Apple explica más a fondo por qué se eliminó el emulador de Game Boy iGBA de la App Store.

During the weekend, a Game Boy emulator called iGBA appeared in the iPhone’s App Store, but Apple promptly removed the application due to violations of the company’s App Review Guidelines related to spam and copyright. Apple has subsequently provided additional details about the reasons for removing iGBA from the App Store, and has also clarified its guidelines for emulators.

iGBA was a clone of developer Riley Testut’s open-source GBA4iOS app, with the addition of advertisements. Although it did not explicitly mention GBA4iOS, Apple informed us that it eliminated iGBA from the App Store after discovering that it was an imitation app that copied the work of another developer and tried to present it as its own.

Notably, Apple confirmed to us that emulators on the App Store are allowed to load ROMs downloaded from the internet, as long as the app is only emulating retro console games. Apple also mentioned that it had approved iGBA’s functionality before discovering that it was a knockoff app, indicating that Game Boy emulation is permitted on the App Store, but the company has not yet provided any other examples of retro game consoles.

Overall, it seems that iGBA was removed from the App Store entirely because it was a copy of GBA4iOS, rather than because of piracy concerns arising from users being able to load any ROM downloaded from the internet. However, it is still unclear which consoles Apple considers to be retro, and whether there will be any additional restrictions.

It also remains to be seen how Nintendo will react to Apple approving Game Boy emulators for distribution through the App Store on the iPhone. On its U.S. customer support website, Nintendo states that downloading pirated copies of its games is illegal:

Pirated copies of game files are often referred to as “ROMs”.

The uploading and downloading of pirated copies of Nintendo games is illegal.

We have contacted Nintendo for a comment.

Apple updated its App Review Guidelines earlier this month to allow retro game console emulators. Apple indicates that emulator developers are “responsible for all such software” offered in the app, including compliance with “all applicable laws.”

Durante el fin de semana, un emulador de Game Boy llamado iGBA apareció en la App Store de iPhone, pero Apple eliminó rápidamente la aplicación debido a violaciones de las Directrices de Revisión de la App de la empresa relacionadas con el spam y los derechos de autor. Apple ha proporcionado detalles adicionales sobre las razones para eliminar iGBA de la App Store, y también ha aclarado sus directrices para los emuladores.

iGBA era una versión imitadora de la aplicación de desarrollador Riley Testut GBA4iOS de código abierto, con la adición de anuncios. Aunque no mencionó explícitamente GBA4iOS, Apple nos informó que eliminó iGBA de la App Store después de descubrir que era una aplicación imitadora que copiaba el trabajo de otro desarrollador e intentaba presentarlo como propio.

Es importante destacar que Apple nos confirmó que los emuladores en la App Store pueden cargar ROM descargados de internet, siempre y cuando la aplicación solo emule juegos de consola retro. Apple también mencionó que había aprobado la funcionalidad de iGBA antes de descubrir que era una aplicación imitadora, lo que indica que la emulación de Game Boy está permitida en la App Store, pero la empresa aún no ha proporcionado ejemplos de otras consolas de juegos retro.

En general, parece que iGBA fue eliminado de la App Store completamente porque era una copia de GBA4iOS, en lugar de debido a preocupaciones de piratería derivadas de que los usuarios puedan cargar cualquier ROM descargado de internet. Sin embargo, todavía no está claro qué consolas considera Apple como retro, y si habrá restricciones adicionales.

También queda por ver cómo reaccionará Nintendo ante la aprobación de Apple de emuladores de Game Boy para su distribución a través de la App Store en iPhone. En su sitio web de soporte al cliente en EE. UU., Nintendo dice que descargar copias piratas de sus juegos es ilegal:

Las copias piratas de archivos de juegos a menudo se conocen como “ROM”.

La subida y descarga de copias piratas de juegos de Nintendo es ilegal.

Nos hemos puesto en contacto con Nintendo para obtener un comentario.

Apple actualizó sus Directrices de Revisión de la App a principios de este mes para permitir emuladores de consolas de juegos retro. Apple indica que los desarrolladores de emuladores son “responsables de todo el software” ofrecido en la aplicación, incluido el cumplimiento de “todas las leyes aplicables”.