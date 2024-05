Explorando el Centro de Control de tu Apple Watch con WatchOS 10

Apple Watch con las muchas actualizaciones y cambios de watchOS 10

El Centro de Control de tu Apple Watch es una herramienta poderosa para personalizar y aprovechar al máximo sus funciones principales. Sin embargo, fue renovado en watchOS 10 y la forma de sacarle el máximo provecho ha cambiado sutilmente.

El Centro de Control ha estado presente desde que existe el Apple Watch, pero en watchOS 10, Apple cambió la forma de acceder a él en el propio reloj. Anteriormente, solo deslizabas hacia arriba desde abajo – ahora presionas el botón plano del lado derecho para acceder a él.

Deslizar hacia arriba desde abajo ahora muestra widgets. Es un poco de re-aprendizaje para los usuarios veteranos de Apple Watch, pero con la práctica, el botón lateral se convierte en un movimiento natural.

Otro cambio mucho más pequeño en watchOS 10 fue mover el ícono “conectado” – un pequeño símbolo de iPhone en verde – de la parte superior izquierda a la parte superior central. Esto permite que otros íconos se unan a él para mostrar rápidamente los elementos del Centro de Control que están activos en ese momento.

Accediendo a opciones en el Centro de Control

Una cosa que probablemente no deberías hacer es mantener presionado el botón lateral por demasiado tiempo al acceder al Centro de Control. Si lo haces, aparecerán las opciones de ID médica, brújula de regreso y SOS de emergencia.

Si haces esto por accidente, solo presiona la opción Cancelar en la parte superior izquierda de la pantalla. También puedes presionar nuevamente el botón lateral para volver al Centro de Control.

Presionar dos veces el botón lateral seguirá mostrando Apple Pay y Apple Wallet, como antes. Para descartar esas opciones si las has invocado accidentalmente, simplemente presiona nuevamente el botón lateral.

Además de estos cambios, los iconos mismos en el Centro de Control son en su mayoría los mismos. Si no estás seguro de qué hace un icono dado, presionar y mantener presionado un determinado ícono del Centro de Control mostrará otras opciones, si están disponibles.

Por ejemplo, mantener presionado el icono de alarma, que se parece a una campana, ofrece la opción de encenderla (o apagarla), encenderla o apagarla durante una hora, o encenderla o apagarla hasta la tarde o la mañana. Mantener pulsado el icono de Wi-Fi mostrará todas las redes disponibles, así como a cuál estás conectado.

Personalizando Centro de Control

Típicamente, la mayoría de los iconos disponibles en el Centro de Control se muestran por defecto. Sin embargo, puedes eliminar los íconos que estás seguro de que no usarás, reorganizar la disposición de los íconos y añadir nuevos.

Para hacer esto, abre el Centro de Control y desplázate hasta la parte inferior de la lista. En la parte inferior, presiona el botón Editar.

Desplázate hacia arriba para ver los iconos “temblando” y verás que algunos tienen un ícono de menos en la esquina. Esto imita el comportamiento de las aplicaciones de iPhone cuando están en modo de edición, y puedes presionar el botón rojo menos para eliminar un ícono del Centro de Control.

Asimismo, puedes presionar y mantener presionado un ícono del Centro de Control mientras estás en modo de edición para moverlo. Una vez que esté donde quieras, suéltalo y luego presiona nuevamente el botón lateral para salir.

Al final de la lista en modo de edición, también verás cualquier ícono del Centro de Control que no esté actualmente instalado. Puedes presionar y arrastrar estos si quieres añadirlos.

Dos de las funciones más útiles del Centro de Control

Solo los primeros seis iconos serán visibles inmediatamente al ingresar al Centro de Control, así que mueve los que uses con más frecuencia a uno de esos seis lugares para un acceso fácil. Para ver el resto, utiliza la corona digital para desplazarte hacia abajo.

Uno de los iconos más útiles en el Centro de Control se parece a un iPhone vibrando, que activa un ruido de “pitido” en el iPhone asociado para ayudarte a encontrarlo. En el último Apple Watch Series 9, aparecerá una pantalla en el reloj para guiarte hasta su ubicación.

Otro ícono que quizás quieras en tus “top seis” es el ícono del Modo Teatro, que parece dos máscaras. Activar esto antes de cualquier evento es una forma fácil de evitar que la luz, los sonidos y las alertas no deseadas se activen en el reloj.

En este modo, se evita que la pantalla se active incluso si levantas la muñeca. Una notificación de emergencia seguirá alertándote con una vibración casi silenciosa. Si necesitas ver la hora o una notificación, simplemente toca la pantalla del reloj para mostrarla. Cuando termine el evento, no olvides desactivar el Modo Teatro.

Deberías abrir el Centro de Control si no lo has hecho antes – o no lo has hecho en un tiempo – y revisar todos los iconos y lo que hacen. Es probable que encuentres algunos que agreguen funciones que deseas, o que ni siquiera sabías que tenías.