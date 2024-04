Esta Acción de Dividendos con un Rendimiento del 7.9% Continúa Generando Más Ingresos en los Bolsillos de sus Inversores.

Energía Transfer (NYSE: ET) se ha convertido en un productor de ingresos pasivos premium en los últimos años. La sociedad limitada maestra (MLP) paga una distribución de efectivo significativamente por encima del promedio que actualmente rinde un 7,9%, en comparación con el 1,4% de rendimiento de dividendos del S&P 500. Mientras tanto, ha estado aumentando constantemente ese pago cada trimestre.

El MLP recientemente declaró su último aumento de distribución, elevando su pago un 3,3% por encima del nivel del año anterior. Debería tener suficiente combustible para seguir creciendo su gran pago en el futuro. Eso lo convierte en una excelente opción para aquellos que buscan un flujo de ingresos pasivos en constante aumento y que entienden las posibles implicaciones fiscales de invertir en un MLP.

El gran reinicio está dando grandes dividendos

Energía Transferencia no siempre ha sido la acción de ingresos más confiable. El MLP redujo a la mitad su pago de distribución durante la pandemia para retener efectivo adicional para financiar proyectos de expansión y reducción de deuda. Esa estrategia ha dado resultado. pudo reducir constantemente su ratio de endeudamiento, llevándolo a su rango objetivo de 4.0 a 4.5 en el último año. Eso permitió a la empresa llevar gradualmente su distribución de vuelta a su nivel prepandémico, lo que logró a principios del año pasado.

La compañía de oleoductos desde entonces ha establecido un objetivo de aumentar su distribución a una tasa anual del 3% al 5% al aumentar gradualmente el pago de la distribución cada trimestre. Puede respaldar fácilmente ese crecimiento. El MLP genera significativamente más efectivo del que distribuye a los inversores, $ 3,6 mil millones en flujo de efectivo excedente después de pagar $ 4 mil millones en distribuciones el año pasado. Eso le da mucho dinero para financiar proyectos de expansión, por un valor de $ 1,6 mil millones en gastos de capital de crecimiento en 2023, mientras mantiene una sólida hoja de balance. Espera que el apalancamiento sea hacia el extremo inferior de su rango objetivo este año.

La creciente flexibilidad financiera de Energy Transfer le permitió hacer dos adquisiciones destacadas el año pasado. En noviembre, compró a Crestwood Equity Partners, otro MLP, por $ 7.1 mil millones y cerró su compra de Lotus Midstream por $ 1.5 mil millones en mayo. La compañía estructuró esos acuerdos para que tuvieran un impacto neutral en su ratio de endeudamiento, asegurando que mantuviera su flexibilidad financiera.

Combustible suficiente para hacer crecer el valor para los inversores

Esas adquisiciones moverán el mercado para el MLP este año. Espera que su EBITDA ajustado aumente a un rango de $ 14.5 mil millones a $ 14.8 mil millones, aproximadamente un 7% en el punto medio. Energy Transfer también debería recibir un impulso de los proyectos de expansión y de las saludables condiciones del mercado. Con los beneficios creciendo y teniendo sólidas métricas financieras, Energy Transfer tiene suficiente capacidad para aumentar su distribución este año.

La compañía de infraestructura energética espera que el gasto de capital aumente a entre $ 2.4 mil millones y $ 2.6 mil millones este año, muy dentro de su rango objetivo anual de $ 2 mil millones a $ 3 mil millones. Esos proyectos ayudarán a impulsar el crecimiento de los beneficios en los próximos trimestres. Mientras tanto, ese rango de gastos significa que la compañía seguirá generando un exceso de flujo de efectivo para mantener su flexibilidad financiera.

Puede usar esa capacidad para recomprar unidades y continuar consolidando el sector de medios de transporte intermedio. Las recompras de unidades ayudarían a reducir sus unidades en circulación, mejorando su capacidad para aumentar su distribución por acción. Mientras tanto, Energy Transfer tiene una larga historia de hacer acuerdos incrementales que aumentan su flujo de efectivo por acción. Cualquiera de las opciones mejorarían su capacidad para seguir expandiendo su distribución.

Un productor de ingresos pasivos premier

Energy Transfer ofrece una distribución de alto rendimiento que debería poder seguir aumentando cada trimestre. Si bien los MLP como Energy Transfer pueden afectar los impuestos de un inversor, ya que envían un formulario de Schedule K-1 en lugar de un 1099-DIV cada temporada de impuestos, también cuentan con beneficios fiscales. Por ejemplo, los pagos de distribución a menudo se diferirán en gran parte en impuestos hasta que el inversor venda sus unidades. Debido a eso, Energy Transfer es una gran opción para inversores que buscan un flujo de ingresos a gran escala que debería aumentar constantemente en el futuro.

Matt DiLallo tiene posiciones en Energy Transfer. The Motley Fool no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Este dividendo de 7.9% de rendimiento sigue repartiendo más ingresos en los bolsillos de sus inversores