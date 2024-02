¿Es demasiado tarde para comprar acciones de Nvidia ahora?

_________ (NASDAQ: NVDA) Las acciones de Nvidia han aumentado considerablemente en los últimos tiempos, subiendo más del 200% en el último año, gracias al papel crucial de la empresa en el área de alto crecimiento de la inteligencia artificial (IA). Las unidades de procesamiento gráfico (GPU) del gigante tecnológico se han convertido en el chip principal para impulsar los modelos de IA.

La demanda en el mundo de la IA apenas está comenzando. Según un informe de Markets and Markets, el mercado, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 36%, podría superar los $1.3 billones para 2030. Esto significa que debería haber muchas oportunidades comerciales por delante para Nvidia.

Sin embargo, considerando la enorme ganancia de las acciones, puede preguntarse si muchas de las buenas noticias ya están en el precio actual. ¿Es demasiado tarde para unirse a este gigante de la IA?

Fuente de la imagen: Getty Images.

El poder de las GPU

En primer lugar, un poco de antecedentes sobre esta importante acción tecnológica. Nvidia no es solo una acción relacionada con la IA. De hecho, su primer gran éxito tuvo lugar en el mundo de los videojuegos, donde las GPU revolucionaron los gráficos y la velocidad necesarios para dar vida a los juegos para los usuarios. Las GPU descomponen un problema principal en múltiples tareas y procesan estas tareas simultáneamente, lo que resulta en una velocidad tremenda.

Ya exitosas en los juegos y las aplicaciones gráficas, la velocidad de las GPU las convirtió en la opción perfecta para muchos otros usos, especialmente la IA. En 2007, Nvidia lanzó CUDA, una plataforma de cómputo paralela que permite a los codificadores aplicar las GPU a la IA y otros usos generales. Desde entonces, las GPU de la empresa se han convertido en una herramienta clave para el “aprendizaje profundo” de los modelos de IA porque la operación implica el procesamiento de grandes cantidades de datos.

Actualmente, Nvidia posee más del 80% del mercado de chips de IA, pero otros pretenden desafiar este liderazgo. Por ejemplo, en diciembre, Advanced Micro Devices lanzó una nueva serie de chips, la MI300X, para competir con el H100 estrella de Nvidia. Aunque el nuevo producto parece prometedor, Nvidia asegura que su H100 sigue siendo el doble de rápido.

No debería ser demasiado difícil para Nvidia mantener su ventaja porque la empresa ha aumentado progresivamente sus gastos en investigación y desarrollo (I+D). En el trimestre más reciente, los gastos en I+D aumentaron un 18% a $2.2 mil millones. Por lo tanto, sí, los rivales están trabajando en el aumento del rendimiento, pero Nvidia también lo está haciendo, y tiene la ventaja de ya ser el más rápido del barrio.

El récord de ingresos de Nvidia

Nvidia puede permitirse hacer estas inversiones porque las ganancias de la empresa se han disparado, gracias a su negocio de centros de datos, que incluye IA. En el trimestre más reciente, los ingresos aumentaron más del 200% a un récord de más de $18 mil millones. Los centros de datos representaron $14 mil millones de eso. Y el ingreso neto aumentó más del 1,000% a $9.2 mil millones en una base GAAP.

La empresa también está informando altos niveles de flujo de efectivo libre, y su retorno sobre el capital invertido muestra que se ha beneficiado de sus decisiones de inversión.

Todo esto significa que Nvidia tiene lo necesario para garantizar su posición de liderazgo desde el punto de vista tecnológico y financiero. Esto es extremadamente importante, considerando que gran parte de su negocio ahora está vinculado a usos fuera de la industria de los videojuegos.

Ahora volvamos a nuestra pregunta: ¿Es demasiado tarde para invertir en esta acción de alto rendimiento? Después de todo, el futuro parece prometedor, pero la acción ha subido en triple dígito en un corto período.

Un vistazo a la valoración de la empresa muestra que, incluso después de tal ganancia, se comercializa solo a 33 veces las estimaciones de beneficios futuros, un nivel muy económico para una empresa rentable que está incrementando los ingresos en el triple dígito.

Teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento del mercado de la IA, hay motivos para creer que Nvidia podría mantener el impulso durante mucho tiempo, si es que puede seguir un paso adelante de sus rivales. Por eso, no es tarde para comprar acciones de esta importante acción de IA hoy, porque su historia en la industria quizás solo esté comenzando.

