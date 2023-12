Manzana revela promoción anual de Año Nuevo Japonés con AirTag especial

En celebración del Año Nuevo japonés, Apple llevará a cabo una promoción que ofrece a los clientes en Japón una tarjeta de regalo de Apple gratuita por un valor de hasta ¥30,000 con la compra de un producto de Apple elegible del 2 al 5 de enero.

Los valores de las tarjetas regalo van desde ¥4,000 para productos como el iPhone SE y los AirPods de tercera generación hasta ¥30,000 para el MacBook Air de 15 pulgadas.

Además de una tarjeta de regalo, los primeros 50,000 clientes en Japón que compren un nuevo iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 13 o iPhone SE de tercera generación de Apple durante la promoción recibirán un AirTag de edición limitada con grabado “Año del Dragón”.

Apple ha compartido los términos y condiciones de la promoción con detalles adicionales. Es importante destacar que los pedidos de iPhone realizados a través de la aplicación Apple Store no calificarán para un AirTag de edición limitada, así que asegúrate de completar tu compra en el sitio web de Apple o en una tienda física de Apple en Japón si estás interesado en recibir uno.

Apple lleva a cabo una promoción del Año Nuevo japonés de manera anual, y este es el tercer año consecutivo en que ofrece un AirTag especial.

