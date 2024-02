El precio de las acciones de Palantir está en alza. ¿Es una de las principales acciones de inteligencia artificial para comprar ahora?

La revolución de la inteligencia artificial ha dado un vuelco con más de un año desde el lanzamiento de ChatGPT, y Palantir (NYSE: PLTR) ha emergido como uno de los ganadores.

La empresa de análisis de datos, conocida por ayudar a las grandes agencias gubernamentales y empresas a clasificar grandes cantidades de datos, vio como sus acciones subían un 167% el año pasado al convertirse en rentable y lanzar su nueva Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP).

Los inversores estaban celebrando su informe de ganancias del cuarto trimestre del lunes ya que la compañía presentó un fuerte conjunto de resultados.

Palantir reportó un crecimiento del 20% en los ingresos, que ascendieron a $608.4 millones, superando el consenso de $602.4 millones. Una vez más, la empresa logró fuertes niveles de rentabilidad con su quinta ganancia trimestral consecutiva según los principios contables generalmente aceptados (GAAP), que se ubicaron en $93 millones, o un margen de beneficio del 15%.

La compañía experimentó un crecimiento especialmente fuerte en su segmento comercial de EE. UU., donde los ingresos aumentaron un 70% a $131 millones, representando casi una cuarta parte de las ventas totales. El valor total del contrato comercial de EE. UU. aumentó un 107% a $343 millones, y para 2024, pronosticó un crecimiento del 40% en los ingresos comerciales de EE. UU. a al menos $640 millones, lo que demuestra que las empresas están empezando a adoptar la AIP.

En la línea inferior, las ganancias ajustadas por acción se duplicaron a $0.08, superando las estimaciones de los analistas, ya que la empresa casi mantuvo planos los gastos operativos una vez más, y la orientación también fue sólida.

Para 2024, la gerencia espera ingresos de aproximadamente $2.65 mil millones, lo que representa un crecimiento del 19%, una aceleración desde el 17% en 2023. También pronosticó ingresos ajustados de operaciones de $834 millones a $850 millones, o un margen del 32%.

Se está construyendo el impulso de Palantir

En la llamada de ganancias, la gerencia no escatimó en entusiasmo por el negocio y la demanda que está viendo de la inteligencia artificial (IA).

El CEO Alex Karp explicó en su carta a los accionistas que el poder de los grandes modelos de lenguaje y el procesamiento del lenguaje natural es prácticamente inútil sin un sistema “para interactuar con los datos subyacentes y patentados de una organización, que a menudo están dispersos en cientos, si no miles de repositorios dispares”. Karp agregó: “AIP es ese tejido conectivo y la demanda orgánica e incontrolada de sus capacidades es diferente a todo lo que hemos visto en dos décadas”.

Karp también llamó a AIP la cuarta plataforma de la compañía, junto con Gotham, Foundry y Apollo: “AIP es el futuro de nuestra empresa, y creemos que se convertirá en la plataforma dominante de toda la industria”.

En la llamada de ganancias, la gerencia alabó la atractivo de la empresa para los empleados potenciales, diciendo que nunca había visto tanto talento buscando trabajo en ella.

¿Es una compra de acciones Palantir?

Palantir no está experimentado el tipo de crecimiento explosivo que ha experimentado Nvidia, que hasta ahora se ha llevado la mayor parte de los beneficios en el auge de la inteligencia artificial, pero las dos empresas ofrecen servicios diferentes.

Las acciones de semiconductores como las de Nvidia son cíclicas, y su actual auge refleja la creciente demanda por sus procesadores. Palantir, por otro lado, es una acción de software en la nube, y los ingresos tienden a ser más estables en esa industria a medida que los clientes firman contratos multianuales, en lugar de comprar el producto una vez para un proyecto en particular.

Eso, y la fortaleza de la empresa con el gobierno de EE. UU., hace que sea poco probable que los ingresos se aceleren repentinamente. Pero los inversores deberían sentirse alentados por el margen de expansión de Palantir, que está llegando después de años de pérdidas, y su fortaleza en el segmento comercial de Estados Unidos también debería proporcionar respaldo.

Las acciones de Palantir cotizan a un ratio precio/beneficio futuro de 70, que parece un precio razonable para pagar por unas acciones que están emergiendo como líder en software de inteligencia artificial, y su AIP podría hacer que sus ingresos suban en los próximos años.

La demanda de servicios y capacidades de inteligencia artificial apenas comienza a despegar, y Palantir debería seguir siendo un ganador.

