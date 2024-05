La ira sudafricana por anuncio de encuesta sobre quemar la bandera

El principal partido de oposición de Sudáfrica está enfrentando críticas por un anuncio electoral en el que la bandera nacional se ve envuelta en fuego. Lanzado el domingo, el mensaje de la campaña de la Alianza Democrática (DA) ha sido publicado en varias plataformas de redes sociales. Algunos quieren que se retire el anuncio, alegando que es ofensivo destruir un símbolo de unidad. Pero la DA lo ha defendido, diciendo que quería resaltar su argumento de que el país está en problemas. En el anuncio, mientras la bandera se representa envuelta en llamas, un narrador advierte “la vida solo empeorará” bajo el Congreso Nacional Africano (ANC), que está en el poder desde 1994. La quema de la bandera se revierte luego cuando el narrador insta a los votantes a apoyar a la DA. “Estas elecciones son sobre sobrevivir”, concluye mientras la bandera se repone y vuelve a su forma original. La elección general está a poco más de tres semanas y las encuestas de opinión indican que el ANC podría perder su mayoría en el parlamento por primera vez en la era democrática del país. En su campaña, el presidente Cyril Ramaphosa ha reconocido que hay problemas, pero también ha enfatizado la transformación que el país ha hecho en las últimas tres décadas. El ANC lideró la lucha contra el gobierno de minoría blanca y la forma legalizada de discriminación racial conocida como apartheid. “Los sudafricanos están más educados, empoderados y más saludables que cuando estábamos bajo el apartheid,” dijo el Sr. Ramaphosa, instando a la gente a no amenazar ese progreso. El anuncio de la DA ha enfurecido a algunos sudafricanos que acusan al partido de profanar la bandera para resaltar los desafíos que enfrentan los ciudadanos. “La quema de nuestra bandera es poco aconsejable. Parece mostrar falta de respeto y deslealtad a la bandera, que para muchos de nosotros es más que una bandera, sino un símbolo de triunfo contra el apartheid,” escribió la ex Defensora del Pueblo Thuli Madonsela en X. Otros usuarios de redes sociales están pidiendo a la DA que retire el anuncio “poco considerado”, diciendo que el partido tiene una responsabilidad más allá de ganar elecciones. Dirigiéndose a los medios el domingo, el líder de la DA John Steenhuisen dijo que el anuncio era una “representación simbólica del futuro que le espera a Sudáfrica si la gente no vota por la DA”. “Este es nuestro cuarto anuncio, y nadie ha comentado sobre los otros, lo que me sorprende,” dijo el funcionario de la DA Ashor Sarupen al sitio web de noticias de Daily Maverick. El funcionario de la oficina de negocios extranjeros de Sudáfrica, Clayson Monyela, dijo que la indignación pública contra el anuncio estaba “totalmente justificada”, advirtiendo que podría “desalentar a los votantes y alimentar la apatía”.