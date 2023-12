Es posible que Apple te deba dinero tras resolver una demanda colectiva.

Según USA Today, Apple podría deberle algo de dinero después de resolver una demanda colectiva sobre la función de Family Sharing. El caso, conocido como Walter Peters v. Apple, fue resuelto por Apple por $25 millones, lo que significa que Apple podría deberle a usted ¡nada más ni nada menos que $30! Family Sharing es una función de la App Store que permite compartir aplicaciones compradas con hasta seis miembros de la familia. El “usuario iniciador” lista a los cinco miembros de la familia adicionales en la cuenta Apple del iniciador.

Apple obligó a los desarrolladores de aplicaciones a incluir anuncios de Family Sharing en las páginas de inicio de sus aplicaciones



Si los miembros de la familia aceptan ser incluidos en el programa Family Sharing, cuando un miembro de la familia compra una aplicación que admite Family Sharing desde la App Store, la aplicación se descarga en los dispositivos de los otros miembros de la familia, aunque solo se necesita un pago para comprar la aplicación para los seis miembros de la familia. La queja señaló que “Apple coloca y/o exige que sus desarrolladores de software coloquen un pequeño anuncio en las páginas de inicio de sus aplicaciones que indica que la aplicación admite Family Sharing”.

Apple incluyó este logotipo en las páginas de inicio de aplicaciones que no admitían Family Sharing

Hasta el 30 de enero de 2019, Apple incluyó un anuncio en la página de inicio de cada aplicación que decía: “Admite Family Sharing. Con Family Sharing configurado, hasta seis miembros de la familia pueden usar esta aplicación”. Apple incluyó esta declaración en las páginas de inicio de las aplicaciones que no admitían la función. La queja alega que a pesar de que Apple sabía que la gran mayoría de las aplicaciones en la App Store no admitían Family Sharing, la página de inicio de la mayoría de las aplicaciones de suscripción incluía el anuncio.

Obviamente, como señala la queja, “Este anuncio es engañoso en su naturaleza, ya que claramente indica que la aplicación está disponible para Family Sharing, cuando no lo está”. Como podrían haber esperado, millones de visitantes de la App Store compraron aplicaciones que creían se compartirían automáticamente con los cinco miembros de la familia que habían designado previamente. Estos propietarios de dispositivos Apple se decepcionaron al descubrir que una aplicación en particular por la que pagaron, que mostraba el anuncio de Family Sharing en su página de inicio, en realidad no admitía la función. El núcleo de la queja contra Apple dice lo siguiente: “Como resultado de las prácticas engañosas y erróneas de Apple, los demandantes y los miembros de la clase fueron inducidos a comprar aplicaciones basadas en suscripción por las que Apple recibe grandes comisiones, creyendo que esas aplicaciones podían compartirse con hasta seis miembros de la familia, cuando de hecho solo estaban disponibles para el usuario individual que configuró la suscripción”.

La queja agrega que “Apple ha obtenido millones de dólares en ventas fraudulentas a personas a las que Apple les dijo que recibirían hasta seis copias de una aplicación cuando solo recibieron una. Los clientes de Apple no recibieron el beneficio de su contrato. Fueron engañados”.

En el documento que contiene el acuerdo, “Apple niega haber hecho representaciones engañosas con respecto al uso compartido de suscripciones de terceros mediante Family Sharing, o que los demandantes nombrados o la Clase hayan sufrido algún daño o daño o tengan derecho a algún tipo de restitución”. Entonces, ¿por qué no dejar que todo se resuelva en la corte? Apple explica que “teniendo en cuenta la incertidumbre y los riesgos inherentes a litigar este caso, Apple ha concluido que continuar defendiendo esta Acción sería gravoso y costoso. Apple ingresa a este Acuerdo sin reconocer de ninguna manera ningún defecto, responsabilidad o mala conducta de ningún tipo”.

Si no ha sido notificado pero cree que es elegible para su parte del acuerdo, aquí le indicamos cómo presentar un reclamo

Si se inscribió en Family Sharing entre el 21 de junio de 2015 y el 30 de enero de 2019 con al menos otra persona y compró una aplicación de terceros, es elegible para presentar un reclamo. Y aquellos que sean elegibles recibirán un correo electrónico con los detalles sobre el acuerdo. Pero si no recibe ninguna notificación y cree que es elegible para presentar un reclamo, puede registrarse dirigiéndose al sitio web del acuerdo haciendo clic en este enlace. La fecha límite para optar por el acuerdo es el 1 de marzo de 2024.

Dependiendo del número de reclamos legítimos recibidos, cada participante que acepte el acuerdo podría encontrarse con ¡hasta $30 más! La audiencia de aprobación final tendrá lugar el 2 de abril de 2024. Los miembros de la clase pueden decidir de antemano si quieren recibir su porcentaje del acuerdo a través de una transferencia electrónica bancaria o en un cheque.