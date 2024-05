Revisión del MSI Claw: una vergüenza

Reescritura del texto a un total de 500-750 palabras:

“No deberías comprar un MSI Claw. Técnicamente no está roto: la primera PC de juego portátil Intel Core Ultra de 7 pulgadas no se bloquea regularmente ni nada por el estilo. Pero el Claw se queda tan corto en comparación con la competencia que prácticamente está muerto al llegar.

En casi todos los sentidos, el MSI Claw de $750 se siente como un clon inferior del Asus ROG Ally, ¡excepto que cuesta más, no menos! Podrías obtener una experiencia mucho mejor y ahorrar cientos de dólares si optas por un Steam Deck OLED en su lugar.

He pasado semanas buscando un lado positivo. Al final, solo encontré tres pequeñas formas en las que el Claw mejora en relación con la competencia.

Lo Bueno

– Sonido envolvente virtual es interesante

– Los agarres son más cómodos que los del ROG Ally o Legion Go

– No tan bugueado como el Ally y Deck en su lanzamiento

Lo Malo

– Rendimiento inexcusablemente bajo

– Duración de la batería dudosa

– Problemas de suspensión y activación

– Vibración terrible

– Windows sigue limitando los juegos portátiles

No empecé mi viaje con el MSI Claw corriendo pruebas de rendimiento. Mis expectativas ya eran muy bajas, así que comencé con una prueba más fácil: hacer que el Claw sea mi controlador diario para los juegos no particularmente intensivos que ya había estado jugando en otras consolas portátiles. Inicié el puerto para PC de Ni No Kuni, Dave the Diver y Fallout New Vegas, un juego que tiene casi 14 años.

Los tres se ejecutan sin problemas en un Steam Deck OLED de $549. Ninguno se ejecutó sin problemas en el MSI Claw de $749. Se detenían o se congelaban, incluso cuando el sistema me decía que estaban funcionando a 60 fps o más, a pesar de tener una pantalla de 48-120Hz de velocidad de actualización variable que debería haber suavizado las cosas. El Claw también perdía cuadros cuando el Deck se mantenía estable y entregaba menos cuadros para empezar.

Para probar realmente el rendimiento del Intel Core Ultra 155H en comparación con sus rivales, ejecuté algunos benchmarks repetibles. ¿Qué tan mal podría ser realmente en comparación con el Steam Deck? Aquí hay un vistazo:

Probado en 720p baja, excepto Dirt Rally a 720p ultra, usando los diversos modos de energía de cada consola portátil.

En caso de que tu mandíbula aún no haya chocado contra el suelo, permíteme resumirlo para ti: el Steam Deck OLED menos costoso casi barre por completo el MSI Claw en cuanto a potencia y rendimiento.

El Claw, configurado al máximo rendimiento y conectado a la pared para un impulso turbo, ejecutaba algunos juegos más lentamente que mi Steam Deck mientras estaba en batería. ¿Puedes imaginarte pagar doscientos dólares más para jugar juegos como Shadow of the Tomb Raider a 45 fps en lugar de 60, ¡y solo cuando estás conectado a la pared?

Contra las consolas de juegos portátiles con Windows, el Claw tampoco lo hizo mejor: el Asus ROG Ally y el Lenovo Legion Go ofrecían desde un 10 por ciento más de rendimiento hasta más del doble del rendimiento, dependiendo del juego y el modo de energía.

Una de las pocas cosas destacadas de la consola portátil es el menú funcional de acceso rápido.

Había un punto a favor: Returnal, uno de los títulos de PC más intensivos que probé, en realidad funcionó mejor en el Claw que en el Deck o Ally. Pero no lo suficientemente bien como para ser jugable… y cuando me senté a jugar una hora de Shadow of the Tomb Raider y Cyberpunk 2077, tampoco los encontré jugables. Ambos son jugables en el Steam Deck, ROG Ally y Legion Go con ajustes idénticos (bajos), por lo que el Claw no tiene excusa para ofrecer un desastre con tirones.

Incluso ejecuté 3DMark Time Spy y Fire Strike para ver si MSI podría haberme enviado accidentalmente un limón, pero no: mi Claw obtuvo una puntuación ligeramente superior a las pruebas internas de MSI. Además, ejecuté estas pruebas con un controlador de gráficos Intel más nuevo que los que venían originalmente con el Claw, aunque ahora me dicen que hay un controlador aún más nuevo que debería haber descargado para obtener mejores velocidades de cuadro. Intentaré llamar a otra unidad y hacer más pruebas.”

“El MSI Claw no es la peor PC de juego portátil que he tocado. Hace años, jugué con algunas que ni siquiera merecían una revisión, consolas portátiles tan mal pensadas y estrechamente comercializadas que no sentí la necesidad de advertirte. Pero tiendas como Best Buy realmente ofrecen el MSI Claw, y en la actual cosecha de consolas portátiles competidoras, es la peor compra de todas.”

Photography by Sean Hollister / The Verge

Correction, May 20th: An earlier version of this review stated that we used “the” updated graphics driver that was supposed to improve framerates, but a newer update has been brought to our attention that may improve frates further. We have not yet tested Intel 31.0.101.5445.”