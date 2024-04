¿Deberías tomar un año sabático antes de la universidad? Factores a tener en cuenta

No todos van a la universidad. Y no todos los que van empiezan inmediatamente después de la escuela secundaria.

Muchos estudiantes toman lo que se conoce como un año sabático antes de asistir a la universidad por una variedad de razones. Mientras que la práctica es más común en el Reino Unido y en otros países europeos, el interés en el año sabático está creciendo en los EE. UU., según la organización sin ánimo de lucro Gap Year Association.

Los estudiantes pueden planificar desde el comienzo de su proceso de admisión a la universidad tomarse un año libre después de la escuela secundaria para su crecimiento y desarrollo personal, o para trabajar y ahorrar dinero adicional. Otros pueden considerar sus ofertas de admisión y paquetes de ayuda financiera y decidir que quieren probar suerte en el próximo ciclo de aplicación.

Mientras muchos estudiantes y familias esperan ansiosamente las ofertas de ayuda financiera retrasadas debido a contratiempos en el proceso de Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes, tomar un año sabático podría ayudar a dar a algunos estudiantes más tiempo para ponderar su decisión universitaria.

Independientemente de por qué tomes un año sabático, “podría acabar ayudándote financieramente … o no ayudándote, dependiendo de las circunstancias”, Karen McCarthy, vicepresidenta de política pública y relaciones federales en la Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Financiera Estudiantil, le dice a CNBC Make It.

Si has sido aceptado en una escuela y decides posponer tu inscripción por un año, será responsabilidad de la institución cómo se manejan tu oferta de admisión y tu paquete de ayuda financiera. En muchos casos, es probable que aún debas pagar un depósito de inscripción para asegurar tu lugar en la próxima clase entrante.

También es posible que se te prohíba presentar solicitudes en otras universidades si tu lugar se mantiene en una escuela.

En última instancia, la decisión de tomar un año sabático dependerá de tu situación personal y de las necesidades de tu familia, pero hay algunos factores que debes tener en cuenta si planeas ir a la universidad después. Estos tres escenarios de año sabático pueden impactar en tu costo de asistencia.

1. Si te mudas a un nuevo estado durante tu año sabático

Muchas universidades públicas ofrecen matrículas con descuento para estudiantes que viven en el mismo estado. De hecho, la matrícula promedio para estudiantes fuera del estado de $27,091 por año es casi tres veces más alta que el precio promedio de matrícula dentro del estado de $9,678, según Education Data Initiative.

Los estados e instituciones determinan qué se considera residencia en el estado, y tú o tus padres pueden necesitar vivir en el nuevo estado durante un año completo para establecer la residencia. Por lo tanto, mudarte hacia o desde un estado durante tu año sabático podría tener implicaciones para tu tarifa de matrícula.

“Si tu familia se mudó recientemente al estado, no se te consideraría un estudiante del estado”, dice McCarthy. “Pero si tomaste un año sabático y en ese período de tiempo, cuando te inscribes, asumiendo que tus padres aún están en el mismo estado, entonces podrías ser considerado un estudiante del estado”.

Eso podría terminar reduciendo tus costos de matrícula, o aumentándolos, dependiendo de hacia dónde te mudas y a qué escuela vas. También podrías perder la ayuda financiera estatal si te mudas del estado que inicialmente te la concedió.

2. Si tu o el ingreso de tus padres cambia

Necesitas completar una nueva Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes cada año en que desees solicitar ayuda financiera. Independientemente de si solicitas escuelas y presentas una FAFSA luego decides tomar un año sabático o no presentas ninguna solicitud, necesitarás completar una nueva FAFSA cuando estés listo para inscribirte, dice McCarthy.

Esto significa que si estás tomando un año sabático con la esperanza de recibir más ayuda financiera, probablemente el ingreso de tus padres habría tenido que disminuir en el año anterior a tu año sabático.

La FAFSA considera el ingreso del estudiante y de los padres, a menos que el estudiante califique como independiente, del “año anterior al anterior” para determinar la elegibilidad de ayuda de un estudiante. Las familias que completan la FAFSA para el año escolar 2024-25 están utilizando su ingreso de 2022.

Los estudiantes que quieren tomarse el año escolar 2024-25 deberían considerar la situación de ingresos de su familia en 2023, ya que será el año fiscal utilizado para determinar la elegibilidad de ayuda para el año escolar 2025-26.

Si tu ingreso u otras circunstancias financieras cambiaron en 2023 a partir de 2022, tu elegibilidad para recibir ayuda podría ser diferente. El Departamento de Educación tiene una herramienta estimadora de ayuda financiera que puedes usar para evaluar cómo los cambios de ingresos pueden afectar tu elegibilidad.

3. Si tu estado de dependencia cambia

Si tu situación personal cambia durante tu año sabático, tu proceso de FAFSA podría ser diferente cuando estés listo para inscribirte. La FAFSA considera a los solicitantes estudiantes independientes de sus padres si cumplen con cualquiera de los siguientes 10 criterios:

You are or will be 24 years old by Jan. 1 of the school year for which you’re applying for aidYou are married or separated and not divorcedYou’re working toward a master’s or doctorate degreeYou have children who receive more than half of their support from youYou have non-child dependents who receive more than half of their support from youYou are serving on active duty in the U.S. militaryYou are a U.S. veteranBoth of your parents were deceased or you were in foster care or a ward of the court any time since you turned 13You are an emancipated minor or in a legal guardianshipYou’re an unaccompanied youth who is homeless or at risk of being homeless

Los estudiantes en cualquiera de estas situaciones pueden no estar obligados a proporcionar información financiera de sus padres en la FAFSA. Como resultado, si alguna de esas afirmaciones se vuelve cierta para ti durante tu año sabático, podrías ver un paquete de ayuda financiera diferente de lo que de otra manera habrías tenido.

