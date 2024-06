Qué saber esta semana.

Las acciones concluyeron la semana pasada en una racha caliente, ya que los datos de inflación más suaves de lo esperado impulsaron el optimismo de los inversores en torno a recortes en las tasas de interés.

El Nasdaq Composite (^IXIC) subió más de un 3% mientras que el S&P 500 (^GSPC) aumentó casi un 1.5%. El S&P 500 cerró la semana por encima de los 5,400 por primera vez en la historia. Tanto el Nasdaq como el S&P 500 cerraron en máximos históricos durante cuatro días seguidos. Mientras tanto, el Dow Jones Industrial Average (^DJI) cayó más de un 0.7%.

Una semana más tranquila espera a los inversores, sin noticias corporativas importantes previstas y con el informe de ventas minoristas de mayo liderando el calendario económico. También se prestará atención a las actualizaciones sobre la actividad en los sectores manufacturero y de servicios, así como a las solicitudes semanales de desempleo.

Los mercados estarán cerrados el miércoles por el feriado del Día de la Liberación de los Esclavos.

La inflación se está moviendo en la dirección correcta

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo mostró que el IPC “core”, que excluye las categorías volátiles de alimentos y energía, aumentó un 0.2% mes a mes, el nivel más bajo desde junio de 2023. Mientras tanto, el Índice de Precios al Productor (IPP) “core” se mantuvo sin cambios en mayo respecto al mes anterior, por debajo de las expectativas de los economistas de un aumento del 0.3%.

Los economistas creen que todo esto apunta a una lectura positiva del indicador de inflación preferido por la Fed dentro del índice de Gasto de Consumo Personal (PCE) más adelante este mes.

El economista estadounidense del Banco de América Stephen Juneau escribió que el IPP del jueves respalda su opinión de que “la desinflación es el camino más probable hacia adelante” y apunta a un “reporte A+” para el PCE core de mayo. BofA estima que el PCE core aumentó un 0.16% mes a mes en mayo.

“Los datos de mayo del IPC y el IPP son favorables para nuestra opinión de que la Fed reducirá su tasa de política más adelante este año”, escribió Juneau. “Vemos los datos recientes de inflación como reduciendo en gran medida la probabilidad de que la Fed tenga que subir las tasas y consideramos que los datos del mercado laboral indican que la probabilidad de recortes rápidos en las tasas también es baja”.

Añadió, “Un ciclo de flexibilización que comience en septiembre sigue siendo una posibilidad, especialmente si la inflación de la vivienda continuara moderándose en los próximos meses”.

‘Hacer el aterrizaje’

La inflación está disminuyendo y el crecimiento económico se está desacelerando, pero la Fed ve solo un recorte de tasas de interés este año. Un número creciente de economistas de Wall Street están nerviosos de que el banco central pueda estar caminando muy cerca de la línea con su política de tasas de interés más restrictiva en más de dos décadas.

El temor entre esos economistas es que ya hay señales de debilitamiento en la economía, como un aumento en la tasa de desempleo, que podrían empeorar rápidamente si la Fed mantiene las tasas altas durante demasiado tiempo. Por eso, los inversores seguirán de cerca la publicación inicial de las solicitudes semanales de desempleo el jueves por la mañana. En la última publicación la semana pasada, las solicitudes semanales de desempleo alcanzaron inesperadamente las 242,000, marcando un máximo de 10 meses.

El asesor económico jefe de Allianz, Mohamed El-Erian, dijo a Yahoo Finance que el equilibrio de riesgos para la Fed si espera para recortar en diciembre “está a favor de que sean demasiado tarde”.

Neil Dutta, jefe de economía de Renaissance Macro, escribió en una nota a sus clientes que hay muchas razones para creer que queda más desinflación en el horizonte. Dutta argumenta que esto requerirá un cambio en la retórica de la Fed. El riesgo, según Dutta, es si la Fed no cambia su postura actual.

“Al final del día, el desempleo está al alza y la inflación núcleo está a la baja”, escribió Dutta. “La implicación de política de eso está clara… Es hora de terminar y hacer el aterrizaje”.

La Bolsa de Nueva York se muestra el miércoles 12 de junio de 2024 en Nueva York. (AP Photo/Peter Morgan) (ASSOCIATED PRESS)

Lectura del comercio minorista

Una lectura clave sobre cómo los consumidores están resistiendo ante tasas más altas se espera el martes con el informe mensual de ventas minoristas de mayo.

Los economistas esperan que las ventas minoristas aumenten un 0.3% respecto al mes anterior, lo que marcaría una recuperación en el gasto después de que las ventas sorprendentemente se mantuvieran planas en abril.

“Sospechamos que el consumo se dirige hacia un ritmo de crecimiento más modesto en la segunda mitad del año”, escribió el equipo de economistas de Wells Fargo liderado por Jay Bryson en una nota a sus clientes el viernes. “La tasa de ahorro personal ha disminuido, el crecimiento del crédito al consumidor se ha desacelerado a medida que los incumplimientos han aumentado, y el crecimiento del ingreso disponible real ha disminuido en medio de un mercado laboral moderado”.

Los economistas añadieron, “Estos vientos en contra crecientes han pesado sobre el gasto discrecional, lo que probablemente mantendrá un techo en el crecimiento de las ventas minoristas en los próximos meses”.

Un viento de cola del mercado alcista regresa

Después de un comienzo difícil en 2024, los últimos datos de inflación bien podrían proporcionar combustible al actual rally del mercado de valores.

“La caída de la inflación sigue siendo uno de los principales factores detrás del mercado alcista de acciones”, escribió Julian Emanuel, quien lidera la estrategia de renta variable, derivados y cuantitativa de Evercore ISI, en una nota a sus clientes.

El S&P 500 (^GSPC) y el Nasdaq (^IXIC) alcanzaron cuatro cierres récord consecutivos la semana pasada mientras los inversores digerían lecturas de inflación más suaves de lo esperado tanto para los precios al consumidor como al por mayor. La impresión ayudó a mantener el optimismo en dos recortes de tasas de interés este año, a pesar de que la previsión media de los funcionarios de la Reserva Federal favorece un recorte en su Resumen de Proyecciones Económicas (SEP) del 12 de junio.

Jonathan Golub, estratega jefe de renta variable de UBS Investment Bank, quien tiene uno de los objetivos de fin de año más altos del S&P 500 en Wall Street en 5,600, cree que los datos de inflación de esta semana, y lo que podrían significar para eventuales recortes de tasas de interés, “proporcionan un potencial para un alza aún mayor” a su pronóstico de fin de año.

Calendario semanal

Lunes

Datos económicos: Manufactura de Empire, junio (-13 esperado, -15.6 anterior)

Ganancias: Lennar (LEN)

Martes

Datos económicos: Ventas minoristas, mes a mes, mayo (+0.3% esperado, 0% anterior); Ventas minoristas excluyendo auto y gasolina, mayo (+0.3% esperado, -0.1% anterior); Producción industrial mes a mes, mayo (0.4% esperado, 0% anterior)

Ganancias: KB Home (KBH)

Miércoles

Datos económicos: Índice del mercado de la vivienda de NAHB, junio (45 esperado, 45 anterior); Solicitudes de hipotecas MBA, semana que termina el 14 de junio (+15.6%)

Ganancias: Los mercados estarán cerrados por el feriado del Día de la Liberación de los Esclavos.

Jueves

Datos económicos: Solicitudes iniciales de desempleo, semana que termina el 15 de junio (242,000 anterior); Comienzos de viviendas mes a mes, mayo (+1.1% esperado, +5.7% anterior); Permisos de construcción mes a mes, mayo (+1.4% esperado, -3% anterior); Perspectiva Empresarial de Filadelfia, junio (4.5 esperado, 4.5 anterior); Precios de importación, mes a mes, abril (+0.2% esperado, +0.4% anterior)

Ganancias: Accenture (ACN), Kroger (KR)

Viernes

Datos económicos: Índice líder, mayo (-0.3% esperado, -0.6% anterior); PMI manufacturero de S&P Global US, preliminar de junio (51 esperado, 51.3 anterior); PMI de servicios de S&P Global US, preliminar de junio (53.4 esperado, 54.8 anterior); PMI compuesto de S&P Global US, preliminar de junio (54.5 anterior)

Ganancias: CarMax (KMX), FactSet (FDS)

