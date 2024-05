Marriott inaugura el primer hotel AC en el suroeste de China.

Modo Oscuro/Claro

(09/05/24)

Marriott ha ampliado su colección de hoteles en

China con la apertura del AC Hotel Chengdu North, el

primer establecimiento de la marca en el suroeste chino.

Ubicado en la intersección de los distritos Jinniu

y Xindu de Chengdu, el nuevo hotel se encuentra en el Parque

deportivo Phoenix Mountain, a unos 600 metros de la estación de metro Jiudaoyan,

a 25 kilómetros de la estación de tren del Este de Chengdu, y

aproximadamente a 36 kilómetros del Aeropuerto de Chengdu Shuangliu (CTU).

Habitaciones en AC Hotel Chengdu North

“Estamos encantados de dar la bienvenida al debut de AC Hotel en

Chengdu, Sichuan”, dijo Owen Wang, gerente general de AC Hotel

Chengdu North. “Con comodidad práctica y funcionalidad equilibrada, esperamos dar la bienvenida a los huéspedes al AC Hotel Chengdu North

con un estilo de vida impulsado por el diseño, una experiencia F&B encantadora de cócteles creativos y el característico servicio de aromaterapia de lavanda de la marca para

un viaje refrescante”.

El hotel cuenta con 240 habitaciones

y suites equipadas con

televisores LCD de alta definición de 55 pulgadas, duchas, Wi-Fi de alta velocidad

gratuito y otras instalaciones.

El hotel cuenta con varios espacios compartidos multifuncionales,

incluido el restaurante AC Kitchen, que sirve platos al estilo español y especialidades locales de Chengdu

para el desayuno; AC Lounge cuenta con una terraza al aire libre,

que es un lugar ideal para que los huéspedes disfruten de comidas al aire libre, se relajen

o trabajen durante el día. Por la noche, se transforma en un bar,

donde los huéspedes pueden relajarse y disfrutar de artesanías locales, vinos y

cócteles, así como del característico gin tonic de AC Hotel.

Otras instalaciones incluyen una sala de funciones de 188 metros cuadrados,

una sala de juntas de 50 metros cuadrados y un centro de fitness abierto las 24 horas.

Últimas

entrevistas en video exclusivas: 16

Entrevistas en video HD de Routes Europe 2024 en Aarhus, Dinamarca;

9 Entrevistas en video HD de Routes Asia 2024 en Langkawi, Malasia;

Standard to Open Residences en Hua Hin y Phuket, Tailandia; Entrevista en video

con Amar Lalvani, Presidente Ejecutivo;

9 Entrevistas en video exclusivas

del Foro de Turismo de la ASEAN

2024 en Vientiane, Laos;

8 Conferencias de prensa de NTO del Foro de Turismo de la ASEAN 2024 en Vientiane, Laos;

13 Entrevistas en video HD de World Travel

Market 2023 en Londres, Inglaterra;

5 Entrevistas en video HD de APG World Connect 2023 en Mónaco, Francia;

15 Entrevistas en video HD de Routes World 2023 en Estambul, Turquía; y

Taxis de Aeropuerto Eléctricos en el Aeropuerto de Almaty (ALA) en Kazajistán – Entrevista en video en HD con CEO.