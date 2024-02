El llamamiento humanitario para Ucrania solo está financiado al 10% para 2024, dice el enviado de la ONU.

KYIV, Ucrania (AP) — El llamamiento humanitario de la ONU para satisfacer las necesidades en Ucrania solo está financiado en un 10% para 2024, dijo el coordinador residente del país el miércoles, poniendo en peligro la asistencia crucial necesaria para llegar a aquellos que lo necesitan en las áreas de primera línea.

Denise Brown, la máxima representante de la ONU en Ucrania, dijo que se estima que 8.5 millones de ucranianos que viven en condiciones precarias cerca de zonas de combate corren el riesgo de quedarse sin entregas humanitarias básicas, incluyendo alimentos y agua. El llamamiento anual de la ONU para Ucrania es de $3.1 billones.

“Si no recibimos ese dinero, no sé de dónde va a salir”, dijo Brown a The Associated Press en una entrevista. Sin los fondos, “no podremos sostener el gran número de colegas que tenemos aquí que están absolutamente dedicados al apoyo humanitario.”

A medida que el futuro de la ayuda militar a Ucrania está en juego, Brown está haciendo lobby ante la comunidad internacional y el sector privado para recordar que las necesidades humanitarias también son altas.

La economía de Ucrania sigue sufriendo las secuelas de la invasión a gran escala de Rusia hace dos años, las familias están separadas por la guerra y millones de ucranianos que viven cerca de las zonas de primera línea tienen poco acceso a alimentos y no pueden satisfacer sus necesidades básicas.

“Queda mucho por apoyar”, dijo Brown.

Las entregas de ayuda de la ONU a estas áreas en toda la línea del frente, donde la electricidad y el agua corriente escasean, a menudo consisten en suministros básicos, dijo Brown. Los equipos de la ONU, junto con organizaciones asociadas, realizan entregas en zonas en conflicto en Jersón, Zaporiyia, Donetsk y Járkiv.

En 2023, las entregas llegaron a 11 millones de personas.

Las necesidades incluyen agua y kits de higiene, que incluyen pasta dental, papel higiénico y toallas sanitarias. “A menudo son cosas como pañales para adultos debido a las personas mayores en esas comunidades que no tienen movilidad”, dijo Brown. “Así que son básicos, pero cruciales.”

La intensificación de las batallas dificulta el acceso de la ONU o limita los tiempos de entrega. Áreas de primera línea como Chasiv Yar en la región de Donetsk, por ejemplo, fueron inaccesibles durante varios meses.

“Así que siempre estamos esperando que las últimas entregas alcanzadas sean suficientes para llevar a la gente adelante”, añadió.