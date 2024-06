“No es necesario enseñar sobre disturbios, demolición”: Jefe del NCERT sobre cambios en los libros de texto relacionados con la mezquita de Babri | Noticias de India

NUEVA DELHI: El director de NCERT, Dinesh Prasad Saklani, dijo el domingo que enseñar sobre disturbios en los libros de texto escolares no tendría un impacto “positivo” en los ciudadanos y crearía “individuos violentos y deprimidos”. Hacía referencia a los cambios realizados en los capítulos basados en los disturbios de Gujarat y la demolición de la mezquita de Babri.

En una entrevista a PTI, Saklani dijo: “¿Por qué deberíamos enseñar sobre disturbios en los libros de texto escolares? Queremos crear ciudadanos positivos, no individuos violentos y deprimidos”.

Las palabras de Saklani vinieron después de la publicación de libros de texto actualizados que presentan numerosas omisiones y alteraciones. El libro de texto revisado de Ciencias Políticas de Clase 12 describe la Mezquita de Babri como una “estructura de tres cúpulas” y ha reducido la sección de Ayodhya de cuatro páginas a dos. También ha eliminado detalles específicos que estaban presentes en la versión anterior del libro de texto.

Las revisiones recientes en los libros de texto implican eliminar referencias a la ‘rath yatra’ del BJP de Somnath a Ayodhya en Gujarat, la participación de ‘kar sevaks’ y los disturbios comunales tras la demolición de la Mezquita de Babri, la imposición del gobierno del presidente en estados gobernados por el BJP y la declaración del BJP expresando arrepentimiento sobre los eventos en Ayodhya.

‘¿Qué está mal con los cambios?’

Respondiendo a las acusaciones de safrización en el plan de estudios y los libros de texto, Saklani dijo: “Si algo se ha vuelto obsoleto, debería actualizarse. No hay razón para no cambiarlo. No veo esto como saffronización. Enseñamos historia para proporcionar a los estudiantes conocimiento factual, no para convertirla en un campo de batalla.”

Hablando sobre las eliminaciones realizadas en los libros de texto que incluyen el papel de ‘kar sevaks’ en la demolición de la Mezquita de Babri, Saklani dijo, “Si la Corte Suprema ha dado un veredicto a favor del templo de Ram, la mezquita de Babri o el Janmabhoomi de Ram, ¿no debería incluirse en nuestros libros de texto, cuál es el problema en eso? Hemos incluido las nuevas actualizaciones.”

“Si hemos construido un nuevo Parlamento, ¿nuestros estudiantes no deberían saber sobre eso? Es nuestro deber incluir los desarrollos antiguos y recientes”, agregó.

“No hay intentos de safronizar el plan de estudios, todo se basa en hechos y evidencias”, dijo.

‘No hay intentos de safronizar el plan de estudios’

Respecto a las acusaciones de safrización en el plan de estudios y los libros de texto, el hombre de 61 años dijo a PTI: “Si algo ha perdido relevancia, debería actualizarse. ¿Por qué no debería? No veo ninguna agenda aquí. Nuestro objetivo al enseñar historia es educar a los estudiantes con información factual, no convertirla en un tema controvertido.”

“Si estamos hablando de Sistema de Conocimiento Indio, ¿cómo puede ser safronización? Si estamos hablando del pilar de hierro en Mehrauli y diciendo que los indios estaban muy por delante de cualquier científico metalúrgico, ¿estamos diciendo algo incorrecto? ¿Cómo puede ser safronización?”, agregó.

‘Queremos crear ciudadanos positivos’

Sugiriendo que no hay el mismo nivel de protesta sobre la ausencia de los disturbios de 1984 de los libros de texto, Saklani dijo: “¿Deberíamos enseñar a nuestros estudiantes de una manera que se vuelvan ofensivos, creen odio en la sociedad o se conviertan en víctimas del odio? ¿Ese es el propósito de la educación? ¿Deberíamos enseñar sobre disturbios a niños tan jóvenes … cuando crezcan, pueden aprender sobre eso, pero ¿por qué en los libros de texto escolares?”

“Dejemos que entiendan lo que pasó y por qué sucedió cuando crezcan. La algarabía sobre los cambios es irrelevante”, agregó.

