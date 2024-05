El jefe de Brewdog, James Watt, pone fin a 17 años al mando | Noticias de negocios

El cofundador y CEO de Brewdog, James Watt, ha revelado que renunciará al puesto principal después de 17 años.

Él escribió en una publicación de LinkedIn que mantendrá su participación del 21% en la cervecería y firma de pubs y se convertirá en “capitán y cofundador” – un nuevo papel no ejecutivo en la junta que lo verá seguir ofreciendo supervisión y consejos.

James Arrow, el director de operaciones de Brewdog, lo sucederá.

El Sr. Watt anunció la decisión apenas semanas después de que la CTV lo llamara “el peor empleador del mes”.

La organización sindical dijo que esto reflejaba la decisión de Brewdog este año de no contratar más personal con el salario mínimo “real”, en lugar de pagar el salario mínimo legal más bajo.

El Sr. Watt atrajo críticas similares en 2021 después de que un grupo de ex empleados denunciara una “cultura de miedo” dentro del negocio, con “actitudes tóxicas” hacia el personal junior.

El Sr. Watt se disculpó diciendo que era “100% mi culpa”, más tarde diciendo a Sky News que a veces había sido “demasiado exigente”.

La controversia le quitó algo del brillo al envidiable historial de la compañía en ese momento.