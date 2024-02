Acciones de Israel cierran a la baja; TA 35 cae 0.61% según Investing.com

Escrito por Guy Asayag, TASE PR Israel

Las acciones en Israel cerraron a la baja después de la sesión del domingo, con pérdidas en los sectores , y , que llevaron las acciones a la baja.

Al cierre en Tel Aviv, el bajó un 0,61%.

Los mejores desempeños de la sesión en el fueron Nova (TASE:), que subió un 6,31% o 3.480,00 puntos, llegando a 58.670,00 al cierre. Mientras tanto, Sapiens International Corporation NV (TASE:) sumó un 2,66% o 270,00 puntos para terminar en 10.420,00 y Camtek Ltd (TASE:) subió un 1,68% o 490,00 puntos hasta 29.740,00 al cierre.

Los peores desempeños de la sesión fueron Shikun & Binui (TASE:), que cayó un 5,61% o 51,00 puntos para operar en 860,00 al cierre. First International Bank of Israel Ltd (TASE:) retrocedió un 4,10% o 600,00 puntos para cerrar en 14.020,00 y Ashtrom Group Ltd (TASE:) bajó un 3,32% o 170,00 puntos para llegar a 4.950,00.

Las acciones en baja superaron a las acciones en alza en la Bolsa de Tel Aviv por 295 a 139 y 101 cerraron sin cambios.

Las acciones de Nova (TASE:) alcanzaron máximos históricos, subiendo un 6,31% o 3.480,00 a 58.670,00.

El petróleo crudo para entrega en marzo subió un 0,50% o 0,38 a $76,60 el barril. Mientras tanto, en el comercio de materias primas, el petróleo Brent para entrega en abril subió un 0,42% o 0,34 para alcanzar $81,97 el barril, mientras que el contrato de futuros de oro para abril cayó un 0,45% o 9,20 para operar en $2.038,70 la onza troy.

El USD/ILS bajó un 0,20% a 3,68, mientras que el EUR/ILS no tuvo cambios al 0,12% llegando a 3,97.

Los futuros del índice del dólar estadounidense bajaron un 0,08% a 103,96.