es velocidad, enfoque y simplicidad. Existe una tendencia natural en nuestra industria, especialmente de las grandes empresas, a seguir agregando más y más funciones a las aplicaciones y servicios existentes. Una gran parte de lo que hizo que el iPhone fuera revolucionario fue que el iPhone redefinió el pensamiento sobre eso. La forma de pensar del iPhone es tener más aplicaciones que sean más pequeñas y más centradas, no menos aplicaciones que sean más grandes y más monolíticas. Apple Sports ejemplifica por qué es una mejor idea diseñar aplicaciones más pequeñas y centradas.

Es muy raro que una nueva aplicación de iPhone, inmediatamente después de su debut, ocupe un lugar en mi primer pantalla de inicio. Pero Journal lo hizo, y ahora también lo ha hecho Sports.