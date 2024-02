Cómo escribir fracciones con formato en tu iPhone y iPad

Si está escribiendo en un Mac, tiene varias opciones sobre cómo ingresar fracciones dibujadas o “verdaderas”, aquellas que están tipográficamente representadas para que parezcan como aparecen en una receta o en un libro. Ya he cubierto esto anteriormente en “Cómo usar el Visor de caracteres de macOS para escribir emoji y otros símbolos” y “Cómo insertar fracciones en Word y Pages”.

Pero, ¿qué pasa si está escribiendo un correo electrónico u otro texto en su iPhone o iPad? Sus sistemas operativos carecen de algo tan simple como una paleta de caracteres. Sin embargo, puede recurrir a la aplicación gratuita Pages que Apple ofrece a todos los propietarios de iPhone y iPad. Después de instalar, si no lo tiene, y al lanzar Pages, siga estos pasos:

Create un nuevo documento pulsando el icono + (más) en la esquina superior derecha de la aplicación Pages. Comience a escribir. Pulse el botón … (Más) en la esquina superior derecha. Desplácese hacia abajo para encontrar el icono de Configuración y toque sobre él. Active Auto-Correction y habilitar Auto-Format Fractions. (Puede que ya esté activado).

Ahora, al escribir la mayoría de las fracciones de un solo dígito, Pages las reformatea automáticamente. Debe escribir un espacio antes y otro carácter (como un espacio o guión) después para que Pages realice su transformación. Por ejemplo, escriba un espacio, el numeral 1, una barra inclinada, el numeral 2 y luego un espacio, y Pages produce ½. (Esto también funciona en Numbers).

Puede escribir fracciones a medida que avanza en Pages, y la aplicación las reformatea automáticamente en versiones más compactas dibujadas dentro del tipo de letra.

Foundry

Una vez que tenga su mensaje o solo las fracciones que necesita, cópielos y péguelos en un correo electrónico u otro documento.

También puede buscar fracciones en el formato Unicode estándar en la web y luego copiarlas y pegarlas en un correo electrónico o documento. Esta página en compart muestra todas las fracciones tipográficas o dibujadas comunes como enlaces a páginas de caracteres individuales donde, al llegar allí, puede copiar la fracción como un solo carácter.

Si usa fracciones con frecuencia, podría escribir o pegar las que más usa en un documento de Pages y luego copiarlas desde allí a otros archivos de Pages u otros lugares según las necesite.

Este artículo de Mac 911 es en respuesta a una pregunta enviada por el lector de Macworld, Bill.

Ask Mac 911

Hemos compilado una lista de las preguntas que más frecuentemente nos hacen, junto con respuestas y enlaces a columnas: lea nuestras super preguntas frecuentes para ver si su pregunta está cubierta. Si no es así, ¡siempre estamos buscando nuevos problemas para resolver! Envíenos la suya a [email protected], incluyendo capturas de pantalla si es necesario y si desea que se use su nombre completo. No todas las preguntas serán respondidas, no respondemos a correos electrónicos y no podemos proporcionar asesoramiento directo sobre problemas.