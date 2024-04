Elecciones de Sudáfrica 2024: ‘Ves esqueletos’

Muchos migrantes arriesgan todo para llegar a Sudáfrica, realizando un peligroso viaje a través de la frontera desde Zimbabue. Habiendo huido de la pobreza y desesperación en otras partes de África, sienten que no tienen elección. Pero a medida que se acercan las elecciones, el sentimiento xenófobo está en aumento y el gobierno de Sudáfrica está bajo presión para fortalecer la frontera.

Los hombres que violaron a Portie Murevesi no les importó que estuviera visiblemente embarazada.

La atacaron con botellas de vidrio también, nos dijo, señalando una gran cicatriz dentada en su antebrazo.

Ahora, con su embarazo casi a término, se está recuperando en un refugio dirigido por una iglesia en la ciudad fronteriza sudafricana de Musina.

“Cuando intento dormir a veces, veo lo que esos hombres me hicieron”, dijo a la BBC.

Musina es conocida como un lugar de refugio para los migrantes que, como la Sra. Murevesi, cruzan sin ser vistos la frontera.

Los migrantes que lo logran han sobrevivido a una difícil caminata a través del arbusto. Es un territorio sin ley y despiadado. Los animales salvajes y las pandillas de criminales son una amenaza constante.

“Es muy, muy peligroso”, dijo un hombre zimbabuense que solo dio su nombre como George.

“Ves esqueletos, ves a alguien ya muerto hace dos o tres meses”, dijo sobre su propia travesía.

Lo conocimos cuando caía la noche en Musina y grupos de hombres regresaban a un complejo lúgubre de chozas de techo de cinc.

Los afortunados habían encontrado algo de trabajo ocasional en la ciudad, ganando un poco de dinero para enviar a sus familias en países vecinos.

Uno explicó: “No podemos regresar a Zimbabue porque no hay nada allí. Nos estamos muriendo de hambre. No hay comida.”

Nadie sabe con certeza cuántos migrantes indocumentados viven, fuera del alcance de las autoridades, en Sudáfrica, la economía más avanzada del continente.

El último censo encontró que había más de 2.4 millones de extranjeros, casi la mitad de ellos zimbabuenses, viviendo en el país, lo que representa un poco más del 3% de la población.

Pero no hay estimaciones oficiales sobre el número de aquellos que han ingresado ilegalmente.

Y con unas elecciones generales programadas para finales de mayo, la inmigración ilegal se ha convertido en un tema político altamente cargado.

Las autoridades sudafricanas dicen que están fortaleciendo la seguridad fronteriza.

Lo vimos por nosotros mismos la enormidad de la tarea.

En el camino de Musina hacia el río Limpopo, que separa a Sudáfrica y Zimbabue, se ven rollos de metal brillando entre la maleza.

Son los restos de una cerca fronteriza: endeble, fragmentada, pisoteada.

El río mismo está casi seco. Y allí, en el calor sofocante, docenas de personas se agitan de un lado a otro cruzando una frontera invisible.

Burros arrastran carros cargados con mercancías a través del lecho seco del río.

Mujeres, equilibrando montones de paquetes en sus cabezas, se apresuran al lado.

Nos dijeron que les toma alrededor de cinco minutos caminar desde el pueblo zimbabuense más cercano hasta Sudáfrica.

Y no hay nada, no hay cerca, no hay guardias, que los detenga.

Juan, quien pidió que se cambiara su nombre para proteger su identidad, se sentó en su carro, ocasionalmente azotando a sus burros inquietos. Los sandías estaban amontonadas en el carro.

Tiene una familia en casa en Zimbabue, nos dijo. Pero no hay trabajos allá, no suficiente comida. Así que ahora cultiva los melones y los trae para vender en Sudáfrica, donde obtienen un precio mucho más alto.

“Hago esto para sobrevivir”, dice.

Es un próspero mercado ilegal transfronterizo. Mientras que los migrantes que cruzan aquí enfrentan una dura caminata a Musina, la mayoría de las mercancías se transportan de un lado a otro en carro o automóvil.

Ocasionalmente, nos dijo Juan, llegan soldados y realizan arrestos. Pero generalmente hay una advertencia previa, agregó, y es fácil -aunque arriesgado- desaparecer en el arbusto.

Pero el gobierno sudafricano quiere recuperar el control. El año pasado, el presidente Cyril Ramaphosa lanzó oficialmente una nueva fuerza fronteriza.

Mike Masiapato, el comisionado de la Autoridad de Gestión Fronteriza (BMA), nos dijo que estaba enviando 400 oficiales recién capacitados a la frontera y adquiriendo drones, cámaras corporales y motocicletas para mejorar la vigilancia.

“Les puedo asegurar ahora que el liderazgo actual del país entienden la criticidad de este trabajo.”

Pero incluso el Sr. Masiapato reconoce que llevará tiempo asegurar realmente la frontera del país.

“Hemos comenzado a fortalecer el entorno. Con suerte, en los próximos años deberíamos poder tener éxito.”

El partido gobernante del país, el Congreso Nacional Africano (CNA), puede que no tenga años.

Después de tres décadas en el poder, el CNA preside un país en el que el suministro de energía y agua está fallando y cuyos ciudadanos están plagados de niveles récord de desempleo y crimen violento.

Mientras Sudáfrica se tambalea hacia lo que las encuestas predicen será una elección difícil para el CNA, no es de extrañar que algunos opositores políticos – como el partido anti-migrante Operación Dudula – culpen abiertamente a los migrantes de los problemas del país.

Y la retórica xenófoba es abundante, con los migrantes también siendo culpados de quitar empleos a los locales.

Incluso el presidente Ramaphosa ha dicho que los extranjeros indocumentados exacerban los problemas sociales y económicos de Sudáfrica

Y otros partidos de oposición exigen controles fronterizos más estrictos, incluido ActionSA, que fue formado hace cuatro años por Herman Mashaba, un político franco y ex alcalde de Johannesburgo.

“El gobierno del CNA ha fallado terriblemente a nuestra gente”, dice Malebo Kobe, una portavoz regional de ActionSA.

La Sra. Kobe, a quien conocimos cerca de la frontera con Zimbabue, dice que la inmigración ilegal encabeza la lista de preocupaciones de los votantes en esta área.

Advierte que los hospitales locales y otros servicios han sido abrumados por los migrantes indocumentados que vienen aquí en busca de atención médica u otros beneficios.

“Sería ofensivo no hablar siquiera sobre la realidad de lo que hace a nuestros sistemas públicos cuando la gente no paga impuestos, pero espera vivir y beneficiarse de los bienes y servicios que nuestro gobierno provee.”

Incluso mientras Sudáfrica se prepara -quizás- para redefinir su mapa político, la necesidad y la desesperación continúan definiendo los límites de este país.

