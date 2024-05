El Tribunal de Hong Kong prohíbe “Gloria a Hong Kong”, una canción pro democracia.

Un tribunal de Hong Kong otorgó el miércoles una solicitud del gobierno para prohibir un himno pro democracia popular, lo cual plantea más preocupaciones sobre la libertad de expresión en la ciudad. La decisión, que anuló un fallo inicial, podría otorgar al gobierno el poder de obligar a Google y a otras empresas tecnológicas a restringir el acceso en línea a la canción en Hong Kong. La decisión amenaza con profundizar la ansiedad sobre el estatus de la ciudad como puerta de entrada internacional a China, lejos de sus controles de censura. En el caso está “Gloria a Hong Kong”, que surgió en 2019 como un himno no oficial para las protestas democráticas y un punto de conflicto para las autoridades, que lo consideraban una ofensa al himno nacional de China. La canción ha sido prohibida en las escuelas de Hong Kong y ha recibido reprimendas oficiales enojadas cuando se ha reproducido, aparentemente por error, en eventos deportivos internacionales. Pekín ha afirmado un mayor control sobre la antigua colonia británica en los últimos años al imponer una ley de seguridad nacional que ha aplastado casi todas las formas de disidencia. Personas condenadas por publicar contenido sedicioso en línea han ido a la cárcel. Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo en una conferencia de prensa que el veredicto del tribunal fue un “movimiento legítimo y necesario de Hong Kong para cumplir con su responsabilidad constitucional de salvaguardar la seguridad nacional y la dignidad del himno nacional”. En marzo, el gobierno de Hong Kong promulgó una nueva legislación de seguridad que tipificaba como delitos la “interferencia externa” y el robo de secretos de estado, creando riesgos potenciales para las empresas multinacionales que operan en el centro financiero asiático. En el caso de “Gloria a Hong Kong”, un juez de un tribunal inferior falló en contra del gobierno en julio pasado y advirtió que una orden judicial contra la canción causaría un “efecto inhibidor” en Hong Kong. Pero al cambiar esa decisión, tres jueces de apelación dijeron el miércoles que el himno era un “arma” que podría usarse para socavar la seguridad nacional. “Tiene el efecto de justificar e incluso romanticizar y glorificar los actos ilegales y violentos infligidos a Hong Kong en los últimos años, despertando y reavivando emociones fuertes y el deseo de confrontaciones violentas”, escribió el tribunal. La petición no menciona a ninguna empresa o individuo, pero enumera 32 enlaces a videos de “Gloria a Hong Kong” en YouTube o su empresa hermana, Google. La orden judicial del gobierno, dijo el tribunal, era “necesaria para persuadir” a las empresas tecnológicas a “eliminar” las canciones de sus plataformas. Un representante de Google dijo que la empresa estaba revisando el fallo del tribunal y declinó hacer más comentarios. Los analistas dijeron que el veredicto podría obligar a YouTube a hacer que la canción no esté disponible en Hong Kong. También podría obligar a Google a asegurarse de que los videos sobre “Gloria a Hong Kong” ya no aparezcan en los resultados de búsqueda. Lokman Tsui, investigador asociado en Ámsterdam con The Citizen Lab, un grupo de vigilancia de ciberseguri …