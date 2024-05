Fallece Charles Edge, autor de “Take Control”

Este es un momento muy cercano a casa. La noticia empezó a difundirse esta mañana en el Slack de MacAdmins, en el blog Der Flounder de Rich Trouton y en el sitio de Tom Bridge sobre cómo nuestro amigo y autor de Take Control, Charles Edge, falleció repentina e inesperadamente el 19 de abril de 2024. Tenía unos 40 años, y sí, su foto estándar de bio abajo te da una idea de su sentido del humor e irreverencia.

Conocí a Charles en un evento de MacTech en Nueva York en 2012, pero ya sabía que había escrito un montón de libros técnicos y miles de entradas de blog en Krypted sobre temas de administración de sistemas. Intercambiamos algunos correos electrónicos sobre la posibilidad de que escribiera un libro de Take Control en ese entonces, pero no fue hasta principios de 2014 que surgió la idea que se convirtió en Take Control of OS X Server.

La cantidad de información en la cabeza de Charles era asombrosa, y cuando estaba leyendo sus borradores, tuve la impresión de que estaba volcando todo su conocimiento, sin necesidad de investigación. Estoy seguro de que eso no era del todo cierto, pero Charles fue un placer trabajar con él, siempre respondía rápidamente a las consultas, y siempre apreciaba una buena edición. Para compartir su contenido más rápidamente y como uno de nuestros experimentos en publicación, transmitimos su libro completo, capítulo por capítulo, para los miembros de TidBITS (ver “‘Take Control of OS X Server’ Streaming in TidBITS,” 12 de mayo de 2014). En su memoria, he puesto esos capítulos a disposición de todos.

Charles era muy parecido a Tigger, en el sentido de Winnie-the-Pooh, y saltaba incansablemente de proyecto en proyecto. Al final de la escritura de Take Control of OS X Server, pasó de ser el Director de Tecnología de la consultora nacional de Apple 318 a manejar el desarrollo de Jamf Now en Jamf Software, donde se quedó durante varios años antes de pasar a roles más basados en investigación y desarrollo.

Salió de Jamf en 2020 y trabajaba recientemente en Secret Chest, un gestor de contraseñas dirigido a proteger la llavero de Keychain de Apple contra ataques poscuánticos. Ahora desearía poder preguntarle sobre la nueva tecnología de Apple de la que escribí en “Nuevo protocolo de cifrado PQ3 de iMessage protege contra ataques poscuánticos” (23 de febrero de 2024). El blog de Secret Chest está lleno de sus publicaciones, incluyendo una sobre esteganografía del día que falleció y otra que brinda una excelente cobertura del pasado y futuro de la gestión de contraseñas. Charles también era el Director de Tecnología de la firma de capital riesgo Bootstrappers.mn, miembro de la junta de la organización tecnológica comunitaria Minnestar con sede en Minnesota, y un activo podcaster en Mac Admins Podcast y The History of Computing Podcast.

La historia de la computación era especialmente querida para el corazón de Charles. Había estado trabajando en un libro al respecto durante siete años, un proyecto que se había convertido en cuatro volúmenes y más de 2000 páginas. Su última publicación en Facebook hace una semana fue sobre cómo acababa de firmar los contratos. Espero que la editorial con la que estaba trabajando siga interesada en el manuscrito, ya que estoy seguro de que Charles querría que el editor lo terminara para que pueda ver la luz del día. Definitivamente quiero una copia para recordar a Charles.

Finalmente, aunque no era tan cercano a Charles como muchas otras personas en el mundo de Apple, siempre tenía tiempo para charlar, ayudaría con cualquier pregunta si podía, y disfrutaba mucho presentarte a otras personas si no podía. Era amable, atractivo y siempre pensaba en los demás, como puedes ver en esta publicación de Facebook a continuación. Su fallecimiento es una gran pérdida para sus muchos amigos y colegas, y para el mundo de Apple en general.