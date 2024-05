La red de energía envejecida de América: Deberías preocuparte e temerla

“

Estamos en las primeras etapas de un auge eléctrico. Desde energías renovables, inteligencia artificial, hasta vehículos eléctricos, los sectores más importantes de la transición verde necesitan electricidad, y mucho más que nunca.

A medida que estas tecnologías se expanden, los enormes aumentos en el consumo de energía en todo el país están poniendo al descubierto profundos problemas en la red eléctrica, la extensa red de miles de plantas de energía y unos 500.000 de millas de cables de alimentación que suministran electricidad a millones de hogares y negocios en todo el país.

La magnitud de la red solo es igualada por su complejidad. Ha sido llamada “la máquina más compleja jamás construida”. Además, no es un sistema uniforme y nacional: los 48 estados inferiores están divididos por un entramado de 10 operadores independientes, algunos de los cuales colaboran entre sí y otros no, que están gobernados por leyes locales, estatales y federales al mismo tiempo.

La mayor parte de la infraestructura central de la red, los cables eléctricos y los transformadores eléctricos que mueven la electricidad de un punto a otro, tienen medio siglo de antigüedad y no están preparados para manejar lo que se está configurando como un aumento generacional en la demanda de energía. Todos están tratando de ponerse al día.

“Estamos viendo un gran aumento en la demanda de electricidad”, dijo Neil Chatterjee, ex presidente de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC), la agencia federal que regula la transmisión y fijación de precios de la electricidad, a Fortune. “Para satisfacer esa demanda, manteniendo al mismo tiempo la fiabilidad y asequibilidad, y también mientras descarbonizamos, simplemente necesitamos construir mucha más transmisión. Y ha sido demasiado difícil hacerlo”.

Transmisión: el cimiento olvidado de la red

Incluso cuando proyectos de generación de energía llamativos, incluidas granjas eólicas, paneles solares y plantas nucleares, han atraído más de medio billón de dólares en los últimos tres años, según estimaciones de la Casa Blanca, no hay ni cerca de esa cantidad de dinero destinada a la plomería eléctrica que mantiene en funcionamiento la red.

“Gran parte de nuestra infraestructura de transmisión está envejecida, la mayor parte tiene entre 50 y 60 años”, dijo Romany Webb, subdirector del Centro Sabin para el Cambio Climático de la Universidad de Columbia, a Fortune. “Eso está creando desafíos en términos de la transición energética… no hemos seguido, de manera efectiva, mejorando y expandiendo la red para enfrentar los desafíos en evolución.”

En términos generales, hay dos componentes en la red eléctrica de EE.UU.: generación y transmisión. Es probable que esté más familiarizado con la generación: más de 10.000 plantas de energía en todo el país convierten energía en forma de carbón o petróleo (o, cada vez más, fuentes renovables como el viento y el sol) y la convierten en electricidad. Pero la mayoría de los hogares, oficinas y fábricas no están ubicados justo al lado de las plantas de energía, por lo que dependemos de kilómetros de cables de transmisión para llevar la electricidad donde se necesita. Un aumento en la energía renovable ha subrayado esa dinámica: por ejemplo, los paneles solares son más efectivos en el Cinturón del Sol, lo que requiere largas líneas de alimentación para transportar esa electricidad a los consumidores en todo el país que viven en áreas más nubladas.

Es aquí donde las cosas se complican. Mover electricidad a largas distancias significa que necesitas grandes empresas para gestionar la distribución en regiones enteras. Estados Unidos cuenta con diez operadores regionales de red, la mayoría de los cuales se comunican entre sí, pero no siempre es así. La red de Texas, por ejemplo, está aislada, completamente desconectada del resto del país. Eso saltó a la luz en febrero de 2021, cuando su red no pudo manejar una tormenta invernal extrema y no pudo pedir prestada energía adicional a sus vecinos, lo que provocó apagones masivos y casi $200 mil millones en daños materiales.

De muchas formas, la estructura fragmentada de la red es un producto de sus raíces. “Estamos evolucionando de una industria que comenzó con 3.000 pequeñas empresas de servicios públicos aisladas que servían a sus consumidores de electricidad locales con generación local. Pero para las economías de hoy, lo que realmente necesitas son líneas de alta capacidad de larga distancia”, dijo Rob Gramlich, presidente de la firma de consultoría del sector energético Grid Strategies LLC, a Fortune. “Hemos estado luchando con nuestra estructura antigua mientras intentamos satisfacer estas nuevas necesidades.”

En gran parte debido a su complejidad técnica, la red eléctrica no recibe ni de lejos tanta atención como otras áreas en el espacio energético: los cables de alimentación no tienen el atractivo futurista de la fusión nuclear o las granjas solares, y el alto drama geopolítico de la industria del petróleo es mucho más emocionante que la burocracia de construir nueva infraestructura de red. Pero a medida que queda claro que la red será un cuello de botella crucial para poner en funcionamiento nuevos proyectos de IA, vehículos eléctricos y energías renovables, la transmisión de red finalmente está recibiendo su momento en el centro de atención popular y política. Eso tiene costos y beneficios.

Nuevas reglas, nuevos desafíos

El lunes, después de años de trabajo tras bambalinas, FERC votó para aprobar una esperada regla final que se espera reduzca drásticamente los obstáculos para poner en línea nueva capacidad de transmisión y libere espacio para aumentar la capacidad de la red para satisfacer la demanda: en términos más básicos, simplemente colgar más cables de alimentación.

“He estado trabajando en estos temas de política desde 2003. Durante más de 20 años, he visto a FERC postergar a Congreso y al Congreso retirarse de estas preguntas realmente complejas, técnicas y especializadas. Alguien tiene que dar un paso al frente y tomar decisiones audaces de vez en cuando y romper algunas cosas”, dijo Chatterjee, quien actualmente es asesor principal en el bufete de abogados Hogan Lovells de Washington. “[FERC] tomó una decisión difícil, y se van a llevar un montón de críticas por eso… Pero la realidad es que alguien tenía que arrancar esta curita y tomar decisiones difíciles”.

Las actualizaciones de transmisión son proyectos difíciles de vender por dos frentes. Nadie niega que es vital actualizar los cables eléctricos de medio siglo sobre los que se construye la red; simplemente no están preparados para manejar la capacidad que requerirán las tecnologías emergentes. Pero construir infraestructura de transmisión es un campo minado político que ha enfrentado una oposición casi constante de partes que incluyen empresas de energía en competencia, propietarios de tierras NIMBY y legisladores partidistas. Algunos proyectos de transmisión recientes han estado en un limbo durante casi dos décadas.

Quizás el mayor obstáculo para las actualizaciones de la red eléctrica es el extraño y desarticulado gobierno de la red en sí, donde las prioridades en competencia de operadores privados, legisladores federales y estatales, y agencias reguladoras han saboteado muchas propuestas que cruzan las fronteras estatales e involucran a múltiples partes interesadas que no se llevan bien entre sí.

“La autoridad dividida sobre la transmisión entre el gobierno federal y los estados ciertamente ha creado algunos desafíos”, dijo Webb. “A medida que hemos buscado pasar a una red basada más en regiones, que tiene todo tipo de beneficios en términos de apoyo a la descarbonización y mejora de la resiliencia, la [autoridad] estado por estado se convierte en un verdadero desafío cuando se trata de construir líneas de transmisión interestatales largas y grandes.”

Esa cuestión, del papel de los estados en financiar líneas de transmisión que atraviesan múltiples regiones, ha surgido como un punto conflictivo en los últimos años. Algunos políticos republicanos han criticado propuestas que harían que sus contribuyentes carguen con la carga de las mejoras de transmisión vinculadas a proyectos renovables que no apoyan; algunos oponentes demócratas argumentan que aumentar la capacidad ayudará a reducir tarifas y apagones. Las personas involucradas insisten en que la red es un área en la que la política no pertenece.

“En estos días, cualquier cosa puede convertirse en partidista”, dijo Gramlich. “Sería una gran ironía si la política de transmisión fue liderada por los republicanos hace 20 años, y ahora parece ser liderada por los demócratas, y quedara atrapada en ese marco partidista… La regla de FERC que se emitió [el lunes] es realmente por economía y fiabilidad. Realmente no hay razón para que eso obtenga una respuesta diferente de los estados rojos versus los azules, o republicanos versus demócratas”.

A medida que la demanda de energía comienza a llevar la red al límite, la presión para modernizar y actualizar la infraestructura de transmisión solo aumentará, la política no importa.

“