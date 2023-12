Seis formas de recuperar la papelera vaciada en Mac (2024)

Cuando vacías accidentalmente la papelera en Mac, puedes pensar que todo está perdido. Pero la buena noticia es que los archivos no se borran inmediatamente del disco. En cambio, el sistema operativo marca el espacio previamente ocupado por esos archivos como disponible para su uso, y permanece así hasta que se sobrescribe. Si actúas rápidamente, aún tienes la oportunidad de recuperar archivos de la papelera vaciada en Mac. Si necesitas recuperar la papelera vaciada en Mac, esta guía te guiará a través de los mejores métodos y herramientas, para que nunca más tengas que preocuparte por la pérdida de datos. ¿Cómo elegir la forma adecuada de recuperar la papelera vaciada en tu Mac? A menudo es posible recuperar elementos eliminados de la papelera vaciada en Mac. Sin embargo, la mejor forma de recuperar la papelera vaciada en Mac depende de si: Tienes buenos conocimientos técnicos y habilidades para usar Mac. Tienes Time Machine habilitado y haces copias de seguridad regularmente. Prefieres una solución simple basada en software. Tienes presupuesto para una herramienta o servicio premium que puede hacer todo el trabajo duro por ti. Sea cual sea el método de recuperación de la papelera vaciada en Mac que elijas, no es tan complicado como parece al principio. Aquí está todo lo que necesitas saber. La mejor manera de recuperar la papelera vaciada en Mac 4DDiG Mac Data Recovery de Tenorshare es nuestra mejor opción para recuperar elementos de la papelera vaciada en Mac gracias a su interfaz intuitiva y conjunto integral de características. Obtén tu papelera eliminada de nuevo usando estos simples consejos de recuperación de 4DDiG: Inicia el software y elige la Papelera como tu ubicación de recuperación. Haz clic en el botón Escanear y tomará varios minutos para evaluar tus archivos recuperables. Se muestra una actualización del progreso en la pantalla, junto con todos los diferentes tipos de archivos recuperados. Busca la vista de archivo o árbol para ver lo que se ha recuperado. Puedes usar casillas de verificación para elegir elementos específicos o recuperar todo lo encontrado. Cuando estés listo, haz clic en el botón Recuperar en la parte inferior derecha. Elige una ubicación para guardar los archivos recuperados. En esta etapa es mejor guardar en una ubicación que no sea la misma que donde se perdieron los archivos. Esto puede ser un disco externo u otra carpeta en el sistema. Puedes devolverlos a una ubicación diferente más tarde. Sea cual sea el tipo de archivo que necesites recuperar, 4DDiG estará contigo. Esto incluye todo, desde videos e imágenes hasta cualquier tipo de documento. Incluso puede recuperar datos perdidos después de un bloqueo inesperado, un fallo del disco duro o ataques de virus. Puedes seguir el mismo proceso para recuperar archivos de más de 2000 dispositivos de almacenamiento, incluidos discos externos, almacenamiento USB, tarjetas SD, discos NAS y más. Con la ayuda de 4DDiG, la recuperación de la papelera vaciada en Mac nunca ha sido tan simple como lo es ahora. Formas alternativas de recuperar la papelera vaciada en Mac Sigue estos pasos que muestran cómo recuperar archivos eliminados permanentemente en Mac utilizando otros métodos útiles. 1. Time Machine Time Machine es la utilidad de copia de seguridad incorporada de Mac, que sirve como una opción valiosa para recuperar la papelera vaciada en Mac. Así es como se ejecuta: Asegúrate de que tu disco de copia de seguridad de Time Machine esté conectado a tu Mac. Haz clic en el menú de Apple en la parte superior izquierda, selecciona Preferencias del sistema y haz clic en Time Machine. Si aún no está habilitado, haz clic en la casilla de verificación junto a Mostrar Time Machine en la barra de menús. Esto agregará un icono de Time Machine a tu barra de menús. Haz clic en el ícono de Time Machine en la barra de menús y selecciona Entrar en Time Machine. Verás una lista desplegable. Representa tus copias de seguridad a lo largo del tiempo. Encuentra el punto de copia de seguridad desde antes de que vaciaras la papelera y selecciona todo lo que deseas restaurar. Haz clic en Restaurar para recuperar elementos eliminados de la papelera vaciada en Mac. 2. Servicios de almacenamiento en la nube como iCloud o Google Drive Si haces copias de seguridad de tus datos en iCloud o Google Drive, puedes recuperar fácilmente la papelera vaciada en Mac. Para recuperación de iCloud: Abre un navegador web y ve a iCloud.com para encontrar tus copias de seguridad. Haz clic en iCloud Drive, elige una categoría como fotos, y luego en Recientemente eliminado. Selecciona los archivos que deseas restaurar y haz clic en Recuperar. Para recuperación de Google Drive: Inicia sesión con tu cuenta de Google. Para que esto funcione, los archivos deben estar sincronizados entre tu Mac y Google Drive. Haz clic en Papelera en el lado izquierdo, luego haz clic con el botón derecho en los archivos que deseas recuperar y selecciona Restaurar. 3. Recuperación de archivos específica de la aplicación En algunos casos, puedes usar la recuperación de archivos específica de la aplicación para ciertas aplicaciones que tienen opciones de recuperación integradas. Esto incluye comúnmente aplicaciones basadas en Fotos, Correo y Office, así como muchos terceros como Adobe Photoshop. Cada aplicación funcionará ligeramente diferente, pero el proceso general es el mismo. Ve a la configuración de la aplicación y localiza la configuración de recuperación o manejo de archivos. Revisa cómo se hacen actualmente las copias de seguridad de los archivos, ya sea en la nube o en una carpeta específica. Utiliza la función de recuperación incorporada o busca en el directorio de recuperación para encontrar tus archivos. Muchas aplicaciones utilizarán Time Machine para la recuperación, como se mencionó anteriormente. 4. Recuperación a través del Terminal Los usuarios avanzados pueden recuperar archivos eliminados de la papelera vaciada en Mac accediendo a la aplicación Terminal. Sin embargo, debes conocer los nombres exactos de los archivos para que esto funcione. Ve a Utilidades > Aplicaciones y abre la aplicación Terminal. Escribe el siguiente comando y presiona Enter: cd ~/.Trash Para cada archivo que quieras recuperar, escribe el siguiente comando y presiona Enter: mv nombre de archivo ../ Presiona Comando (⌘) + N para abrir la ventana del Finder. Introduce cada nombre de archivo en la barra de búsqueda en la parte superior derecha para encontrar dónde se encuentran los archivos restaurados. 5. Servicios de recuperación de datos Si quieres saber cómo recuperar la papelera vaciada en Mac sin software, un servicio profesional de recuperación de datos puede hacer el trabajo por ti. Asegúrate de encontrar un experto confiable con buenas reseñas antes de entregar tu computadora. Por supuesto, esto tendrá un costo y solo debe usarse como último recurso. Causas comunes de pérdida de datos en Mac y consejos de prevención Ahora, ya no es necesario preocuparse por cómo recuperar la papelera vaciada en Mac. Sin embargo, en nuestra vida diaria, varias razones pueden provocar la pérdida de datos importantes en Mac. Causas comunes Algunas de las más comunes incluyen: Ataques de malware, virus y ransomware, aunque son menos comunes en Mac que en Windows. Bloqueos del sistema inesperados, ya sea debido a fallas de hardware o problemas de software. Fallos del disco duro o del dispositivo de almacenamiento debido al envejecimiento del hardware o daños físicos. Corrupción del sistema de archivos por cortes de energía repentinos o apagados incorrectos. Consejos prácticos Puedes prevenir la mayoría de estos problemas: Configurando un horario de copia de seguridad regular con Time Machine, almacenamiento en la nube o copias de seguridad manuales en discos externos. Asegurándote de que todas tus aplicaciones importantes tengan configuradas opciones de recuperación. Instalando software de recuperación como 4DDiG por adelantado, para que estés preparado. Escaneando regularmente en busca de virus y otro malware y utilizando software de seguridad para prevenir phishing y extorsiones. Manteniendo tu sistema actualizado y actualizándote a un Mac moderno cuando tu dispositivo anterior experimente problemas de rendimiento. Preguntas frecuentes sobre cómo recuperar la papelera vaciada en Mac Respondemos tus preguntas sobre cómo recuperar la papelera vaciada en Mac. Q1: ¿Es posible recuperar la papelera vaciada en Mac? Sí, incluso cuando la papelera está vaciada y no solo está en la papelera para restaurar, los datos todavía están técnicamente ocultos en el disco hasta que se sobrescriben con nuevos datos. Una buena herramienta de software puede restaurar estos datos. Q2: ¿Cómo mejorar la tasa de éxito de recuperación de la papelera vaciada en Mac? Para mejorar tus posibilidades de recuperación de la papelera vaciada, deja de usar el Mac de inmediato para que no se sobrescriban los datos que se “eliminaron”. Revisa tus copias de seguridad de inmediato o permite que las herramientas de recuperación hagan su magia. Q3: ¿Cómo recuperar la papelera vaciada en Mac sin software? Para recuperar la papelera vaciada sin software, los usuarios avanzados pueden intentar usar los comandos de Terminal. Alternativamente, hay una serie de métodos de copia de seguridad y restauración que no requieren software, pero debes tenerlos configurados antes de que los archivos se eliminen para poder recuperarlos. Conclusión Cuando necesitas recuperar la papelera vaciada en Mac, no tiene por qué ser un dolor de cabeza. Al mantener un horario de copias de seguridad, usar Time Machine y recurrir a software como …