Tantos dinámicas de relación poco saludables son alimentadas por habilidades de comunicación pobres.

Como psicóloga con entrenamiento de Harvard que pasa 20 años trabajando con parejas, he encontrado que la manera más perjudicial de comunicarse con tu pareja es con desprecio.

El desprecio es la creencia de que una persona es inferior a ti, sin valor o merecedora de desprecio y burla. Cuando alguien siente desprecio por su pareja, se siente justificado en humillar, avergonzar o dañar.

Una frase que refleja desprecio, y que he visto destruir relaciones la mayor parte, es: “Ojalá nunca nos hubiéramos conocido.”

Aquí están algunas otras frases en las que podría aparecer el desprecio:

“Arruinaste mi vida.””Eres un fastidio.””No me importa lo que pienses o sientas.””Eres patético.””No vales mi tiempo.””Me debes. Te he aguantado por años.””Si no tuviéramos hijos, ya te hubiera dejado.””Me disgustas.””Nadie más te querría.”

El desprecio también se puede comunicar a través de gestos no verbales, como lenguaje corporal despectivo o dramáticos rolls de ojos.

Todo esto sirve para menospreciar a la otra persona y crear una discrepancia de poder. Puede arruinar la base de una conexión romántica saludable y llevar a una menor satisfacción en la relación.

Cómo crear dinámicas de relación más saludables

Si encuentras que sientes algo de desprecio por tu pareja, hay maneras de combatirlo para que no dañe tu relación:

Pausa. Cuando te sientas frustrado o emocionalmente alterado, tómate un momento antes de decir algo. Elige tus palabras cuidadosamente y trata de comunicarte con respeto y amabilidad, no daño.Asume la responsabilidad. Esto incluye reconocer tus elecciones, tus patrones y tu participación en la disfunción.Pide perdón. Sinceramente pide disculpas cuando hagas algo hiriente o malintencionado.Aprende a discutir de manera productiva. Tú y tu pareja son un equipo. El objetivo es comunicarse de maneras que reconozcan tu compromiso, deseo de conectar y respeto mutuo el uno por el otro.Aprovecha tu amor por tu pareja. Cuando quieras criticarlos o cambiarlos, recuerda por qué se juntaron en primer lugar antes de dar una retroalimentación constructiva.

El mayor consejo que doy a la gente es tratar de encontrar gratitud. Siempre hay algo que aprender en el desacuerdo en nuestras relaciones. Busca algo positivo que puedas llevar de cada interacción, incluso si el proceso es inquietante.

La Dra. Cortney S. Warren, PhD, es una psicóloga certificada y autora de “Letting Go of Your Ex.” Se especializa en la adicción al amor y separaciones, y recibió su entrenamiento clínico en Harvard Medical School. Ha escrito casi 50 artículos en revistas revisadas por pares y realizado más de 75 presentaciones sobre psicología de las relaciones. Síguela en Instagram @DrCortneyWarren.

¿Quieres conseguir tu trabajo soñado en 2024? Toma el nuevo curso en línea de CNBC Cómo Aprobar tu Entrevista de Trabajo para aprender lo que realmente buscan los gerentes de contratación, técnicas de lenguaje corporal, qué decir y qué no decir, y la mejor forma de hablar sobre el salario.