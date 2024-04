La Cámara celebra audiencia sobre el aumento del antisemitismo en la Universidad de Columbia.

Casa celebra audiencia sobre el aumento del antisemitismo en la Universidad de Columbia – CBS News

Una acalorada audiencia sobre el aumento del antisemitismo en el campus de la Universidad de Columbia en Manhattan tuvo lugar el miércoles ante el Comité de Educación de la Cámara. Los republicanos acusaron a la institución de la Ivy League de “negligencia grave” por su manejo de incidentes antisemitas. Nikole Killion tiene detalles.

