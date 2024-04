¿Es Bristol Myers Squibb Stock un creador de millonarios?

Por qué Bristol Myers Squibb está en el radar de los inversores

En los últimos tiempos, Bristol Myers Squibb no ha conquistado a muchos inversores. De hecho, han sido bastantes bajistas; las acciones de la empresa de salud han caído un 30% en solo los últimos 12 meses.

No es difícil ver por qué los inversores podrían no estar tan emocionados. Tiene alrededor de $37 mil millones en deuda a largo plazo en sus libros en un momento en que las tasas de interés están altas. También se enfrenta a la perspectiva de ventas en declive de los principales medicamentos Eliquis, Opdivo, y Revlimid a medida que pierden la protección de patentes en los próximos años. Y en el caso de Revlimid, ya está enfrentando la competencia de genéricos.

Los ingresos cayeron un 3% el año pasado a poco más de $45 mil millones, siendo el segundo año consecutivo en que la línea de ingresos ha disminuido. La preocupación es que podría ser el comienzo de una tendencia a más largo plazo. Y cuando se combina con la alta carga de deuda, no pinta un panorama bonito para los inversores ni les da muchas razones para comprar acciones de la empresa.

Por qué la acción podría ser una tentadora inversión contraria

El panorama a corto plazo para Bristol Myers es preocupante. Pero la empresa no se queda de brazos cruzados. Está haciendo lo que siempre hacen las compañías farmacéuticas: buscando sacar nuevos productos al mercado y trabajando en sus carteras.

En el último año, la empresa ha obtenido aprobaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para varios medicamentos. En agosto de 2023, los reguladores aprobaron Reblozyl, un tratamiento para la anemia en personas que podrían necesitar transfusiones de sangre. Es un prometedor medicamento que podría generar $4 mil millones en ventas en su punto máximo.

En marzo, la FDA otorgó la aprobación acelerada para Breyanzi, una terapia de células T para la leucemia linfocítica crónica recidivante o refractaria o el linfoma linfocítico pequeño. Este es otro producto prometedor, con los analistas proyectando que sus ventas podrían superar los $2 mil millones.

Bristol Myers tiene incluso más en camino, y proyecta que para 2029, sus nuevos productos podrían contribuir con hasta $25 mil millones en ingresos. En 2023, su cartera de nuevos productos generó modestos $3.6 mil millones, por lo que hay mucho más crecimiento por venir para la empresa en los años venideros.

Pero ¿podría la acción convertirte en millonario?

Si eres optimista de que Bristol Myers Squibb pueda volver a hacer crecer su negocio a través de sus nuevos productos, claramente podría haber mucho potencial al comprar la acción hoy, especialmente a su precio reducido. Las acciones actualmente cotizan a un múltiplo forward price-to-earnings (P/E) increíblemente barato de 7 (según las proyecciones de ganancias futuras de los analistas). Pero la gran pregunta es cuánto beneficio podrías obtener de la acción a largo plazo.

Si invirtieras $10,000, por ejemplo, necesitarías que Bristol Myers aumentara 100 veces su valor para hacerte millonario. La capitalización de mercado de la empresa es de alrededor de $100 mil millones, lo que significa que crecer 100 veces pondría su valoración en aproximadamente $10 billones.

No hay una empresa de salud de un billón de dólares hoy, pero en 20 a 30 años, podría haber — y posiblemente varias. El problema que veo es que incluso en un período de 30 años, Bristol Myers Squibb necesitaría tener una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 16.6% — muy por encima del promedio a largo plazo del S&P 500 del 10% por año. La empresa necesitaría tener algunos medicamentos fantásticos en su cartera para que los inversores fueran tan optimistas sobre la acción durante tanto tiempo.

Suponiendo que invirtieras $20,000, entonces necesitarías un salto de 50 veces para llegar a $1 millón. A ese ritmo, estarías mirando un CAGR de 13.9% en un período de 30 años, lo cual sigue siendo notablemente más alto que el S&P 500.

¿Deberías comprar acciones de Bristol Myers Squibb?

En última instancia, no parece probable, según donde está la empresa hoy, que Bristol Myers Squibb pueda ser una acción generadora de millonarios — a menos que inviertas una cantidad significativa de dinero. Si bien puede haber muchos cambios en 30 años, es difícil argumentar no solo que las acciones pueden revertir drásticamente las cosas en este momento, sino también que serán una inversión vastamente superior y superior al mercado durante décadas.

Dada su baja valoración, Bristol Myers Squibb puede ser una buena acción, pero no debes tener expectativas demasiado altas porque la empresa enfrenta un camino desafiante por delante.

