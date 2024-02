Henry Rono, corredor de distancia récord de Kenia, fallece a los 72 años.

Henry Rono, un corredor de distancia keniata que no pudo caminar hasta los 6 años después de sufrir una horrible lesión en su pierna derecha cuando era un niño pequeño, pero que logró batir cuatro récords mundiales en solo 81 días en 1978, falleció el jueves en Nairobi. Tenía 72 años.

Su muerte fue anunciada por Athletics Kenya, una asociación atlética amateur. Murió en un hospital, donde pasó 10 días con una enfermedad no especificada.

Rono fue privado en dos ocasiones de la oportunidad de competir por el oro olímpico en sus 20 años, cuando Kenia se unió a los boicots de los Juegos en 1976 y 1980. A pesar de esto, fue celebrado como uno de los grandes atletas del país.

Dejó su huella en la historia del atletismo en 1978, como un estudiante de segundo año de 26 años en la Universidad Estatal de Washington, cuando se ganó un lugar en los libros de récords para los 3,000, 5,000 y 10,000 metros y la carrera de obstáculos de 3,000 metros, con sus 28 barreras y siete saltos de agua.

“Era un tipo muy fuerte, con un gran pecho en barril, e increíblemente eficiente”, dijo Phil English, un ex compañero de equipo en la Universidad Estatal de Washington, en una entrevista después de la muerte de Rono con el periódico The Spokesman-Review de Spokane, Washington. “Lo increíble de esos récords mundiales es la versatilidad que se requiere: la velocidad para los 3,000 y la habilidad del steeplechase, y luego los largos alcances de los 10,000. Simplemente no se ve ese tipo de alcance”.

El notable éxito de Rono en un corto período lo convirtió en objeto de fascinación global en el mundo del atletismo.

“La gente quería que fuera a correr a todas partes. Cuando corría en Finlandia, habría un promotor de reuniones de Italia”, dijo en una entrevista de 1982 con Track & Field News. “Cuando corría en Italia, habría uno de Japón, y Australia y Nueva Zelanda”.

Con su personalidad discreta y su aparente inmunidad al fanfarronería, Rono encontró desorientador el foco de atención. “La gente quería que fuera aquí y allá”, dijo. “Era como si ni siquiera pensaran que yo era un ser humano como ellos; era una persona extraordinaria para ellos, una máquina que pensaban que podía hacer cualquier cosa”.

Henry Rono nació Kipwambok Rono el 12 de febrero 1952 en Kiptaragon, un pueblo en el Condado de Nandi, Kenia. The Star, un periódico de Nairobi, describió recientemente la región como la que tiene “la mayor concentración de corredores locales e internacionales, más que cualquier otra región, probablemente en el mundo”. Kipchoge Keino, una inspiración temprana para Rono que ganó el oro en la carrera de 1,500 metros en los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México, creció en un pueblo vecino.

Cuando era un niño pequeño, Rono se cayó de una bicicleta en la que su tío lo llevaba de la casa de su abuela, rompiéndose el tobillo derecho en los radios giratorios. “Durante muchos años, mientras otros niños de mi edad crecían más fuertes y rápidos, yo solo podía gatear”, escribió en sus memorias, “Sueño Olímpico” (2010).

Alrededor del tiempo en el que finalmente pudo caminar, su padre murió después de verse sorprendido por una serpiente mientras conducía un tractor y caer en el camino del arado. Su madre quedó a cargo de mantener a la familia, en parte vendiendo cervezas caseras de dos bebidas alcohólicas potentes, chang’aa y busaa.

Rono comenzó a correr alrededor del momento en que completó el séptimo grado a los 19 años. En la escuela primaria del pueblo, también conoció a su futura esposa, Jennifer, con quien tuvo dos hijos, Calvin y Maureen.

Entrenó extensamente durante un período en el Ejército de Kenia y eventualmente encontró suficiente éxito corriendo para ser nombrado en el equipo nacional para los Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal.

Nunca llegaría allí, sin embargo, porque Kenia se unió a un boicot con otras naciones africanas en protesta por la participación de Nueva Zelanda, cuyo equipo nacional de rugby estaba de gira por la Sudáfrica del apartheid.

Fue un golpe devastador. “Pensé que este hombre volvería con dos oros”, dijo Keino, su ídolo, quien estaba entrenando al equipo keniano en ese momento, según una perfil de Rono en 2022 en The New York Times.

En cambio, Rono se dirigió a Pullman, Washington, para competir por Washington State, a pesar de que nunca había asistido a la escuela secundaria.

Lejos de casa y en conflicto con los funcionarios atléticos keniatas, Rono comenzó a beber en exceso incluso cuando alcanzaba las alturas atléticas. Sufrió más desilusiones cuando Kenia se unió a un boicot liderado por Estados Unidos de los Juegos de Moscú 1980 por la invasión soviética de Afganistán.

A pesar de todo, en una competencia cerca de Oslo en 1981, superó la resaca para establecer un nuevo récord mundial en la carrera de 5,000 metros.

Pero cuando Kenia finalmente regresó a los Juegos Olímpicos, en Los Ángeles en 1984, Rono no estaba en condiciones de representar a su país. Estaba en una espiral: su dinero de un contrato con Nike, así como su aura de campeón, se esfumaban mientras deambulaba por Estados Unidos, durmiendo en casas de amigos y trabajando en empleos de poca importancia, incluido tocar una campana para el Ejército de Salvación.

“He estado en la cima de la montaña más alta y luego al fondo del mundo”, dijo en una entrevista para la memoria anual de 2008 del organismo rector del atletismo, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, ahora World Athletics. “Mirando atrás ahora, recuerdo lo que sucedió en 1978, pero luego los siguientes ocho años son más o menos un vacío”.

Finalmente dejó de beber a finales de la década de 1990 y regresó a la escuela, estudiando poesía y escritura creativa antes de escribir sus memorias. En 2019, regresó a Kenia por primera vez desde la década de 1980, mudándose con su hermano en la misma parcela en la que habían crecido.

La información sobre los sobrevivientes no estaba disponible de inmediato.

Aunque detalló décadas de tormento en la entrevista de 2008, Rono se negó a dejar que los recuerdos persistieran. En ese momento, dijo que había encontrado satisfacción en su trabajo como maestro de educación especial y entrenador en Albuquerque.

“Lo que estoy haciendo en mi vida en este momento”, dijo, “es como una medalla de oro para mí”.