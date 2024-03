Elecciones de Sudáfrica 2024: ¿Cuándo es la votación y qué está en juego para el ANC?

Fuente de la imagen, AFP

El presidente Cyril Ramaphosa dice que los logros del ANC no deben ser olvidados.

Sudáfrica se encamina hacia una elección general a finales de mayo, con algunas encuestas sugiriendo que el gobernante Congreso Nacional Africano (ANC) podría obtener menos del 50% de los votos por primera vez en 30 años.

Las críticas crecientes al partido que lideró la lucha contra el apartheid bajo el fallecido Nelson Mandela han socavado su apoyo, aumentando la posibilidad de un gobierno de coalición.

¿Cuándo es la elección en Sudáfrica?

El 29 de mayo, casi 28 millones de votantes registrados sudafricanos tienen la oportunidad de elegir representantes para los parlamentos nacionales y provinciales.

Será la séptima elección general democrática del país.

Se han celebrado cada cinco años desde 1994, cuando terminó el gobierno de la minoría blanca y el ANC llegó al poder.

¿Qué está en juego para el ANC y cuáles son sus políticas?

El ANC, ahora dirigido por el presidente Cyril Ramaphosa, está bajo una presión creciente.

El alto desempleo, que alcanzó el 32% el año pasado, las persistentes desigualdades económicas, las acusaciones de corrupción y los frecuentes cortes de energía han reducido su popularidad.

Los altos niveles de delincuencia violenta, con un promedio de 130 violaciones y 80 asesinatos al día en los últimos tres meses de 2023, también han minado la confianza en las autoridades.

Pero el ANC dice que está trabajando para solucionar estos problemas.

Y está instando a la gente a no deshacer los avances logrados desde el fin del apartheid. El partido afirma que los niveles de pobreza han disminuido, una mayor proporción de sudafricanos vive en hogares decentes y el acceso a la atención médica ha mejorado.

El ANC ha prometido crear millones más de empleos en los próximos cinco años, impulsar la inversión, apoyar al sector privado y acabar con la corrupción.

¿Qué ofrecen los partidos de oposición DA y EFF?

La principal oposición, la Alianza Democrática (DA), dice que “el país está en crisis”.

Quiere liberalizar la economía, incluyendo un movimiento hacia una mayor privatización.

Se ha comprometido a crear dos millones de nuevos empleos, acabar con los cortes de energía y “reducir a la mitad la tasa de delincuencia violenta”.

Fuente de la imagen, EPA

Pie de foto, El DA dice que puede salvar a Sudáfrica

Para abordar el desempleo y la desigualdad, el partido Oponente de la Libertad Económica (EFF), el tercero más grande en el parlamento, tiene soluciones económicas radicales.

El partido argumenta que el ANC no ha corregido los desequilibrios económicos raciales del apartheid. Planea redistribuir tierras a los menos favorecidos.

El EFF también quiere nacionalizar minas, bancos y otras partes clave de la economía, argumentando que la riqueza del país se usaría entonces en beneficio de la mayoría de la población.

¿Qué hay de Jacob Zuma y el partido MK?