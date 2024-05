Rob Rinder comparte conmocionante noticia: Miembro de la familia fallece.

La estrella de televisión, conocida por aparecer en el programa Judge Rinder de ITV, se dirigió a Instagram para compartir la triste noticia.

Compartiendo fotos de su abuela Frances, Rinder escribió: “Mi amada abuela Frances falleció ayer a los 96 años.

“Ella nos adoraba a mí, a sus nietos y bisnietos con UN amor FEROZ.

“Qué regalo ilimitado ha sido tenerla en mi vida. Mantengan cerca a aquellos que les aman de verdad y incondicionalmente.”

El presentador de Good Morning Britain concluyó la dulce leyenda con: “Y gracias @jewish_care.”

Rob Rinder comparte noticias desgarradoras con sus seguidores



Amigos y seguidores de Rinder no tardaron en compartir sus condolencias, como la ex presentadora de This Morning, Ruth Langsford, quien dijo: “Lamento mucho tu pérdida Rob. Qué maravilloso haberla tenido a ella y todo ese amor en tu vida por tanto tiempo. Te envío amor y condolencias a ti y a tu familia.”

La presentadora Vanessa Feltz compartió: “Oh Rob, lamento mucho escuchar tu triste noticia. Te deseo a ti y a tu familia una larga vida y te envío mis más profundas condolencias querido amigo.”

La estrella de Strictly Angela Scanlon añadió: “Te envío mucho amor xx.”

Los seguidores de Rinder también se dirigieron a Instagram para compartir su amor con la estrella de ITV, como un seguidor que escribió: “Lamento tu pérdida. Algunos recuerdos pueden doler por un tiempo pero con el tiempo vuelven a ser felices. Nadie puede quitar lo que tuviste. Ella siguió viviendo en ti, en tu corazón y mente.”

Mientras que otro añadió: “Qué triste publicación, Rob. Yo también tuve la suerte de tener a mi abuela conmigo hasta que falleció a los 99 años, así que siempre me consideré afortunado de haber creado tantos recuerdos con ella.

“Concéntrate en tus maravillosos recuerdos. Enviando mis condolencias y mi amor a ti y a tu familia en este momento tan triste.”