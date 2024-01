Por qué tu Apple Watch deja marcas de quemaduras en tu muñeca.

¡Sé lo alarmante que se siente si tu Apple Watch te está dejando marcas de quemaduras en la muñeca! En mi caso, mis brotes en la piel duraron semanas. Lo que realmente me sorprendió, sin embargo, fue que encontré muchos otros usuarios de Apple Watch experimentando problemas inexplicables en la piel. Del mismo modo, no podían rastrear las causas. Para asegurarme de que no pases por lo mismo, compartiré lo que aprendí después de consultar dermatólogos y Proveedores de Servicio Autorizados de Apple (AASP).

¿Por Qué Deja Marcas Mi Apple Watch en Mi Muñeca?

Varios problemas de software y hardware pueden causar que tu Apple Watch deje marcas de quemaduras en tu muñeca, incluyendo sensores dañados, sobrecalentamiento, respaldo agrietado y uso excesivo de aplicaciones. Del mismo modo, el material de tu banda podría ser el culpable. Los usuarios con piel sensible podrían experimentar irritación leve cuando el sudor y la suciedad se acumulan debajo de su Apple Watch.

Para resolver rápidamente tu problema de piel, primero debes evaluar si tienes marcas de quemaduras o sarpullidos. De lo contrario, tendrás problemas para rastrear la causa exacta de tu condición. Las marcas de quemaduras suelen ser ampollas rojas e inflamadas que se desprenden, mientras que los sarpullidos son parches abultados, escamosos y con picazón.

¿Por Qué Me Da Sarpullido Mi Apple Watch en la Muñeca?

Aquí están las posibles razones por las que tu Apple Watch te está dando sarpullido.

Tu Banda de Apple Watch Está Dañada o Sucia

Antes que cualquier cosa, verifica la edad y condición de la banda de tu Apple Watch. La exposición a correas manchadas y dañadas podría causar hinchazón e picazón en la piel. Asegúrate de limpiarlas con frecuencia. Sin embargo, considera cambiar completamente tu banda de Apple Watch si ya están más allá del salvamento.

NOTA

Evita comprar bandas de tiendas sombrías de terceros. Aunque puedas ahorrar algunos dólares, no hay garantía de que los materiales que usan sean seguros e hipoalergénicos.

El Material de tu Banda de Apple Watch Causa Brotes

Algunos materiales de banda de Apple Watch son más propensos a causar sarpullidos. Por ejemplo, las bandas de punto, gamuza y cuero complementan los conjuntos inteligentes pero son propensas a acumular humedad. El sudor y la suciedad podrían acumularse si las usas durante periodos prolongados. Utiliza estas bandas no resistentes al agua solo en ciertas ocasiones.

Para evitar brotes, considera cambiar a materiales resistentes al agua como nylon transpirable, caucho de fluoropolímero, acero inoxidable y poliéster. Incluso puedes usarlos durante entrenamientos o actividades al aire libre.

El Sudor y la Suciedad se Están Acumulando Debajo de tus Bandas

Podrías tener piel demasiado sensible si aún obtienes sarpullido de tu Apple Watch a pesar de cambiar a bandas resistentes al agua. En este caso, evita usar tu reloj inteligente durante momentos en los que sudarás. Pero si no es posible, coloca un sudor limpio y delgado debajo para absorber todo el sudor y el aceite de tus muñecas.

¿Por Qué Mi Smart Watch Me Quema la Piel?

Si tu Apple Watch te está dejando marcas de quemaduras en tu muñeca, verifica los siguientes problemas.

Necesitas un Reemplazo de Batería

Una batería dañada podría filtrarse, sobrecalentarse o cortocircuitarse, quemando tu piel. Lo peor es que estos defectos no siempre son visibles. Para prevenirlos, acostúmbrate a verificar la salud de la batería de tu Apple Watch de forma rutinaria. Comunícate con el AASP o Genius Bar más cercano si notas alguna señal de advertencia. Solo sufrirás daños si continúas usando tu reloj inteligente.

Según la página de Servicio y Reparación de Apple Watch, las tarifas de reemplazo de la batería oscilan entre $79 y $99. Puedes visitar su sitio web para obtener una estimación más precisa.

Tu Apple Watch Está Sobrecalentándose Constantemente

Tu Apple Watch podría sobrecalentarse si está expuesto a la luz solar directa, ejecutando aplicaciones que consumen mucha RAM sin parar, o conectado a una base de carga incompatible. La mayoría de los dispositivos se enfrían después de unas horas de descanso. Sin embargo, si el tuyo permanece caliente durante varias horas, tu muñeca se quemará gradualmente.

Como medida de seguridad, los Apple Watches se apagan cuando detectan calor excesivo. Lleva tu dispositivo a un AASP cercano si continúa funcionando a pesar del sobrecalentamiento, es probable que las características de seguridad estén fallando.

Tus Sensores de Apple Watch Están Funcionando Mal

Varios sensores de tu Apple Watch funcionan continuamente en segundo plano. Por ejemplo, tus sensores de detección de caídas y ritmo cardíaco rastrean constantemente tus estadísticas vitales. Su monitoreo constante consume energía mínima. Sin embargo, si están funcionando mal, podrían causar que tu dispositivo se sobrecaliente indirectamente al aumentar el consumo de batería y el uso de RAM.

Para mantener tus sensores funcionando correctamente, vigila las inexactitudes en el monitoreo. Tus mediciones no deberían fluctuar exponencialmente a menos que haya una buena razón, especialmente en periodos cortos.

¿Cómo Me Deshago de la Irritación en Mi Apple Watch?

Prueba diferentes bandas e inspecciona tu Apple Watch en busca de defectos físicos. Además, ve al médico. Aunque la gente rara vez programa citas por irritación leve en la piel y quemaduras, considera hacer una antes de contactar al Soporte de Apple. Tener un certificado médico firmado ayudaría al presentar reclamos de garantía.

Si aún no puedes saber por qué tu Apple Watch te está dejando marcas de quemaduras en tu muñeca, probablemente debas considerar una actualización. Como cualquier otro gadget, tu Apple Watch tiene una vida útil. Notarás degradación del rendimiento después de alrededor de cinco años, lo que podría explicar por qué tu dispositivo se sobrecalienta constantemente.