EyeSight podría haber sido la característica asesina de Vision Pro, si solo hubiera funcionado.La vista podría haber sido la característica asesina de Vision Pro, si solo hubiera funcionado.

Una característica distintiva del “auricular de realidad mixta con video de paso” de Apple es la pantalla externa. Cuando se usa, muestra remolinos de luz, pero la característica principal es algo que Apple llama EyeSight, que ofrece una forma para que otros se conecten contigo viendo tus ojos, para que no parezca que estás aislado del resto del mundo cuando usas tus auriculares.

Con un tremendo paso, Apple Vision Pro te ayuda a mantenerte conectado con los que te rodean. EyeSight revela tus ojos y permite que aquellos cercanos sepan cuando estás usando aplicaciones o totalmente inmerso en una experiencia. Cuando alguien se acerca, Apple Vision Pro te permite ver a la persona y revela tus ojos a ellos al mismo tiempo.

Solo hay un problema. No funciona nada bien. Las lentes lenticulares que deberían proporcionar un efecto de ángulo de visión en 3D crean un campo de visión estrecho, el vidrio exterior y brillante cubren todo con un brillo, el brillo es demasiado débil y, sin importar lo que esté en la pantalla, parece que los demás no pueden realmente saber si puedes verlos o no.

Estaba destinado a ser una solución tecnológica a la disociación de usar un auricular alrededor de otras personas, pero en la práctica es “el resplandor azulado” lo que hace que el auricular de Apple se vea diferente de los demás. Es tan útil como la bola azul brillante en la parte superior de un HomePod (donde realmente no puedes verla a menos que estés justo encima de ella de todos modos). Añade complejidad y gasto con poco beneficio más allá de lo que un pequeño LED brillante proporcionaría.

La idea detrás de EyeSight

La idea es bastante simple. Cuando usas un auricular de realidad virtual, la mitad de tu rostro está oscurecida. Incluso si el auricular pasa video para que puedas ver el mundo exterior, nadie más sabe si puedes verlos o no.

Así que Apple puso una pantalla en el exterior que muestra tus ojos (o más bien una reconstrucción digital de ellos, similar a la función Persona) cada vez que puedes verlos. Los ojos están animados, girando y parpadeando cuando tus ojos reales lo hacen, gracias a los sensores de seguimiento ocular en su interior. Cuando estás en una experiencia “totalmente inmersiva” (totalmente RV), la pantalla muestra un resplandor azul/púrpura.

A medida que las personas se acercan a ti, pueden atravesar tu experiencia inmersiva o las ventanas flotantes que has colocado, dependiendo de tus ajustes, y tus ojos parecerán atravesar el resplandor. Apple incluso llegó tan lejos como para usar una lente lenticular frente a la pantalla de EyeSight, por lo que muestra tus ojos desde diferentes ángulos dependiendo del ángulo del espectador.

Es una idea interesante, y hasta que tengamos pantallas transparentes reales que puedan renderizar gráficos súper nítidos sobre ellas con la capacidad de evitar la luz según sea necesario, algo como EyeSight probablemente sea la única forma en que las personas externas puedan “verte” en el auricular.

Si tan solo funcionara, ya sabes.

El EyeSight varía mucho entre los usuarios de Vision Pro, pero la mayoría está de acuerdo en que simplemente no funciona como Apple lo publicita.

Foundry

Simplemente no funciona

La pantalla de EyeSight tiene demasiados problemas. La representación de tus ojos es de baja resolución y borrosa, gracias en parte a la calidad de la pantalla frontal y en parte al efecto de la lente lenticular. La representación real está distorsionada, por lo que se ve “correcta” a través de la película lenticular.

La pantalla en sí es una franja relativamente estrecha, ni siquiera la mitad del tamaño del frente completo del auricular. No es muy brillante, ni siquiera antes de que los recubrimientos y las capas disminuyan aún más el brillo. Luego está el propio auricular, que es tan sumamente brillante que se ven reflejos brillantes en casi todas las luces. Si realmente quieres ver los ojos de alguien claramente, la habitación debe estar bastante poco iluminada, momento en el que el vídeo de paso se convierte en un desastre granuloso.

La imagen al comienzo de este artículo compara la promoción de Apple del producto con la mejor vista posible que pude capturar, después de varios intentos. Es difusa, borrosa, desalineada (a menudo mis cejas son el centro de atención) y de ninguna manera adecuada para establecer esa “conexión humana”. EyeSight, en su mejor momento, no facilita la conexión con las personas que te rodean. Para los demás, sigues “en RV” y no saben a dónde estás mirando o qué estás haciendo. La mayor parte del tiempo solo parece a otros ser un resplandor azulado etéreo, sin importar lo que parezcas estar haciendo adentro.

El mejor uso de EyeSight parece ser proporcionar información general, como la barra de progreso que aparece cuando instalas una actualización de software.

La pantalla de EyeSight puede mostrar información útil, como una barra de progreso durante una actualización de software.

Foundry

EyeSight en el futuro

El concepto de EyeSight es sólido, pero tomará más que algunas actualizaciones de software para que funcione bien. Se necesitará nuevo hardware.

Dado que este primer producto se llama Apple Vision Pro, es razonable esperar que los modelos futuros vengan en variantes “Pro” y “no Pro”. Apuesto a que Apple se enfocará en EyeSight para la versión Pro y lo eliminará en el modelo no Pro para ahorrar costos.

Después de todo, hay poco que EyeSight haga hoy que no se pueda comunicar con la misma efectividad con un simple LED multicolor: una luz verde podría significar que el usuario te puede ver, una luz ámbar significa que no pueden y una luz roja significa que el auricular está grabando.

Para que EyeSight realmente funcione en un modelo futuro, debe ser físicamente más grande, cubriendo más parte de tu rostro oscurecido. El brillo debe ser mucho mejor, junto con un recubrimiento de plástico antirreflectante en el exterior del cristal Vision Pro. Esto podría hacer que la parte de los “ojos” funcione, pero Apple probablemente podría hacer que la pantalla haga más para comunicar otra información útil. La animación actual de “grabación” no es intuitiva para la mayoría de la gente: la designación universalmente reconocida para una cámara de grabación es una luz roja, Apple debería enfocarse en eso con un claro punto rojo intermitente. Un toque rápido del botón superior cuando el Vision Pro no se está usando podría mostrar brevemente el estado de carga de la batería en la pantalla de EyeSight. Tal vez un ícono externo de algún tipo podría informar a los espectadores si un usuario no puede escucharte (usando auriculares que no están en modo de transparencia).

Algunas de estas cosas podrían lograrse con actualizaciones de software hoy, lo que al menos le daría a EyeSight más razones para existir.