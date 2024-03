Encuesta sudafricana revela que el apoyo electoral al ANC cae por debajo del 40%

(Bloomberg) — El apoyo al gobernante Congreso Nacional Africano de Sudáfrica ha caído por debajo del 40%, según muestra una nueva encuesta de opinión.

Los resultados sugieren que el país “casi con seguridad” tendrá un gobierno de coalición después de las elecciones del 29 de mayo, con el ANC perdiendo terreno frente a un nuevo partido fundado por el ex presidente Jacob Zuma y la principal oposición de la Alianza Democrática, según la encuesta realizada por la Fundación Brenthurst y el Grupo Estratégico SABI.

El apoyo al ANC ha disminuido al 39% desde el 41% y 44% en encuestas realizadas en octubre del 2023 y noviembre del 2022 respectivamente, según el estudio.

La incapacidad del partido para poner fin a una crisis nacional de electricidad, el colapso de la infraestructura portuaria y ferroviaria estatal, la delincuencia rampante y la corrupción estatal han dejado al partido enfrentando su prueba electoral más difícil desde que llegó al poder hace tres décadas. Varias encuestas de opinión han mostrado que el ANC perderá su mayoría parlamentaria por primera vez desde 1994, obligándolo a formar una coalición con la oposición.

“Estamos avanzando hacia una transición lejos del dominio de un solo partido, lo cual solo puede ser bueno para la democracia, la competencia de políticas, la entrega y la rendición de cuentas”, dijo el Director de la Fundación Brenthurst, Greg Mills, en un comunicado.

La clasificación del apoyo al ANC de la Fundación Brenthurst es la más baja de todas las encuestas hasta la fecha. El partido ha estado atrayendo a multitudes a sus mítines electorales, incluido el lanzamiento de su manifiesto en la ciudad oriental de Durban el mes pasado. En la última votación nacional en 2019, el ANC obtuvo un apoyo del 58% a nivel nacional.

Cuatro de cada cinco encuestados dicen que el país va en la dirección equivocada, citando altos niveles de desempleo, corrupción, cortes de energía y liderazgo más débil como sus mayores preocupaciones, según la fundación.

La encuesta muestra que el Partido uMkhonto weSizwe de Zuma ahora ocupa el tercer lugar en popularidad, menos de tres meses después de su fundación, dijo la fundación con sede en Johannesburgo. Su apoyo ahora supera al de los populistas Combatientes por la Libertad Económica, que al igual que el Partido de la Libertad Inkatha, están perdiendo terreno, dijo.

“Los votantes parecen haber abandonado al ANC, EFF e IFP por el partido de Zuma en números significativos”, dijo la fundación.

Zuma gobernó Sudáfrica durante casi nueve años a través de una serie de escándalos antes de que el ANC lo obligara a renunciar en 2018 para detener la pérdida de apoyo. Una comisión judicial de investigación encontró que hubo un saqueo generalizado de las arcas estatales y el debilitamiento de instituciones clave durante su mandato y que tuvo lugar con su consentimiento tácito, una acusación que él niega.

El ANC suspendió a Zuma, de 81 años, en enero después de que anunciara en diciembre que haría campaña por uMkhonto weSizwe.

El único partido que aumentó su parte del voto en la última encuesta fue la Alianza Democrática, dijo la Fundación Brenthurst. El partido, que obtuvo un respaldo del 20,8% en 2019, obtuvo la mayor favorabilidad neta — derivada de restar la desfavorabilidad de la favorabilidad — del 4%, con el ANC en segundo lugar con -4%, dijo.

Más de tres cuartas partes de los encuestados estarían contentos con un gobierno de coalición, con un 29% a favor del Multi-Party Charter — que incluye a la DA, al IFP, a ActionSA y a otros ocho partidos de oposición, mientras que un 25% prefiere una alianza ANC-DA, dijo la fundación.

La encuesta telefónica de 1,506 votantes registrados se realizó entre el 12 y el 28 de febrero y tuvo un margen de error del 3%. Los resultados de la encuesta se modelaron sobre la base de la participación del 66% de las elecciones de 2019, dijo la fundación.

