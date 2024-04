El espectáculo de MacRumors: ¡Anunciado finalmente el evento del iPad de Apple!

En el episodio de esta semana de “The MacRumors Show”, discutimos el anuncio del próximo evento de Apple “¡Suelta todo!”, donde se espera ampliamente que la compañía anuncie nuevos modelos de iPad y accesorios.

La invitación al evento de Apple muestra una representación artística de un Apple Pencil, lo que sugiere que los iPads serán el foco del evento. El CEO de Apple, Tim Cook, también ha insinuado el Apple Pencil en relación con el evento y una serie de logotipos promocionales de Apple parecen sugerir próximas capacidades de ilustración. Apple no ha lanzado nuevos iPads desde octubre de 2022, por lo que este evento ha sido muy esperado.

Se espera que Apple anuncie nuevos modelos de iPad Pro y iPad Air, junto con accesorios actualizados de ‌Apple Pencil‌ y Magic Keyboard. Aquí está todo lo que se ha rumoreado:

Dos nuevos modelos de ‌iPad Pro con el chip M3, pantallas OLED, una carcasa más delgada, biseles más delgados, una opción de pantalla mate, una cámara frontal orientada al paisaje, otros cambios de diseño y posiblemente carga inalámbrica MagSafe.

Dos nuevos modelos de ‌iPad Air con el chip M2 y una cámara frontal orientada al paisaje, incluida una opción de pantalla de 12,9 pulgadas por primera vez.

Un nuevo Magic Keyboard para el ‌iPad Pro con una carcasa superior de aluminio, un trackpad más grande y otras mejoras de diseño “tipo laptop”.

Un nuevo Apple Pencil, que puede tener un nuevo gesto de “apretar” para ciertas acciones y soporte eventual para visionOS.

El próximo evento especial de Apple se llevará a cabo el martes 7 de mayo a las 7 a. m. hora del Pacífico (10 a. m. hora del Este), con una transmisión en vivo disponible en Apple.com y en YouTube como de costumbre. La invitación al evento no menciona un componente presencial, con Apple invitando a los medios a ver en línea junto con el público en general. Se llevará a cabo justo un mes antes de la conferencia anual de desarrolladores de Apple WWDC, que se realizará del 10 al 14 de junio.

