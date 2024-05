¿Hay suficientes aficionados para mantener un equipo en el mercado más pequeño de la NHL?

WINNIPEG – Tres horas antes del inicio del partido, Greg Burnett esperaba el destino de su amado Winnipeg Jets, al borde de la eliminación. El ex profesor de secundaria de 56 años esperaba con optimismo en un patio cercado, justo más allá de una estatua del difunto leyenda de los Jets, Dale Hawerchuk, entre el reflejo brillante de torres de oficina recién desarrolladas en lo que solía ser un vasto estacionamiento en el envejecido centro de Winnipeg. Burnett se sentía optimista, tomando un Michelob Light mientras cientos de fanáticos de los Jets llenaban las calles alrededor del Canada Life Centre antes del Juego 5 de la serie de playoffs de primera ronda del equipo contra el Colorado Avalanche, yendo por debajo 3-1. Los apostadores esa noche se sentían particularmente altos. La exitosa temporada regular de los Jets (segunda en la Conferencia Oeste de la NHL) se vio ensombrecida por la disminución de la asistencia y los comentarios preocupantes de la propiedad sobre el futuro del equipo. Winnipeg es la séptima ciudad más grande de Canadá. Con una población de 758,000 habitantes, es el mercado más pequeño de la NHL. El orgulloso centro de las praderas se inclina en su reputación de “pequeño gran pueblo”. La región cuenta con una rica historia en el juego y una apasionada base de fanáticos. Pero Winnipeg a menudo es pasada por alto por los jugadores. Los Jets aparecen con gran frecuencia en las listas de “no intercambio” de muchos contratos. Jugadores de gran perfil como Jacob Trouba, Evander Kane y PL Dubois se han ido de la ciudad. En la encuesta de jugadores anónimos de The Athletic, Winnipeg fue declarada el destino que a los jugadores les gustaba menos visitar en la carretera, con el 41.24 por ciento de los votos. Ese sentimiento tiene un efecto unificador en la base de fanáticos. “La percepción es que la gente quiere que fracasemos”, dijo Burnett, agregando que los fieles seguidores de los Jets adoptan la posición de perdedores. Burnett vestía una camiseta blanca de Connor Hellebuyck, el portero All-Star del equipo que recientemente firmó un contrato de siete años para quedarse en Winnipeg y fue nombrado finalista para el Trofeo Vezina. La colección de Burnett incluye más de 60 camisetas de dos generaciones de los Jets desde el regreso del equipo hace más de una docena de años. Conocí a Burnett en 2011, cuando era uno de los 13,500 aficionados que se inscribieron para abonos de temporada en 17 minutos cuando los Atlanta Thrashers se mudaron a las praderas canadienses, convirtiéndose en la segunda encarnación de los Jets. Me dio un recorrido por el sótano que había dedicado al equipo que dejó la ciudad para Arizona en 1996, y se había vuelto central en la vida de Burnett. Celia Burnett cedió el sótano a su esposo, sabiendo que necesitaba un lugar para abordar su enojo y tristeza por la mudanza de los Jets a Arizona. Lo convirtió en un santuario que incluye un vestuario en miniatura, camisetas antiguas, programas de juegos y recuerdos que hablaban del amor y la agonía que conlleva ser fanático. La A final de la señal del Winnipeg Arena sobre la entrada del edificio ahora demolido estaba en un rellano sobre las escaleras del sótano. Gillian, la más joven de las cuatro hijas de los Burnett, ayudó a su padre a mostrar sus preciadas posesiones de los Jets. Gillian tenía 9 años en ese entonces. Se ha pasado sentada en los asientos de la familia, sección 312, fila 5, junto a su padre. Ahora tiene 22 años y tiene un tatuaje de los Winnipeg Jets en su antebrazo. “Me lo hice en honor a mi papá, porque eso es lo que es mi papá: los Winnipeg Jets”, dijo Gillian. “Es parte de él.” Se sentó junto a su abuela de 78 años, Donna, en un escalón de concreto en True North Square, mientras un DJ hacía sonar música en el festival previo al juego. Donna, que vestía una sudadera con capucha blanca y rosa de los Jets, nunca pierde un partido, no por obsesión con un producto en el hielo, sino por lo que el equipo significa para su familia. A finales de la década de 1970, Donna compró abonos de temporada para la franquicia original de los Jets. Para una madre soltera, los Jets se convirtieron en una forma de conectar con su revoltoso hijo de 8 años. Condujeron más de media hora a cada juego y siempre salían a un restaurante que consideraban sofisticado. En ese momento, todo era factible con el salario de maestra de Donna. “Lo pasamos genial”, dijo. Pero ese “momento maravilloso” no duró. En 1996, la franquicia original de los Jets se fue a Arizona. Cuando el grupo propietario True North anunció en 2011 que estaba comprando los Atlanta Thrashers y trasladando el equipo a Winnipeg, el amor por los Jets se reavivó. El regreso de la NHL dio inicio a un resurgimiento tan ferviente que la franquicia cultivó una lista de espera de varios miles de personas dispuestas a comprar abonos de temporada si alguna vez se liberaba un asiento. El Canada Life Centre es el estadio más pequeño de la NHL, con una capacidad de poco más de 15,000. Y durante años, los Jets tuvieron constantes entradas agotadas y una de las bases de aficionados más ruidosas de la liga. Pero en las últimas temporadas, los Jets solo tuvieron un puñado de entradas agotadas. Greg Burnett comenzó a sentir un temor familiar cuando vio filas de asientos vacíos dentro del estadio local de los Jets. Recordó una ansiedad subyacente compartida por muchos fanáticos lo suficientemente mayores como para recordar la primera vez que el equipo se fue de la ciudad. Era solo el segundo partido en casa de la temporada 2023-24 y solo 11,226 fanáticos se presentaron para ver al equipo jugar contra los L.A. Kings, la asistencia más baja que Burnett había visto en un partido de los Jets. Las cosas no mejoraron mucho. Aparte de las cenizas humeantes de los Arizona Coyotes, la antigua franquicia de los Jets jugando sus últimos días en un estadio universitario de 5,000 asientos, Winnipeg tuvo la asistencia más baja en la NHL esta temporada, con un promedio de 13,490 fanáticos. En porcentaje de capacidad del estadio, los Jets estaban en tercer lugar peor con un 89.9 por ciento, por delante de los Buffalo Sabres y los San Jose Sharks. En Winnipeg, fue la continuación de una tendencia a la baja que comenzó con la primera temporada completa de 82 juegos después de la pandemia de Covid-19. La base de abonados de temporada de los Jets se redujo un 27 por ciento en tres años, descendiendo a menos de 9,500 de casi 13,000. Los resultados mediocres del equipo no ayudaron. Los Jets no se clasificaron para los playoffs en 2022, luego perdieron en la primera ronda después de clasificarse apenas para la postemporada en 2023. La primavera pasada, True North enfureció a los fanáticos con una mal concebida campaña de venta de boletos “Forever Winnipeg”. “Entonces, ¿Winnipeg es una ciudad de la NHL? Por supuesto que sí”, pregunta el narrador Kenny Omega, una estrella de la lucha nacida en Winnipeg, sobre imágenes sentimentales de los momentos destacados de los Jets y los fanáticos sonrientes, antes de que la música de fondo se vuelva abruptamente sombría. “Pero se necesita todo de nosotros”. La campaña se vio ampliamente como una amenaza no tan velada, recordando dolorosos recuerdos de la partida de los Jets. En febrero, la preocupación sobre el futuro de la franquicia se intensificó por los comentarios que Mark Chipman, presidente de True North, hizo en una entrevista con Chris Johnston de The Athletic. “No sería honesto contigo si no te dijera, ‘Tenemos que volver a 13,000′”, dijo Chipman a Johnston. “El lugar en el que nos encontramos ahora mismo, no va a funcionar a largo plazo”. En la sección superior, detrás del gol visitante – sección 312, fila 5 – Greg, Gillian y Donna tomaron sus asientos habituales en medio del mar de blanco. El estadio se llenó rápidamente, como había sucedido durante la recta final de la temporada regular cuando los Jets vendieron todas las localidades en seis de los últimos ocho partidos del equipo. Un aumento tardío en la temporada ayudó a construir emoción para los playoffs. Los Jets llegaron a los playoffs con una racha de ocho victorias consecutivas. Se enfrentaron al Colorado Avalanche en la primera ronda, un equipo al que no habían derrotado en toda la temporada y al que habían vencido recientemente por 7-0. ¿Quizás los fanáticos simplemente necesitaban una razón para creer? Si esa esperanza era fugaz con los Jets 3-1 abajo en la serie, no se notaba cuando los Jets salieron a calentar en el Juego 5. El estadio zumbaba hasta llegar a un crescendo. Justo después del calentamiento, Celia Burnett se reunió con su familia en sus asientos de siempre, tomando un breve descanso de su trabajo en la puerta principal del Canada Life Centre, guiando a animados fanáticos por la fila de entradas en Portage Avenue. La familia estaba tanto en el estadio que hace unos años decidió que tenía sentido que le pagaran por estar cerca. “Es constante”, dijo Celia. “Siempre se trata de los Jets.” El estadio retumbaba. La multitud llenó las toallas blancas y aplaudió a un volumen frenético. Los fanáticos cantaban las palabras “True North” al unísono cuando se cantaban las letras del himno nacional canadiense, una tradición que comenzó con la temporada inaugural del equipo en 2011. Fuera de la fiesta en la calle “blancura” de los Jets en Donald Street, al lado del estadio, otros 5,000 fanáticos se apiñaron cerca de dos enormes pantallas de proyección. Todos vestían de blanco. Algunos disfrutaban de atuendos más creativos. Varias personas llevaban trajes completos de portero antiguos y máscaras de portero antiguas. Un hombre llevaba un traje blanco con rayas de cerveza derramada. Otro llevaba una cabeza de panda. Evan Chubaty llevaba un vestido de novia de escote bajo que encontró en una tienda de segunda mano, atado con cordones sucios que prestó de un par de zapatillas de deporte. Tenía 9 años cuando llegaron los Jets. No está preocupado por que se vayan. Cree que los fanáticos nunca permitirían que eso sucediera. “A todos les encantan”, dijo Chubaty. “Es una parte enorme de Winnipeg. La ciudad no sería la misma sin ellos.” Benny, la mascota original de los Jets, interrumpió la conversación y se arrodillo ante Chubaty. La familia Bloodworth se quedó quietamente en medio de la multitud de fanáticos en su mayoría jóvenes veinteañeros, reflejando tanto la generación más joven como la más antigua de fanáticos. Shayne y Maureen Bloodworth sacaron a sus hijos para la experiencia. Shayne era un fanático de los Jets “1.0”. “Soy el tipo viejo”, dijo, mientras una multitud de fanáticos bien bebidos se abrían paso alrededor de la familia. Sus gemelos de 10 años – Max, que se sentó adormilado en sus hombros, y Jack, que se apoyó en él – han crecido en la era “2.0”. Juegan al hockey menor para los River East Royals y ven todos los partidos de los Jets a los que puedan mantenerse despiertos. “Se ha convertido en parte de la cultura de esta ciudad, seguro”, dijo Shayne. “Ha unido a mucha gente.” Momentos después, la calle estalló cuando Josh Morrissey anotó para los Jets a mitad del segundo período, empatando el juego en dos. Pero antes de que terminara el período, Colorado estaba nuevamente adelante. Greg Burnett admitió que su optimismo se estaba desvaneciendo. Los Jets estaban a 20 minutos de otra salida en la primera ronda. Considerando los asientos vacíos de la temporada regular, las apuestas se sentían especialmente altas. “Espero equivocarme”, dijo. ¿Entonces Winnipeg es una ciudad de la NHL? Glen Hodgson, un economista con sede en Ottawa y experto en economía de las franquicias deportivas, cree que sí, pero de una manera única, inherentemente precaria. Hodgson escribió un libro sobre el negocio de las franquicias deportivas, desarrollando una metodología con su coautor para evaluar si una franquicia deportiva tendría éxito o fracasaría. Como mercado, Winnipeg falla en casi todos los componentes clave. La población es demasiado pequeña, el ingreso per cápita es demasiado bajo y hay un número decreciente de corporaciones con sede en la ciudad ventosa de Canadá. “Pero luego llegas a los intangibles, como la pasión”, dijo Hodgson. “Y Manitoba está fuera de control”. Hodgson conoce bien la psicología de los fanáticos deportivos de la ciudad. Creció en Winnipeg y fue un devoto seguidor de los Winnipeg Blue Bombers de la CFL, la otra franquicia que tiene un lugar profundamente arraigado en la cultura e identidad de la región. Para muchos, como Burnett, el regreso de la NHL en 2011 fue un milagro, fielmente rezado. La nostalgia y el orgullo fueron suficientes para vender el equipo a los fanáticos locales. Durante más de una década, True North fue visto como un salvador. La franquicia pudo operar en un modo de “si lo construyes, vendran”, dijo Hodgson. Pero después de la pandemia, en medio de una economía canadiense tambaleante, una inflación alta y un creciente descontento con los precios en alza, las políticas estrictas y una falta percibida de aprecio de la organización, muchos fanáticos decidieron quedarse en casa. La magia se desvaneció. La lista de espera de abonados de temporada desapareció. Y la franquicia entró en una nueva era crítica. Chipman más tarde aclaró sus comentarios sobre la sostenibilidad de la franquicia y las ventas de abonados de temporada, diciendo que se refería a la capacidad del equipo para gastar en el tope salarial y formar una contendiente. Gary Bettman, el comisionado de la NHL, visitó Winnipeg este invierno y subrayó su confianza en la ciudad como un mercado de hockey ideal, algo que anteriormente había dicho sobre varias otras ciudades que terminaron perdiendo equipos de la NHL. Pero hay muchas razones para que los fanáticos de los Jets confíen en el compromiso del equipo con Winnipeg. Los libros de la franquicia se mantienen en privado, pero Chipman ha dicho que nunca ha perdido dinero desde su temporada inaugural en la NHL. Y hay mucho efectivo que lo respalda. David Thomson, uno de los copropietarios de True North, es la persona más rica de Canadá, y la 21a más rica del mundo, con un patrimonio neto de $61.3 mil millones, según Forbes. True North también ha invertido cientos de millones en la ciudad, revitalizando el área alrededor del Canada Life Centre con relucientes nuevas torres de oficinas. El año pasado, el grupo anunció un plan de $500 millones para reconvertir un centro comercial desgastado al otro lado de la calle del estadio, en un centro de atención médica y servicios sociales para la comunidad. Aún así, Winnipeg sigue siendo un mercado restringido, dijo Hodgson. Solo hay tantas empresas y personas que se comprometerán a comprar abonos de temporada. Chipman ha sido franco sobre los errores de True North al dar por sentada a la comunidad de fanáticos de los Jets. Al mismo tiempo, fanáticos como Burnett dicen que también depende de la comunidad renovar su compromiso con el equipo. Ha contactado a amigos que dejaron sus abonos de temporada en los últimos años, instándolos a regresar. El futuro del equipo probablemente depende de esa relación reavivada. “Si te estás preguntando la pregunta fundamental, si el mercado es lo suficientemente grande como para sostenerse a lo largo del tiempo, realmente depende de involucrar la pasión”, dijo Hodgson. “Si alguna ciudad va a sobrevivir con esas limitaciones, será Winnipeg”. A medida que el Colorado Avalanche se alejaba de los Jets, esos apasionados fanáticos empezaban a dirigirse hacia las salidas. Antes de que sonara el pitido final en una victoria de 6-3 para el Avalanche, grandes secciones de las gradas quedaron vacías. Celia observaba cómo la gente salía por las puertas hacia Portage Avenue. Gillian se