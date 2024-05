“Erramos con este video y pedimos disculpas” – Apple se disculpa por el polémico anuncio ‘¡Crush!’ del iPad Pro M4 y también retirará sus anuncios de televisión previstos.

“

Para mostrar cuántas cosas logró meter en el nuevísimo e increíblemente delgado iPad Pro M4, Apple logró crear un anuncio que encendió internet.

El anuncio, titulado ‘¡Hey!’, fue parte del evento de lanzamiento de Let Loose de Apple, y vimos todo tipo de herramientas creativas como instrumentos, materiales de arte y libros siendo aplastados por una enorme prensa hidráulica.

Desde que el anuncio apareció en Twitter, ha desatado una tormenta de mensajes de usuarios indignados por la destrucción de las herramientas, con quejas que van desde el desperdicio y el reciclaje hasta creativos japoneses enojados debido a una maravillosa creencia antigua de que los objetos físicos tienen almas, haciendo que su destrucción sea equiparable a la blasfemia.

Apple, viendo lo que probablemente creía que era un intento inocente de mostrar lo compacto y lleno de funciones que es el iPad Pro y, tal vez contrariamente a la intención, cómo logró convertirse en un catalizador que reúne a todos los creativos en Twitter para denunciar las incursiones de la tecnología en su espacio, ha emitido una disculpa por el anuncio.

Un intento mal juzgado que agitó a los creativos en todas partes

Para expiar sus pecados, Apple ha bajado la cabeza y dijo ‘Lo siento’. En un comunicado a AdAge que vimos a través de NBC News, Apple deja en claro que no tuvo la intención de causar ningún tipo de ofensa, daño o blasfemia a sus espectadores (y, a su vez, a la mayor parte de su público objetivo en profesionales creativos).

“La creatividad está en nuestro ADN en Apple, y es increíblemente importante para nosotros diseñar productos que empoderen a los creativos de todo el mundo. Nuestro objetivo es siempre celebrar las innumerables formas en que los usuarios se expresan y dan vida a sus ideas a través del iPad. Perdimos el rumbo con este video, y lo siento”.

Además de la disculpa, Apple también está retirando el anuncio de sus spots de televisión, por lo que nunca más tendrás que ver los ojos de un emoji de goma saliendo de su rostro estirado. Es interesante, sin embargo, pensar en el entorno en el que Apple ha lanzado el anuncio, y cómo incluso hace apenas un par de años no habría causado tanto revuelo.

Imagina, por ejemplo, que Apple hubiera lanzado el anuncio hace cinco años, cuando el mundo veía la tecnología como algo que potenciaría la experiencia creativa. Los iPads podrían ser herramientas de dibujo, las Mac podrían ser ayudantes de creación musical, los iPhones podrían ayudarte a grabar tus ideas sobre la marcha —el futuro, como tanto Apple como los creativos lo veían juntos, era brillante para una simbiosis creador-tecnología. Si este anuncio se hubiera lanzado entonces, no habría sido tan mal recibido.

Por un lado, la relación entre la tecnología y la creatividad se está volviendo cada vez más tensa gracias a la IA generativa.

No fue la causa de la forma en que la gente se siente acerca del estado de las industrias creativas, pero el breve video de 30 segundos se convirtió en un catalizador para que los artistas expresaran sus pensamientos y sentimientos. Encarna todo lo que temen que se haga realidad: una manifestación física de todas las cosas que les asustan.

Apple probablemente no pensó que esto sería así, la intención parece diferente al resultado. Pero en el momento en que lanzas algo al mundo, ya no eres el único propietario del significado de lo que has creado. No puedes detener la forma en que la gente reacciona ante algo que creaste, y en este caso, eso ha salido malamente para Apple y su anuncio.

¿Fue la reacción exagerada? Quizás, pero hay una ira muy real y tangible de aquellos que se quejan del anuncio que es imposible de ignorar. A medida que Apple avanza hacia su futuro de IA, tiene que pensar detenidamente en cómo presenta sus productos generativos a su audiencia de creativos que durante mucho tiempo han utilizado sus productos para ayudarles a hacer música, arte y películas —puede que haya pedido disculpas, pero la confianza se pierde en un momento.

La búsqueda continua de Spotify para pagar menos a los artistas

Spotify no ha sido tímido en las noticias recientemente, con su batalla legal en curso con Apple todavía muy presente en los titulares. Bueno, mientras usa una mano para descartar al equipo de la App Store de Apple para que pueda obtener un enlace a sus opciones de suscripción en su aplicación para los mejores iPhones, está usando la otra para reestructurar sus tasas de comisión para artistas —y la parte posterior no está muy contenta al respecto.

Según Billboard, Spotify ha comenzado a reclasificar su acuerdo con artistas y creadores en la aplicación. Apenas el año pasado hubo un cambio en los ingresos que hizo que un gran número de artistas ahora no recibieran nada por sus esfuerzos artísticos —y esta nueva reestructuración parece ser aún peor. De alguna manera.

Ahora que Spotify ha añadido audiolibros a su suscripción premium, el servicio de transmisión ahora argumenta que hay más costos de licencia que pagar por suscripción —en esencia, que ahora tiene más cosas para pagar con tus $9,99 al mes. ¿A quién más que a su pan con mantequilla, la razón por la que puede existir?

Para ahorrar dinero, Spotify ahora pagará a los artistas una tasa de “paquete” con descuento, y “reclasificará sus planes de suscripción duo y familia como paquetes también”. La idea es combinar regalías de sus tres opciones de suscripción, pagando menos a los artistas en general. Para mostrar cuánto perderán los artistas con esta reestructuración, Billboard hizo algunos cálculos en el artículo mencionado y obtuvo un total de $150 millones perdidos para los artistas en Spotify. Ay.

Para empeorar las cosas, Spotify no parece necesitar ahorrar dinero — la compañía está creciendo, según las estadísticas de usuarios de Spotify. Lo que ahora arriesga, sin embargo, en molestar a sus artistas, es que los usuarios y creadores se muden a plataformas de transmisión alternativas con mejores tasas de regalías que no les cuesten más a los usuarios finales utilizar.

Hay rumores de que Spotify aumentará el costo de sus suscripciones premium a $10,99 al mes, lo que lo pondría directamente en la línea de fuego de servicios como Apple Music, el recientemente reducido Tidal, y Amazon Music. Donde estos servicios actualmente cuestan un dólar más que el círculo verde en este momento, otro aumento en el costo de Spotify crearía una paridad de precios convincente entre todas las opciones. ¿Haría que la adición de audiolibros valiera la pena un éxodo masivo de artistas? Solo el tiempo lo dirá, pero el afán de lucro de Spotify podría convertirse en su perdición.

Apple acaba de mejorar aún más Apple Music para discográficas y distribuidores

Apple ya tiene una excelente forma para que los artistas vean las métricas de su música y su transmisión, pero la empresa acaba de lanzar una nueva forma para que sus equipos vean tendencias y más con su llamado ‘Apple Music Partner Program’. Esto les da a las discográficas y distribuidores formas de ver diferentes, llamadas ‘métricas premium’, permitiendo a los usuarios hacer un seguimiento de los hitos de los artistas con herramientas como ‘Chart Explorer’.

La noticia proviene de Music Business Worldwide, que da más detalles sobre el nuevo programa, que llegó a Apple Music el 9 de mayo. Para el usuario final, no significará mucho, pero para los artistas y sus equipos, será una forma útil de ver cómo está funcionando su música mientras la lanzan al mundo.

Apple se disculpa, y Spotify empeora las cosas

Mientras las dos compañías luchan en la App Store, Apple y Spotify tienen sus propios problemas que les hacen la vida difícil. La disculpa de Apple fue la admisión de culpa, una comprensión quizás de no de lo que hizo mal, pero más bien de que no esperaba tanta reacción al anuncio. Apunta a un punto doloroso potencial en sus próximos lanzamientos de IA, y destaca lo cuidadosa que tendrá que ser —y aún más cuidadosa ahora que ya ha pisado el rabo proverbial del gato.

Señala un punto doloroso potencial en sus próximos lanzamientos de IA, y destaca lo cuidadosa que tendrá que ser.

Mientras tanto, Spotify corre el riesgo de alienar completamente a sus artistas con más decisiones extrañas en torno a sus comisiones y regalías. Hay una especie de cuerda floja que los servicios de transmisión tienen que caminar cuando se trata de los artistas en su plataforma, y parece que Spotify podría estar volviéndose un poco demasiado arrogante e intentando hacer un salto mortal antes de haberse estabilizado adecuadamente. Y antes de siquiera pensar en agregar más costo a la suscripción, amigos, hay algo que falta que todos ya han agregado —¿dónde está nuestra opción de transmisión HiFi?

De cualquier manera, es otra semana de noticias de Apple y Spotify. Esperemos que haya algo nuevo en la mezcla la próxima vez, porque si tengo que pensar en los diversos errores de la plataforma de transmisión más popular de la Tierra, reservaré un vuelo a Suecia y aplastaré algunas cabezas contra los escritorios yo misma.

Qué ver

Materia oscura

Dado que es un programa de misterio en el que escribir demasiado al respecto revelaría demasiado, en lugar de eso te daremos la descripción de Apple TV+ del programa para que puedas decidir si es algo que estimule tus glándulas televisivas:

“Jason Dessen es abducido a una versión alternativa de su vida. Para regresar a su verdadera familia, se embarca en un angustioso viaje para salvarlos del enemigo más aterrador imaginable: Él mismo”.

Protagonizada por Joel Edgerton, Jennifer Connelly y Alice Braga, puedes ver los dos primeros episodios de Materia oscura en Apple TV+ ahora. Las primeras impresiones de alguien que ha visto esos dos primeros episodios (¡esa soy yo!) son de un thriller tenso y bien elaborado que tiene algo de excelente acción y un misterio tentador. Edgerton hace un excelente trabajo como el personaje principal Joel, y su coprotagonista Connelly es, como siempre, especial de ver. Uno para los fanáticos de la ciencia ficción dura.

Shogun

No, no está en Apple TV+, pero aún puedes verlo en tu Apple TV con la aplicación de Disney Plus. La épica samurái ha terminado ahora, y qué viaje. Con giros y vueltas a montones, es fácilmente uno de los mejores programas de televisión de los últimos diez años, con una increíble historia y excelentes personajes.

En 1600, un piloto y navegante inglés termina siendo arrastrado a Japón feudal. Rápidamente se convierte en parte de los planes del señor local Yoshii Toranaga, que desea poder e influencia en un Japón sin Shogun. Basado en el libro del mismo nombre de James Clavell (que también es excelente), Shogun es un relato de política traicionera, honor samurái (o la falta de él), y la influencia de potencias extranjeras que creen tener más control en tierras lejanas de lo que realmente tienen.

Es fácilmente uno de los mejores programas de televisión de los últimos diez años.

Los protagonistas son increíbles, y aunque el acento inglés de Cosmo Jarvis mientras interpreta al personaje principal Blackthorne puede parecer exagerado, rápidamente te acostumbras. Sin embargo, los mayores elogios van para Hiroyuki Sanada y Anna Sawai, quienes interpretan al señor Toranaga e intérprete japonés Toda Mariko respectivamente.

Inicia Disney Plus y dale una oportunidad la próxima vez que te sientes a ver algo en tu Apple TV —es excelente. Todo el programa está disponible para transmitir ahora.

Qué escuchar

No Te Irás Antes De Lo Que Debes — Knocked Loose

Con una furia justiciera y un tiempo de ejecución enormemente manejable de 27 minutos, el último álbum de 10 pistas de la tripulación hardcore de Kentucky trae los breakdowns. Grueso, pesado y absolutamente furioso, No Te Irás Antes De Lo Que Debes es un regreso triunfante con algunas colaboraciones brillantes de Poppy y Chris Motionless. Tan sutil como un ladrillo en la cara como siempre, ¡nos vemos en el mosh pit!

Optimismo Radical — Dua Lipa

La diva del pop Dua Lipa está de vuelta, fresca con algunos ritmos inspirados en el disco en su último álbum. Líneas gruesas y conducidas de bajos de cuerda impulsan un tiempo deliciosamente suave que no se aleja demasiado de lo que ya había sido una base sólida en Future Nostalgia. Música pop atractiva, divertida y sensual de una de las artistas pop más destacadas.

Playlist de Eurovisión 2024

¡ES HORA! El Festival de la Canción de Eurovisión, que cuenta con naciones que están lejos del continente europeo, está casi sobre nosotros, y la playlist oficial está disponible antes del espectáculo para que la escuchemos en Apple Music. Aquí hay todo tipo de géneros, desde el metal industrial de comedia bizarro hasta un poco de Eurobeat, e incluso algunos artistas que podrías reconocer.

“