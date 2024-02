La Guerra de Espías: Cómo la C.I.A. Ayuda Secretamente a Ucrania a Combatir a Putin

En lo profundo de un denso bosque, la base militar ucraniana parece abandonada y destruida, su centro de comando es una cáscara quemada, una víctima de un bombardeo de misiles rusos al principio de la guerra. Pero eso es en la superficie. No muy lejos, un pasadizo discreto desciende a un bunker subterráneo donde equipos de soldados ucranianos rastrean satélites espías rusos y escuchan conversaciones entre comandantes rusos. En una pantalla, una línea roja seguía la ruta de un dron explosivo que se internaba en las defensas aéreas rusas desde un punto en el centro de Ucrania hasta un objetivo en la ciudad rusa de Rostov. El bunker subterráneo, construido para reemplazar el centro de comando destruido en los meses posteriores a la invasión rusa, es un centro nervioso secreto del ejército ucraniano.

También hay otro secreto: la base está casi completamente financiada y parcialmente equipada por la CIA. “Ciento diez por ciento”, dijo el General Serhii Dvoretskiy, un alto comandante de inteligencia, en una entrevista en la base. Ahora, al entrar en el tercer año de una guerra que ha cobrado cientos de miles de vidas, la asociación de inteligencia entre Washington y Kiev es una piedra angular de la capacidad de defensa de Ucrania. La CIA y otras agencias de inteligencia estadounidenses proporcionan inteligencia para ataques de misiles específicos, rastrean los movimientos de tropas rusas y ayudan a mantener redes de espionaje.

La base de escucha en el bosque ucraniano forma parte de una red de bases de espionaje apoyadas por la CIA construidas en los últimos ocho años que incluye 12 ubicaciones secretas a lo largo de la frontera rusa. Antes de la guerra, los ucranianos demostraron a los estadounidenses su valía al recolectar intercepciones que ayudaron a demostrar la participación de Rusia en el derribo en 2014 de un avión comercial, el vuelo 17 de Malaysia Airlines. Los ucranianos también ayudaron a los estadounidenses a capturar a los operativos rusos que intervinieron en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016.

Alrededor de 2016, la CIA comenzó a entrenar a una fuerza de comando ucraniana de élite, conocida como la Unidad 2245, que capturaba drones y equipos de comunicación rusos para que los técnicos de la CIA pudieran invertirlos y romper los sistemas de encriptación de Moscú. (Un oficial de la unidad era Kyrylo Budanov, ahora el general a cargo de la inteligencia militar de Ucrania). Y la CIA también ayudó a entrenar a una nueva generación de espías ucranianos que operaban dentro de Rusia, a través de Europa y en Cuba y otros lugares donde los rusos tienen una gran presencia.

La relación es tan arraigada que los oficiales de la CIA permanecieron en una ubicación remota en el oeste de Ucrania cuando la administración Biden evacuó al personal estadounidense en las semanas previas a la invasión rusa en febrero de 2022. Durante la invasión, los oficiales transmitieron inteligencia crítica, incluyendo dónde Rusia estaba planeando ataques y qué sistemas de armas usarían.

Sin ellos, “no habría habido forma de resistir a los rusos, ni de vencerlos”, dijo Ivan Bakanov, entonces jefe de la Agencia de Inteligencia Doméstica de Ucrania, el S.B.U.

Los detalles de esta asociación de inteligencia, muchos de los cuales están siendo revelados por The New York Times por primera vez, han sido un secreto celosamente guardado durante una década. En más de 200 entrevistas, funcionarios actuales y anteriores en Ucrania, Estados Unidos y Europa describieron una asociación que casi naufragó por desconfianza mutua antes de expandirse gradualmente, convirtiendo a Ucrania en un centro de recopilación de inteligencia que interceptaba más comunicaciones rusas de las que inicialmente la estación de la CIA en Kiev podía manejar. Muchos de los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir inteligencia y asuntos de diplomacia sensible.

Ahora estas redes de inteligencia son más importantes que nunca, ya que Rusia está en ofensiva y Ucrania depende más de sabotajes y ataques de misiles a larga distancia que requieren espías muy detrás de las líneas enemigas. Y están cada vez más en riesgo: si los republicanos en el Congreso acaban con la financiación militar a Kiev, la CIA podría tener que reducir sus operaciones.

Para intentar tranquilizar a los líderes ucranianos, William J. Burns, el director de la CIA, hizo una visita secreta a Ucrania el pasado jueves, su décima visita desde la invasión. Desde el principio, un adversario compartido -el presidente Vladimir Putin de Rusia- reunió a la CIA y sus socios ucranianos. Obsesionado con “perder” a Ucrania hacia Occidente, el Sr. Putin había interferido regularmente en el sistema político ucraniano, eligiendo a líderes que creía mantendrían a Ucrania dentro de la órbita de Rusia, pero cada vez salía mal, provocando protestas en las calles.

El Sr. Putin ha culpado a las agencias de inteligencia occidentales de manipular a Kiev y sembrar un sentimiento antirruso en Ucrania. Hacia finales de 2021, según un alto funcionario europeo, el Sr. Putin estaba considerando lanzar su invasión a gran escala cuando se reunió con el jefe de uno de los principales servicios de espionaje de Rusia, quien le dijo que la CIA, junto con el MI6 de Gran Bretaña, estaban controlando a Ucrania y convirtiéndola en un punto de apoyo para operaciones contra Moscú.

Pero la investigación del Times encontró que el Sr. Putin y sus asesores malinterpretaron una dinámica crítica. La CIA no se abrió camino en Ucrania. Los funcionarios estadounidenses a menudo eran renuentes a involucrarse por completo, temiendo que los funcionarios ucranianos no pudieran ser confiados y preocupados por provocar al Kremlin. Sin embargo, un círculo cerrado de funcionarios de inteligencia ucranianos cortejaba asiduamente a la CIA y gradualmente se volvían vitales para los estadounidenses.

En 2015, el general Valeriy Kondratiuk, entonces jefe de inteligencia militar de Ucrania, llegó a una reunión con el subdirector de la CIA y, sin previo aviso, entregó una pila de archivos ultrasecretos. Esa primera entrega contenía secretos sobre la Flota del Norte de la Marina rusa, incluida información detallada sobre los últimos diseños de submarinos nucleares rusos.

Pronto, equipos de oficiales de la CIA salían regularmente de su oficina con mochilas llenas de documentos. “Entendimos que necesitábamos crear las condiciones de confianza”, dijo el General Kondratiuk.

A medida que la asociación se profundizaba después de 2016, los ucranianos se impacientaban con lo que consideraban la precaución excesiva de Washington y comenzaron a organizar asesinatos y otras operaciones letales, que violaban los términos que la Casa Blanca pensaba que los ucranianos habían acordado. Enfurecidos, los funcionarios en Washington amenazaron con cortar el apoyo, pero nunca lo hicieron. “Las relaciones solo se volvieron más fuertes y más fuertes porque ambas partes veían valor en ello”, dijo un ex alto funcionario estadounidense. “No podíamos obtener suficiente de ello”.

Esta es la historia no contada de cómo sucedió todo.

Un Comienzo Cauteloso La asociación de la CIA en Ucrania se remonta a dos llamadas telefónicas en la noche del 24 de febrero de 2014, ocho años antes de la invasión a gran escala de Rusia. Millones de ucranianos acababan de derrocar al gobierno pro-ruso del país y el presidente, Viktor Yanukovych, y sus jefes de espionaje habían huido a Rusia. En el tumulto, un frágil gobierno pro-occidental rápidamente asumió el poder. (…