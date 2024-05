Blinken dice que EE. UU. no descarta retener más ayuda militar a Israel.

Los Estados Unidos no han descartado la posibilidad de retener más apoyo militar para la campaña de Israel contra Hamas si Israel lleva a cabo un ataque importante en Rafah, dijo el Secretario de Estado Antony J. Blinken el domingo.

“Si Israel lanza esta operación militar importante en Rafah, entonces hay ciertos sistemas que no vamos a estar apoyando y suministrando para esa operación”, dijo el Sr. Blinken a “Face the Nation” de CBS. No dio más detalles.

La semana pasada, la Casa Blanca impuso un retraso en la entrega de 3,500 bombas debido a la preocupación por el daño potencial a civiles en Rafah, donde muchos gazatíes han buscado refugio desde el inicio de los combates hace siete meses. El Sr. Blinken dijo que esas son las únicas armas que Estados Unidos ha retenido “en la actualidad”.

Dos días después de que el Departamento de Estado enviara un informe al Congreso planteando “preguntas sustanciales” sobre los esfuerzos de Israel para proteger a los civiles en Gaza, el Sr. Blinken fue circunspecto en su crítica a la respuesta de Israel a los ataques liderados por Hamas el 7 de octubre.

El informe planteaba la posibilidad de que Israel pudiera haber violado las leyes internacionales, pero evitaba conclusiones sobre episodios específicos. El Sr. Blinken reiteró ese punto el domingo, y dijo a “Face the Nation” que Israel tiene instituciones en su lugar para investigar, evaluar y “autocorregirse”.

En una aparición en “Meet the Press” de NBC, el Sr. Blinken hizo eco de los hallazgos del informe y recalcó la responsabilidad de Hamas por iniciar el conflicto y los desafíos en el campo de batalla que presentan sus tácticas para proteger a los civiles.

“Basándonos en la totalidad del daño causado, a niños, mujeres, hombres que quedan atrapados en este fuego cruzado que Hamas está provocando, es razonable concluir que hay casos en los que Israel ha actuado de manera no consistente con el derecho internacional humanitario”, dijo.

Agregó que las fuerzas israelíes estaban operando en un “entorno militar complejo”, con “un enemigo que se incrusta intencionalmente con civiles escondiéndose debajo y dentro de escuelas, mezquitas, edificios de apartamentos”.