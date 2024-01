Estados Unidos e Irán libran una guerra por poderosos intermediarios

Para todos los temores de un brote de enfrentamientos en Medio Oriente que podría atraer a Estados Unidos, Israel e Irán al combate directo, una característica curiosa del conflicto hasta ahora es el cuidado tomado, tanto en Teherán como en Washington, para evitar poner a sus fuerzas en contacto directo.

Nadie sabe cuánto durará eso, dicen diplomáticos y otros funcionarios estadounidenses y europeos. Pero a los 100 días del conflicto, la evaluación de la mayoría de los actores clave es que Irán ha instigado a sus representantes para causar problemas a las fuerzas militares estadounidenses y presionar a Israel y Occidente en Irak, Siria, Líbano y las rutas marítimas del Mar Rojo, al tiempo que ha evitado provocar una erupción mayor.

Es el baile más delicado, repleto de señales sutiles, ataques y trucos, y de acciones negables. La evidencia de precaución es fragmentaria, pero está en todas partes.

Aunque Teherán ha aumentado drásticamente su producción de uranio en las últimas semanas, renovando el temor de que pueda estar acelerando nuevamente hacia la capacidad de fabricar varias armas nucleares, ha mantenido cuidadosamente la cantidad por debajo del umbral del combustible de grado para bombas. Eso se considera la línea roja que podría desencadenar una acción militar contra sus complejos nucleares subterráneos.

Cuando Israel atacó un suburbio de Beirut el 2 de enero para matar a un líder de Hamas, llevó a cabo un ataque muy preciso, exactamente lo opuesto a su campaña en Gaza, para evitar dañar a los combatientes de Hezbollah cercanos. Eso permitió a los funcionarios israelíes dejar en claro a Hezbollah, el grupo terrorista financiado y armado por Irán, que no tenía interés en escalar los ataques en el sur de Líbano. (Seis días después, mataron a Wissam Hassan Tawil, un comandante de la fuerza más élite de Hezbollah, el oficial de mayor rango de Hezbollah asesinado hasta ahora).

Y cuando Estados Unidos destruyó instalaciones de lanzamiento, radar y depósitos de armas de los hutíes en Yemen hace varios días, atacó de noche, después de transmitir claramente sus intenciones, y evitó dirigirse a la cúpula hutí detrás de los ataques en el Mar Rojo.

La historia está repleta de esfuerzos fallidos para mantener a las tropas estadounidenses fuera de conflictos a medio mundo que se estaban saliendo de control, como quedó claro con la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en 1917, la Segunda Guerra Mundial en 1945, Corea en 1950 y Vietnam gradualmente en la década de 1960. Los accidentes, los asesinatos, el hundimiento de barcos y los sistemas de guía fallidos pueden socavar la estrategia más cuidadosamente planeada.

Sin embargo, en Ucrania, casi dos años después, un conjunto similar de restricciones tácitas ha funcionado, en cierto modo, para asombro incluso de los colaboradores más cercanos del presidente Biden. Desde el principio, el Sr. Biden ordenó al Ejército que hiciera todo lo posible para apoyar a Ucrania, siempre y cuando las fuerzas estadounidenses no enfrentaran directamente a Rusia, ya sea en tierra, aire o en el Mar Negro. También ordenó que los ucranianos no usaran armas estadounidenses contra objetivos dentro del territorio ruso, aunque sigue habiendo una preocupación constante sobre lo que sucederá si un misil ruso golpea un país vecino de la OTAN.

Pero Moscú y Washington tenían un historial de casi 80 años de envío de señales durante la Guerra Fría, lo que tuvo, después de la Crisis de los Misiles en Cuba, una gran cantidad de líneas directas. Con Irán no hay ni la historia ni la comunicación directa para asegurar que la escalada controlada siga, bueno, controlada.

En entrevistas, funcionarios de inteligencia estadounidense dicen que siguen evaluando que Irán no está interesado en una guerra más amplia, aunque ha alentado las operaciones hutíes en el Mar Rojo. El propósito de los representantes iraníes, argumentan, es encontrar una manera de atacar a Israel y a Estados Unidos sin desencadenar el tipo de guerra que Teherán quiere evitar. No hay evidencia directa, dicen, de que los líderes iraníes, ni el comandante de la elite Quds Force ni el líder supremo, ayatolá Ali Khamenei, ordenaron los recientes ataques hutíes en barcos en el Mar Rojo. Pero no hay duda de que Irán ha apoyado las acciones hutíes.

La Casa Blanca ha desclasificado información que dice muestra que Irán está suministrando armas a los hutíes, aunque cada vez parece que los hutíes son capaces de fabricar muchas de las suyas, incluidos drones ensamblados con piezas obtenidas de China y otros proveedores. Los oficiales estadounidenses creen que los barcos y aviones iraníes están suministrando datos de localización. Pero las agencias de inteligencia estadounidenses creen que los hutíes son una organización independiente y que Irán no está dictando sus operaciones diarias, dijeron los funcionarios estadounidenses el viernes.

“La pregunta que está en el corazón de todo esto es: ¿Hasta qué punto las acciones de estos representantes están dirigidas desde Irán y hasta qué punto son iniciativas locales?”, dijo Ryan C. Crocker, un antiguo diplomático de renombre que fue embajador de Estados Unidos en naciones como Líbano, Iraq, Afganistán y Pakistán.

El Sr. Crocker cree que el ayatolá Khamenei es incluso más efectivo que su antecesor, o el régimen del Sha de Irán, en proyectar poder a través de la región. Pero dijo que todavía estaba luchando con la cuestión de cuánto controla directamente Teherán.

“Todavía no tengo una buena respuesta”, dijo en una entrevista. “Uno esperaría que el comando y control fuera mayor con Hezbollah de lo que es o era con Hamas”, pero dijo que asumía que todos los representantes “a un nivel estratégico están guiados al menos por Teherán”.

Según Mr. Tabatabai, lo que siguió fue “lo que yo llamaría una severa crisis de disuasión para Irán, porque en los dos años siguientes, en particular, Israel llevó a cabo las operaciones más humillantes en suelo iraní”. Incluyeron sabotajes alrededor del sitio de enriquecimiento nuclear de Natanz y el asesinato remoto del científico en el centro del programa nuclear.

Pero en los cuatro años siguientes, Irán ha profundizado y mejorado bruscamente sus fuerzas proxy, suministrándoles nuevas generaciones de armas, la capacidad de ensamblar sus propias armas y más entrenamiento.

De todas las fuerzas proxy, pueden ser los hutíes los que sienten más libertad de acción lejos de la supervisión de Irán. No tienen raíces profundas con Teherán, como sí tiene Hezbollah. Y han demostrado que tienen una capacidad desproporcionada para perturbar el comercio global. Ya los hutíes han causado que Tesla y Volvo se queden temporalmente sin piezas, y están impulsando los precios de la energía. Mientras las fuerzas estadounidenses y británicas destruyeron alrededor de 30 sitios en Yemen utilizados por los hutíes, funcionarios del Pentágono dijeron el viernes que el grupo aún mantenía cerca de las tres cuartas partes de su capacidad de disparar misiles y drones a los barcos que pasan por el Mar Rojo. No está claro si serán disuadidos o si creen que tienen el deber de retaliar.

“El bombardear a la resistencia yemení no aflojará ningún nudo en la estrategia estadounidense, al igual que no aflojó un nudo en Vietnam y Afganistán”, escribió en un artículo Mohammad Imani, un analista conservador, para Fars News, una agencia de noticias semioficial iraní, calificando los ataques como “un chiste”.