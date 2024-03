Fomenta una mayor conciencia con los ejercicios de terapia de arte de Groodles, ¡ahora por solo $39.99!

¿Te has sentido más estresado últimamente? ¿Cansado de no poder expresar tus sentimientos de manera efectiva? La terapia artística puede promover el alivio del estrés y ofrecer un medio saludable para tus emociones, y ahora, puedes acceder a la terapia artística no clínica en tu iPad o Mac gracias a Groodles.

Groodles es una aplicación que lleva la terapia artística a tus manos, y ahora, el acceso de por vida es de solo $39.99 (precio regular $149). El uso regular puede ayudar a los usuarios a procesar sus emociones, mejorar su bienestar mental e incluso fomentar una perspectiva más positiva.

Groodles ofrece ejercicios de terapia artística para ayudar a aliviar el estrés y liberar tus emociones. Estimula tu creatividad con la aplicación y disfruta del acceso a cientos de obras originales que puedes utilizar como referencia.

La aplicación también se enfoca en temas holísticos como la ansiedad y la positividad corporal para asegurarse de que puedas ser introspectivo en diversas áreas de tu vida. También existe la opción de llevar un diario, con ejercicios disponibles por la mañana y por la noche.

Otras características que Groodles ofrece son insignias únicas dibujadas a mano para hacer seguimiento del progreso, resoluciones en modo paisaje y retrato, instrucciones de audio y una comunidad sólida y de apoyo, entre otros beneficios.

Con el uso regular de Groodles, podrías descubrir partes ocultas de ti mismo, aumentar tu autoestima e incluso promover perspectivas más positivas sobre la vida.

Experimenta una mayor atención plena y alivio del estrés con el acceso de por vida a los ejercicios de terapia artística de Groodles Unlimited, ahora por solo $39.99 por tiempo limitado.

Acceso ilimitado a Groodles: Suscripción de por vida

Solo $39.99 en Macworld

Los precios de StackSocial están sujetos a cambios.