La voz del Bolton Octagon de la planta disfrutando en la Pequeña Tienda

Y le está encantando cada minuto de ello.

“Nunca he hecho teatro regional antes”, dijo. “He pasado la mayor parte de mi vida trabajando en el West End y en Broadway y en giras importantes alrededor del mundo.

“Pero estoy muy orgulloso de lo que hemos creado aquí. Me ha dejado asombrado todo”.

Durante gran parte de la producción del musical Pequeña Tienda de los Horrores, Anton se escucha pero no se ve. Sus acrobacias vocales transforman a Audrey II, la planta alienígena de ocho pies con gusto por la carne humana, en una criatura aterradora, conmovedora e incluso sexy.

Con el titiritero Matthew Heywood operando a Audrey II, Anton pasa gran parte del espectáculo en su propia cabina sin ser visto por la audiencia.

“Tengo dos pantallas, una mostrando al director musical y la otra al escenario”, dijo. “Es tan diferente, efectivamente tienes dos personas interpretando un papel. Supe de inmediato que necesitaba haber una relación simbiótica entre yo y Matthew.

“Simplemente meterse en la planta e intentar imitar lo que estoy diciendo simplemente no funcionaría”.

El dúo ha logrado llevar a cabo una hazaña notable al crear una planta totalmente creíble que es la estrella del espectáculo.

“Desde el principio no quería interpretar a la planta como nadie más lo había hecho”, dijo. “Así que dije ‘No voy a escuchar a nadie más, no voy a ver la película’. Quería que creáramos algo nuevo”.

En los ensayos, Anton trabajó junto al titiritero Matthew, literalmente.

“Me paraba tan cerca como podía de él y él estaba parado en una maceta”, dijo. “Era para poder vernos y aprender a movernos como el otro.

“Aunque estoy en mi cabina durante el espectáculo, estoy moviéndome como la planta todo el tiempo. Todavía hablamos todos los días y estamos constantemente desarrollando el papel. Ha sido un proceso realmente gratificante”.

Anton ha convertido a Audrey II en una sensación soul, respaldado por el elenco de actores músicos, sus números musicales amenazan con hacer volar el techo del Octagon.

“Desde el principio supe que la planta tenía que ser algo que la gente reconociera pero que no hubiera visto antes”, dijo. “Sabía bastante cómo sonaba desde el principio.

“Definitivamente no suena como yo. Algunas personas que he conocido y con las que he trabajado a lo largo de los años me vienen a la mente con su chulería y su comportamiento temperamental pero no se parece en nada a mí.

“No me atrevería a comportarme así pero esa planta tiene una actitud real”.

Anton ha pasado su vida en el teatro. A los ocho años fue elegido para Bugsy Malone en el West End.

“Puedes decir lo antiguo que fue, El Fantasma de la Ópera ni siquiera se había estrenado”, se rió.

Desde entonces ha protagonizado Porgy and Bess, Starlight Express y ha sido el vocalista principal en espectáculos como Riverdance y Blues Brothers Meet Soul Sisters.

También ha girado con Oleta Adams, Mica Paris, Sting y Sir Cliff Richard.

“Siempre he sido actor primero”, dijo, “un actor que puede cantar. Pero realmente soy un narrador de historias. Las letras de una canción tienen que contar la historia, tienen que significar algo y resonar en mí”.

A Anton le está encantando su tiempo en Bolton.

“Había estado en Manchester antes pero nunca en Bolton”, dijo. “Simplemente me encanta estar aquí. Estoy alojado con un amigo durante la temporada y fui a tomar el autobús y una mujer en la parada de autobús simplemente dijo ‘hola, ¿cómo estás? Ven y cuéntame un poco sobre ti’. Simplemente no me lo esperaba, todos son tan amigables.

“Me han detenido tantas veces las personas cuando estoy afuera. Debo dejar tiempo extra en mi camino al teatro. Son personas que han visto el espectáculo o que les han hablado de él y van a venir.

“No he tenido ese tipo de atención desde X Factor”.

Anton estuvo en el top seis de la serie 12 con el mentor Simon Cowell. “Fue una experiencia interesante pero nada que ver con la música”, se rió.

“En realidad estar aquí me ha recordado de qué se trata la comunidad. He visto a personas recogiendo basura y plantando árboles.

“Como en cualquier ciudad, hay desafíos pero hay esta gran sensación de comunidad. Eso es lo que representa el Octagon también. Es donde las artes pueden dar a los jóvenes y a los desfavorecidos un lugar para estar y aprender. Sin duda me encantaría volver aquí. Lo estoy disfrutando mucho. Me ha recordado cuánto amo mi trabajo”.

Pequeña Tienda de los Horrores, Teatro Octagon, Bolton, hasta el sábado 18 de mayo. Detalles en www.octagontheatre.co.uk