El signo del zodíaco chino más popular domina nuevamente los sobres rojos corporativosEl signo del zodíaco chino más popular vuelve a dominar los sobres rojos corporativos

El Año del Dragón está en marcha, y la criatura mítica que escupe fuego está por todas partes. De hecho, las imágenes de la legendaria bestia son más ubicuas que cualquier otro animal de la zodiaco al llegar su turno en el calendario chino.

En particular, los sobres lai see: paquetes de papel rojo llenos de “dinero de la suerte”, están llenos de imágenes de dragones, ya que empresas financieras desde UBS hasta Julius Baer, y KGI Asia hacen lo mejor que pueden con la popularidad de la criatura entre el público.

“Este es el animal del zodíaco más popular de todos. A todo el mundo le gustan los dragones, por lo que las empresas quieren entregar sobres lai see diseñados con dragones a sus clientes”, dijo Cyrus Cheung, cofundador de Eco-Art, una empresa de Hong Kong que diseña y fabrica más de 15 millones de sobres lai see para unas 600 empresas en Asia cada año.

¿Tienes preguntas sobre los temas y tendencias más importantes de todo el mundo? Obtén las respuestas con SCMP Knowledge, nuestra nueva plataforma de contenido curado con explicaciones, preguntas frecuentes, análisis e infografías presentadas por nuestro galardonado equipo.

Es tradición china que las parejas casadas entreguen lai see, o dinero de bendición, a amigos y miembros de la familia solteros, incluyendo niños, durante los primeros siete días del año nuevo, que este año comenzó el 10 de febrero.

Las empresas a menudo usan diseños más genéricos que simbolizan la buena fortuna, como flores, peces o pájaros para sus sobres lai see, porque cualquier paquete de animal del zodíaco no utilizado no se puede volver a usar durante otros 12 años.

Solo el dragón tiene el poder de desafiar esta tendencia.

“No nos proponemos conscientemente alinear nuestros paquetes lai see con los animales del zodíaco, pero el Año del Dragón tiene un significado especial en mercados como Hong Kong y Singapur”, dijo Geraldine Walsh, jefa de marketing de Asia en Janus Henderson, una firma global de gestión de fondos con sede en Londres y Denver en los EE. UU.

El Año del Dragón es el quinto en el ciclo del zodíaco chino. Los 12 animales, que siguen en el orden de rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo, representan un ciclo de 12 años según el calendario lunar chino.

Otros bancos que han optado por la criatura del folclore en sus sobres lai see incluyen el gigante estadounidense Citigroup, los prestamistas suizos UBS y Julius Baers, Societe Generale de Francia, los prestamistas de Singapur OCBC y UOB, el Banco de Comunicaciones de Hong Kong y la firma de corretaje KGI Asia.

“El tema para UBS es un dragón auspicioso que se eleva y se eleva a nuevas alturas”, dijo una portavoz del banco.

Los paquetes lai see de Julius Baer presentan un dragón y un fénix, que representan armonía, vitalidad y auspiciosidad, dijo una portavoz. La firma también añadió un conjunto de bolsa lai see de lujo y caja de regalo a sus ofertas para los clientes.

Algunos bancos evitan activamente el uso de animales del zodíaco por razones medioambientales. Los diseños más genéricos se pueden reciclar en cualquier otro año.

HSBC, el banco más grande de Hong Kong, ha optado por peces en sus paquetes lai see de este año, lo que significa excedente y riqueza, mientras que Standard Chartered ha optado por flores y grúas. Su subsidiaria, el Banco Hang Seng, ofrece sobres rojos con un nuevo “Dios de la Riqueza”.

El Banco de Extremo Oriente se está quedando con sus populares sobres lai see con diseño del “Dios de la longevidad”, que ha usado durante más de medio siglo. También ofrece un sobres con diseño de mandarinas y peras, que representan “buena fortuna y prosperidad”.

El Banco de China (Hong Kong) y ICBC Asia utilizan la peonía para sus sobres lai see. Es una flor muy popular en la cultura china, que se cree que trae prosperidad a los clientes.

Cheung de Eco Art dijo que, aunque muchos bancos hoy en día optan por formas electrónicas de lai see, la demanda de sobres lai see tradicionales también ha estado en aumento, especialmente los que presentan diseños elegantes.

“Muchos bancos y empresas toman los sobres lai see como un medio de marketing para promover sus marcas. Cada sobre lai see cuesta entre HK$3 y HK$5, mientras que los más caros que hemos hecho son de HK$15. Aun así, es un costo de marketing asequible y razonable”, dijo Cheung.

Este artículo apareció originalmente en el South China Morning Post (SCMP), la voz más autorizada que informa sobre China y Asia desde hace más de un siglo. Para obtener más historias de SCMP, explora la aplicación SCMP o visita las páginas de Facebook y Twitter de SCMP. Derechos de autor © 2024 South China Morning Post Publishers Ltd. Todos los derechos reservados.

Derechos de autor (c) 2024. South China Morning Post Publishers Ltd. Todos los derechos reservados.