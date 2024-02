Valiente Youtuber realiza mejoras en los AirPods Max que Apple se niega a hacer

Si hay una decisión desconcertante que Apple tomó en 2023, es no actualizar los AirPods Max. No solo sus auriculares de gama alta no han recibido una actualización desde su debut en 2020, sino que también son uno de los pocos dispositivos de Apple que todavía cuentan con un puerto Lightning. Sin rumores inmediatos de una actualización en un futuro cercano, el ingeniero Ken Pillonel ha decidido hacerlo por sí mismo.

Pillonel, quien anteriormente agregó USB-C al iPhone antes que Apple, publicó un video del proceso en su canal de YouTube Explorando la Simulación y sorprendentemente no es tan difícil. No requiere taladrar ni herramientas especiales, pero necesitarás comprar una placa USB-C Flex por 39,90 francos suizos (aproximadamente $45). La modificación agrega carga USB-C pero no proporciona audio USB-C debido a las limitaciones del procesador de los AirPods Max.

Al igual que con modificaciones anteriores, el conector USB-C encaja perfectamente en el espacio ocupado por el puerto Lightning una vez que se elimina el borde metálico alrededor de la abertura.

El conector se coloca en la parte superior de la placa Lightning existente, pero Pilonel diseñó una placa que “no toca ninguno de los componentes más altos”. Dice que pasó horas tratando de encontrar el conector adecuado y funcionó “a la primera”. Sin embargo, creó una segunda versión de la placa con un brazo flexible para eliminar la fuerza excesiva sobre los otros componentes.

Entonces, si estás cansado de esperar a que Apple se decida a actualizar los AirPods Max con un puerto USB-C, ahora es tu oportunidad de hacerlo, sin tener que desembolsar $550 por un par de auriculares nuevos.

Realizar esta operación en tus AirPods Max anulará tu garantía, naturalmente.