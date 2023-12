Falta de año en imágenes; preocupaciones de estacionamiento; teléfonos y ventas en la tiendaAño en imágenes omitido; preocupaciones de estacionamiento; teléfonos y ventas en la tienda

Las imágenes no contaron toda la historia

Normalmente disfruto de la sección especial que publica The Star sobre el año nacional en fotos, pero cuando pasé a la segunda página de la edición de este año, me sentí consternada, y luego horrorizada, de que cada una de las fotos mostrara palestinos angustiados, pero ninguna mostrara a una familia judía devastada después del horrible ataque del 7 de octubre. Miré el resto de las páginas con la esperanza de encontrar algo sobre el sufrimiento de los israelíes y no encontré nada.

¿No es trabajo de un periódico ser imparcial y equilibrado? Las imágenes que publicaron fueron parciales. ¿Qué pasa con una foto de una familia judía después del ataque inicial? ¿Qué pasa con una foto de una madre judía despidiendo a su hijo para ir a la guerra, sin saber si alguna vez lo volverá a ver? La gente de ambos lados de este terrible conflicto está sufriendo. La mitad de estas fotos deberían haber representado el sufrimiento del otro lado.

Rita Zaretsky, Thousand Oaks

Más preocupaciones sobre el plan de estacionamiento

Re: La carta de Vickie Klatt del 19 de diciembre, “Problemas con el plan de estacionamiento”:

Me gustaría sumar mi voz en acuerdo con la carta de la Sra. Klatt con respecto a la decisión del Concejo Municipal de Ventura de eliminar el estacionamiento gratuito en el centro.

Agregaría sus preocupaciones con algunas más. Los voluntarios de la biblioteca y el museo pueden dejar de hacerlo si el estacionamiento se convierte en un problema. El acceso a la biblioteca ya se ha vuelto más difícil con el cierre de Main Street.

Como ya hemos visto, restaurantes de larga data se van del centro debido a la falta de clientes. Esto se debe, en gran parte, a la accesibilidad y la pérdida de la singularidad de nuestro centro.

Insto al concejo a reconsiderar este plan.

Lisa Lauterbach, Ventura

Tiendas siendo injustas con los teléfonos

Me están explotando la cabeza. ¿Por qué deberíamos tener que usar un teléfono celular para hacer la compra de comestibles? Ahora, para hacer la compra de alimentos, debemos tener un teléfono que esté actualizado para aprovechar las ventas en la tienda. ¿Por qué castigarnos si no podemos permitirnos actualizar o no tenemos un teléfono, como muchos ancianos? Vamos, grandes superficies, hagan que sea justo para todos en lugar de solo para unos pocos afortunados.

Ron Laufer, Ventura

Este artículo apareció originalmente en Ventura County Star: Cartas: Omisión de imágenes; preocupaciones sobre el estacionamiento; teléfonos y ventas en tiendas