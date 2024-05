Estados Unidos nombra a Kenia como importante aliado frente a la creciente influencia rusa.

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha nombrado a Kenia como un importante aliado no miembro de la OTAN, convirtiéndose en el primer país subsahariano en recibir esa designación. El señor Biden anunció el movimiento durante la visita de estado de tres días del presidente keniano William Ruto. Es la primera visita de este tipo a Washington por parte de un líder africano en más de 15 años y tiene lugar cuando Rusia y China han expandido su influencia en todo el continente. Varios gobiernos en la región del Sahel y el oeste de África también han caído en golpes militares, lo que ha llevado a la suspensión de misiones de cooperación con naciones occidentales. La extensión del estatus de importante aliado no miembro de la OTAN permitirá a Nairobi participar en una cooperación de seguridad más estrecha con Washington y obtener armas más sofisticadas de Estados Unidos. Hacerlo es “el cumplimiento de años de colaboración”, dijo el señor Biden en una conferencia de prensa conjunta con el señor Ruto en la Casa Blanca el jueves. Kenia ha emergido como un socio de seguridad importante para Estados Unidos en el este de África, y también es parte de la coalición del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, que se reúne para coordinar cómo armar a Kiev contra Moscú. El fortalecimiento de su alianza con Estados Unidos llega en un momento en que Washington enfrenta contratiempos en otras áreas de África. Esta semana, el Pentágono confirmó la retirada total de alrededor de 1,000 tropas de Níger para septiembre, tras el colapso de la cooperación en seguridad. Níger se ha acercado más a Rusia e Irán después de que su presidente democráticamente electo fuera derrocado en un golpe el año pasado. Washington también ha estado complacido por la reciente promesa de Kenia de enviar 1,000 de sus agentes de policía a Haití. La única llamada telefónica que el presidente Biden realizó a un líder de África subsahariana el año pasado fue al señor Ruto, sobre la promesa de Nairobi de liderar una fuerza multinacional hacia la nación caribeña. “Nuestras operaciones conjuntas contra el terrorismo han debilitado a Isis y Al-Shabaab en todo el este de África”, dijo el señor Biden. “Nuestro apoyo mutuo a Ucrania ha movilizado al mundo para respaldar la Carta de la ONU. Y nuestro trabajo conjunto en Haití está ayudando a allanar el camino para reducir la inestabilidad y la inseguridad.” El señor Ruto dijo que “Kenia y África tienen un amigo fuerte y comprometido en el señor Biden”. Una vez aprobado por el Congreso de Estados Unidos, Kenia se convertirá en el 19º país en ser nombrado un importante aliado no miembro de la OTAN.