Biden y Trump indican que están dispuestos a debatir

Biden y Trump indican estar dispuestos a debatir

En una entrevista de radio el viernes, el Presidente Biden dijo que estaría “feliz de debatir” con el ex Presidente Donald Trump. En respuesta a los comentarios de Biden, Trump indicó que estaría dispuesto a participar en un debate también. Natalie Brand tiene más detalles.

El artículo Biden, Trump both indicate they are willing to debate fue publicado originalmente en World Online.