Declaración de la cumbre de Ucrania probablemente no será firmada por todos los participantes.

No todos los participantes en la cumbre de paz de Ucrania en Suiza se espera que firmen la declaración final, aunque más por el texto que por una falta real de apoyo, según el Canciller austriaco Karl Nehammer.

Sutilidades diplomáticas en la escritura aparte, la posición común básica no se vería afectada, dijo Nehammer el domingo al margen del evento en el complejo hotelero de montaña Bürgenstock cerca de Lucerna.

“Por eso no estoy tan preocupado si no todos firman ahora”, dijo el canciller.

La pregunta sobre el alcance de una conferencia de seguimiento también seguía siendo difícil de responder.

Antes de que Rusia también tome asiento en la mesa de negociaciones, otra conferencia en un formato diferente es concebible, agregó Nehammer. “Realmente tienes que verlo como un proceso”, dijo.

La conferencia de dos días con 92 estados y ocho organizaciones internacionales debía terminar por la tarde, cuando también se publicaría la declaración final.

Según el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, la conferencia como tal significó un progreso significativo.

Kuleba dijo que todos los países que no estaban presentes también eran conscientes del impulso proporcionado por la reunión. En general, el proceso que se ha iniciado es muy bienvenido, dijo: “Estamos en el camino correcto”.

Kuleba volvió a hacer hincapié en la necesidad de apoyar a Ucrania militarmente con las armas de mayor calidad posible. Según él, cuanto más fuerte sea Ucrania, más dispuesto estará Moscú a negociar la paz.

Estaban planeadas conferencias de prensa al final de la conferencia, incluyendo con el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

El objetivo del evento era iniciar un proceso de paz en el que Rusia también estuviera involucrada a largo plazo. Los funcionarios de Moscú no fueron invitados en esta ocasión y no expresaron deseos de asistir.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ofrece una conferencia de prensa con la presidenta federal suiza Viola Amherd durante una cumbre sobre la paz en Ucrania en el lujoso complejo Burgenstock. -/Presidencia de Ucrania/dpa