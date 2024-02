Astropad lanza el kit actualizado de Rock Paper Pencil para una experiencia realista de escritura en el iPad.

Miércoles 21 de febrero de 2024 11:00 PST por Juli Clover

Astropad está lanzando una nueva versión del kit de Rock Paper Pencil con el que salió el verano pasado, con algunas mejoras notables que permitirán una mejor experiencia de escritura en papel en el iPad.

Rock Paper Pencil combina un protector de pantalla y un bolígrafo Apple Pencil único para que escribir en el ‌iPad‌ se sienta como escribir en un trozo de papel. La nueva versión de Rock Paper Pencil tiene un protector de pantalla NanoCling que se adhiere a un ‌iPad‌ usando electricidad estática en vez de un borde magnético como la versión anterior.

Astropad dice que NanoCling es más fuerte que los imanes, y proporciona un bisel más delgado y una superficie más plana en el ‌iPad‌. El protector de pantalla NanoCling es un 40 por ciento más delgado que la versión magnética, por lo que no hay espacios ni bordes con los que lidiar. El protector de pantalla sigue siendo fácilmente removible y reutilizable para que puedas quitarlo cuando no lo necesites, y no es adhesivo, por lo que no deja residuos.

La punta del lápiz también ha sido rediseñada para resistir un uso diario intenso. Tiene un núcleo de aleación de cobre resistente al desgaste y un recubrimiento de paladio, y es capaz de soportar más presión. La punta del lápiz también ha sido adelgazada, así que es equivalente a un bolígrafo estándar de 0.7mm. El Rock Paper Pencil se envía con dos de las puntas del lápiz y una funda de almacenamiento protectora para el protector de pantalla.

Rock Paper Pencil se puede comprar en la página web de Astropad por $40. Es compatible con el iPad Pro de 11 pulgadas y el iPad Air, el iPad Pro de 12.9 pulgadas de tercera generación y posteriores, el iPad de 10.2 pulgadas de séptima generación y posteriores, el ‌iPad‌ de 10.9 pulgadas y el iPad mini de sexta generación.

