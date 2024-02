Observadores de aves de Ucrania encuentran consuelo y destrucciónLos observadores de aves de Ucrania encuentran consuelo y destrucción

Mientras algunos en Ucrania miran al cielo para observar misiles y defensa aérea, Vlad Hedzyuk levanta sus binoculares en busca del aleteo de alas.

Hedzyuk, un estudiante de biología en la Universidad Nacional de Lviv Ivan Franko, es miembro de la pequeña pero dedicada comunidad de observadores de aves de Ucrania y se ha acostumbrado a explicar que no es un espía.

“Especialmente en el primer año de la guerra, la gente piensa que eres una especie de agente de Rusia”, dijo Hedzyuk, quien observa aves principalmente en las regiones occidentales de Lviv y su ciudad natal de Rivne. “Hay muchos lugares en los que no puedes observar aves, porque no puedes ir con una cámara o unos binoculares donde hay objetos militares. A veces ni siquiera sabes dónde puedes ir y dónde no.”

La observación de aves sigue siendo rara en Ucrania en comparación con otros países. En el Reino Unido, cientos de miles de personas participan en el día anual de observación de aves de la Real Sociedad para la Protección de las Aves. Mientras tanto, los observadores de aves ucranianos activos estiman su número en cientos.

“Es como una familia de observadores de aves”, dijo Hedzyuk. “Si no conoces a alguien en persona, al menos has escuchado hablar de ellos en alguna parte de las redes sociales, porque has visto sus fotos.”

Para ellos, la conexión con la naturaleza proporciona un respiro del estrés psicológico de la guerra. Un día de observación de aves podría ser mirar a través de una ventana a los comederos de aves del patio trasero, o viajar a otras oblasts en busca de nuevas especies para agregar a su “lista de vida”, la lista de aves que han identificado en su vida. Algunos entusiastas observadores de aves han registrado ver más de 300 especies en Ucrania.

“Existe mucha investigación científica que muestra que la naturaleza, y las aves en particular, escuchar el canto de las aves, por ejemplo, ayuda literalmente con todo”, dijo Nataliia Atamas, ornitóloga e investigadora del Instituto de Zoología de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania. “Es decir, ayuda a estabilizar el estado mental y psicológico.”

“Construyen sus bases, espantan a las aves”

Pero incluso en la comunidad de observadores de aves, los efectos de la guerra son inevitables. En primer lugar, la comunidad ya pequeña se ha reducido, ya que los observadores de aves e investigadores de aves se trasladan al extranjero, o son voluntarios y luchan en el frente. Algunos han muerto desde que estalló la guerra. En una comunidad cohesionada donde los miembros intercambian fotos a diario y a veces se quedan en las casas de los demás cuando viajan a nuevos hábitats de aves, cada pérdida pesa mucho.

Además de las devastadoras pérdidas humanas, es probable que la magnitud total de las consecuencias ambientales de la guerra sea desconocida durante años.

Ucrania aún no ha aprendido la magnitud total de las pérdidas naturales causadas por la guerra. Aunque solo cubre alrededor del 6% de la superficie terrestre de Europa, se cree que el país alberga más de un tercio de la biodiversidad de Europa. Los ecosistemas de Ucrania abarcan bosques, humedales, praderas, ríos y montañas, y albergan más de 400 especies de aves.

Desde que estalló la guerra, han estallado graves incendios forestales en zonas de combate, donde los lanzamientos de misiles y el bombardeo encienden sus alrededores. Muchos hábitats valiosos se encuentran en el corazón de fuertes enfrentamientos, como la costa de Azov-Mar Negro, donde anidan y viven miles de colonias de aviones, charranes y otras aves de humedales, y los parques naturales protectores permanecen cerrados debido a la ocupación de Rusia.

Atamas teme que las aves que han anidado allí durante siglos puedan desaparecer de la región debido a los efectos a largo plazo de las fuerzas de ocupación.

“Construyen sus bases, espantan a las aves, disparan allí, destruyen la capa de tierra con su equipo pesado. Esto es muy, muy malo para la pradera”, dijo Atamas.

“Ya no sientes una libertad completa”

Antes de la guerra, Oleksandr Ruchko organizaba docenas de excursiones de observación de aves cada año como parte de su negocio turístico. Cuando comenzó hace más de dos décadas, el concepto era tan desconocido en Ucrania que algunos confundían las excursiones de observación de aves con viajes de caza, aunque ha visto el hobby expandirse lentamente desde entonces.

La primavera había sido tradicionalmente el apogeo de la temporada de observación de aves, cuando grupos de ecoturismo o sociedades ornitológicas de Europa occidental se asociaban con él para guiar a sus miembros durante la temporada de migración.

Ahora, en casi dos años de guerra, solo cinco personas han solicitado excursiones de observación de aves, tres ucranianos y dos extranjeros.

“Mientras tengamos una guerra, no tendremos clientes”, dijo Ruchko.

¡Ruiseñor, ruiseñor! (Archivo personal de Oleksandr Nastachenko)

En cambio, los observadores de aves que quedan en Ucrania son locales, como Oleksandr Nastachenko, quien es uno de los pocos observadores de aves que aún están en la región oriental de Dnipropetrovsk Oblast, que a menudo recibe ataques de misiles rusos.

Nastachenko es uno de los observadores de aves más prolíficos del país. En el popular sitio web de observación de aves eBird, tiene el récord de más aves vistas en Ucrania: 334, lo que atribuye a aventurarse todos los fines de semana durante décadas.

Dejó de salir de casa cuando estalló la invasión a gran escala en 2022, paralizado por lo que describió como un “terremoto en su cabeza” al ver los horrores de la guerra en las noticias, pero eventualmente regresó a la observación de aves en busca de consuelo.

“Las aves aún traen mucha alegría”, dijo. “Pero ya no sientes una libertad completa y absoluta”.

Antes viajaba tan lejos como España y Kazajistán en busca de especies desconocidas, ahora ya no puede abandonar el país debido a la prohibición de que los hombres en edad militar salgan de Ucrania. Hoy en día, rara vez sale de la Oblast de Dnipropetrovsk, temiendo ataques en carreteras y puentes.

Las áreas de la Oblast de Kherson que solía visitar ahora están fuertemente minadas. Su lugar favorito es la Punta Kinburn, una delgada franja de tierra en el Mar Negro que había visitado más de 30 veces y que ha visto en todas las estaciones. Actualmente está bajo ocupación de las fuerzas rusas.

“El proceso de desminado llevará años, pero por supuesto, el recuerdo del lugar permanecerá conmigo”, dijo.

“Ya no has podido proteger lo que es valioso”

Incluso los espacios naturales lejos del frente no son inmunes a las consecuencias de la guerra. En un intento por compensar las tensiones económicas de la lucha, los legisladores de Ucrania han flexibilizado las restricciones a la deforestación. La atención, también, se ha desviado de la protección ambiental, y la investigación científica se ha estancado en muchas regiones.

“Cuando has trabajado en un lugar durante 20 años, 30 años, conoces cada piedra allí. Y ahora entiendes que todo se ha ido”, dijo Atamas, la ornitóloga. “No has podido proteger lo que es querido para ti, y no podrás protegerlo”.

Atamas misma ha sido apartada de su investigación de toda la vida, donde estudiaba aves en bote en el río Dnipro. El año pasado, intentó durante meses obtener un permiso para continuar su trabajo en áreas relativamente seguras, pero no pudo obtener una exención de las restricciones en tiempos de guerra para navegar en los cuerpos de agua de Ucrania.

Nataliia Atamas, ornitóloga. (De archivo personal)

“Tal vez en 20 años todo estará bien y nos sentaremos de nuevo, estudiaremos cómo ha cambiado la fauna y escribiremos documentos con el título ‘El impacto de la acción militar…'”, dijo Atamas. “Pero el punto es que tienes que sentarte y tomar nota científica de cómo tu vida fue destruida”.

Por ahora, ha trasladado su trabajo de campo a las montañas de los Cárpatos Occidentales, donde estudia nidos de cigüeñas negras y grandes aves de rapiña. Cuando está allí entre las aves, es el único lugar donde aún se siente tranquila.

Hemos estado trabajando duro para brindarte noticias independientes y de origen local de Ucrania. Considera apoyando a Kyiv Independent.